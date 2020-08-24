Предвыборное послание: почему демократы намерены выделить дополнительные средства Почтовой службе США

Нижняя палата конгресса США одобрила законопроект, согласно которому Почтовой службе страны предлагается направить дополнительно $25 млрд из бюджета, а также заблокировать любые изменения в её работе до окончания пандемии. Ранее в американских СМИ появились материалы, критикующие работу почты в преддверии президентских выборов, на которых предусмотрена возможность доставки бюллетеней на дом. В свою очередь, президент Соединённых Штатов обвинил политических оппонентов в намерении сфальсифицировать голосование с помощью голосования по почте. Эксперты отмечают, что почта стала лишь инструментом в текущей избирательной кампании.

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект Демократической партии, согласно которому Почтовая служба страны должна получить из бюджета дополнительно $25 млрд. Эти средства предназначены для повышения качества работы ведомства во время предстоящих в ноябре президентских выборов.

Американская избирательная система допускает дистанционное голосование избирателей по почте. С учётом продолжающейся пандемии коронавируса актуальность такого способа волеизъявления может возрасти.

Законопроект подразумевает не только наращивание финансирования Почтовой службы, но и отмену введённых ранее мер по сокращению расходов в почтовых отделениях, рентабельность которых в последние годы падает.

Почтовый ящик в США

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© Rebecca Cook

Как говорится в документе, вводимые им меры должны действовать до отмены объявленной в связи с эпидемией COVID-19 чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения или до 31 января 2021 года — в зависимости от того, какая дата наступит позднее.

«Почтовая служба США не может осуществлять или утверждать какие-либо изменения, касающиеся операций или уровня обслуживания, обеспечиваемых Почтовой службой, которые вызовут отклонение от порядка, вступившего в силу 1 января 2020 года, а также могут снизить качество обслуживания и затруднить оперативное, надёжное и эффективное оказание услуг», — отмечается в законопроекте.

Почтовый коллапс

Сообщения о сбоях в работе Почтовой службы ранее появились в американских СМИ. Так, новостной ресурс BuzzFeed News в середине августа опубликовал материал, в котором рассказывалось, что из-за некорректной работы почты у людей, ожидающих посылок с медикаментами, возникли серьёзные проблемы.

Газета The New York Times 21 августа также рассказала о сбоях в работе почты, которые, как отметило издание, сильнее всего могут сказаться на жителях американской глубинки — ведь в их жизни почта играет особую роль из-за удалённости от крупных городов.

Ответственность за эти проблемы, по мнению журналистов, несёт новый глава Почтовой службы Луис Деджой, назначенный на этот пост в июне 2020 года. Бизнесмен заработал своё состояние благодаря крупным контрактам с государственной почтовой службой. Ранее он также выступал в качестве крупного донора Республиканской партии США. Так, только на избирательную кампанию Трампа Деджой пожертвовал более $1,2 млн.

Нэнси Пелоси

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Возглавив Почтовую службу, Деджой инициировал ряд преобразований, которые, как считают его критики, и привели в итоге к сбоям в работе ведомства.

Комментируя ранее эти сообщения в своём Twitter, спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси обвинила в проблемах лично главу Белого дома Дональда Трампа.

«Посягательство Трампа на Почтовую службу — это не только угроза существованию нашей демократии, но ещё и удар по здоровью американцев из сообществ по всей стране. В эту субботу Палатой представителей будут приняты меры», — написала она 20 августа.

The Trump assault on the Postal Service isn’t just a threat to the life of our democracy – it impacts the health of Americans in communities across the country. This Saturday, the House will take action. #DontMessWithUSPShttps://t.co/mz6WTZBHZ4 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 20, 2020

Руководство Почтовой службы, в свою очередь, обвинения демократов отвергает. Так, Деджой заявил, что американская почта сможет обработать и доставить все бюллетени, которые могут быть отправлены в рамках голосования.

«В преддверии электорального сезона хочу заверить данный комитет и американскую общественность в том, что Почтовая служба в полной мере способна обеспечить надёжность и оперативность доставки почтовых отправлений, связанных с выборами», — заявил Деджой, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности и правительственным делам сената.

Однако, как считают аналитики, опасения демократов небезосновательны.

«Трамп, назначив главу Почтовой службы США, делал всё возможное, чтобы ускорить её реформу и снизить вероятность голосования по почте. Конечно, проблемы в ведомстве начались не при Трампе, но сейчас они усугубились во многом потому, что Почтовая служба стала инструментом для политического манёвра», — пояснил в беседе с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Дональд Трамп тем временем уже раскритиковал инициативу конгрессменов-демократов, обвинив их в обмане.

«Представители Почтовой службы неоднократно заявляли, что в деньгах не нуждаются и ничего менять не будут», — написал политик в Twitter.

Он добавил, что речь идёт об «очередном обмане», цель которого — направить «невостребованные» $25 млрд «на достижение политических целей».

«Голосуйте против происходящего сейчас Пелосиево-Шумеровского обмана, направленного на отмывание денег… Приемлемо только голосование по открепительному удостоверению», — написал Трамп.

Representatives of the Post Office have repeatedly stated that they DO NOT NEED MONEY, and will not make changes. This is all another HOAX by the Democrats to give 25 Billion unneeded dollars for political purposes, without talking about the Universal Mail-In Ballot Scam.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2020

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл также раскритиковал инициативу демократов, обвинив их в игнорировании насущных потребностей американцев.

Предвыборная неопределённость

Ранее глава Белого дома не раз высказывался против практики голосования по почте. Так, выступая перед избирателями в июне, политик отметил, что такого рода голосованием могут воспользоваться иностранные государства.

«Особенно меня беспокоит Китай. Не Россия, а Китай. Что, если они напечатают миллионы бюллетеней, используя в точности такую же бумагу и такие же печатные машины, как у нас? Что, если они напечатают эти бюллетени и распространят их? Голосование по почте сопряжено с огромными опасностями», — заявил Трамп.

При этом у него нет возражений против голосования по открепительным удостоверениям не по месту постоянного жительства.

Как напомнил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин, Трамп недаром так сопротивляется в этом вопросе демократам, поскольку на предыдущих выборах в штатах, где голосование проходило преимущественно в обычном режиме, победили республиканцы.

Дональд Трамп

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© Tom Brenner

«В тех штатах, где проходило голосование по почте, когда не было реального подтверждения того, кто как проголосовал, побеждали демократы», — отмечает Домрин.

Похожей точки зрения придерживается и Андрей Сидоров.

«Трамп считает, что голосование по почте будет нечестным и приведёт к тому, что он проиграет выборы. В то же время политтехнологи Демпартии уверены в том, что если удастся провести голосование по почте, то это поможет одержать перевес над консервативным электоратом Трампа», — рассуждает эксперт.

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Соперник Трампа, кандидат от Демократической партии Джо Байден, напротив, ратует за дистанционное голосование по почте. Такой способ волеизъявления может стать основным в том случае, если эпидемиологическая ситуация в ноябре не позволит проводить выборы в традиционном формате, считают демократы. При этом вероятность того, что голосование может быть перенесено на другую дату, эксперты не рассматривают.

«Вряд ли выборы перенесут, их никогда не переносили, даже во время Первой и Второй мировых войн. В каком формате будут предстоящие выборы, мы узнаем лишь после того, как пройдут президентские дебаты», — прогнозирует Домрин.

Как пояснил Андрей Сидоров, перенести дату голосования невозможно, поскольку этому должно предшествовать множество юридических процедур.

«Для этого остаётся слишком мало времени. Весьма возможно, что по штатам будут серьёзно различаться процедуры, например, в ряде штатов можно будет проголосовать по почте, в остальных — только в обычном режиме», — добавил эксперт.

Выборы в США

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По словам Андрея Сидорова, сейчас Почтовая служба США превратилась в «инструмент избирательной кампании и поле борьбы между демократами и администрацией Трампа». При этом почтовое голосование неизбежно приведёт к затягиванию процесса выборов и подсчёта голосов, что может спровоцировать дополнительные разногласия между оппонентами.

Впрочем, эксперты сомневаются, что принятый палатой представителей законопроект одобрит сенат, где большинство принадлежит республиканцам.