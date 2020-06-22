«Ядерный пакт»: какие вопросы обсудят Россия и США в Вене

Российско-американская межведомственная встреча по контролю над вооружениями пройдёт 22 июня в Вене. Планы её проведения ранее подтвердили заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли. Как отметил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, ключевым вопросом переговоров станет будущее договора СНВ-III и условия его пролонгации.

В понедельник, 22 июня, в Вене пройдёт российско-американская межведомственная встреча по контролю над вооружениями и стратегической стабильности. Планы её проведения ранее подтвердили заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли, которые должны возглавить делегации своих стран.

Как рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов, центральным пунктом повестки станет пролонгация и сохранение Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом ранее он отмечал, что какие-либо позитивные тенденции в этом вопросе отсутствуют.

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«Мы видим, что архитектуры безопасности сегодня практически нет. Есть ДСНВ, жить которому остаётся несколько месяцев. Говорю достаточно пессимистично, потому что пока никаких позитивных сигналов по этому вопросу я не просматриваю», — сказал Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

В начале июня Дональд Трамп в интервью радио Fox заявил, что желает заключить с Москвой «ядерный пакт», пояснив, что вопрос безопасного атома является наиболее серьёзной проблемой в мире. В ответ на это заявление пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что «министры иностранных дел (сторон. — RT) должны интенсифицировать работу с учётом того, что по ДСНВ время уходит».

В конце мая советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, в свою очередь, заявил, что исключает выход Вашингтона из СНВ-III.

«Мы собрали очень сильную команду для переговоров, президент выбрал посланника, который возглавит эту команду (это Маршалл Биллингсли), у нас есть люди из Минэнерго и Минобороны, из Госдепа», — сказал он в эфире Fox News, отвечая на вопрос, намерен ли Белый дом выйти из ДСНВ.

О'Брайен также подчеркнул, что американская сторона готовится к переговорам с Россией.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник президента США Маршал Биллингсли

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Напомним, срок действия договора СНВ-III, который был подписан десять лет назад, истекает в феврале 2021 года. Москва неоднократно выступала за его пролонгацию.

«Считаем, что ДСНВ, надёжно обеспечивавший предсказуемость в сфере ракетно-ядерных вооружений на протяжении целого десятилетия, заслуживает того, чтобы быть продлённым на пятилетний срок, в течение которого, возможно, получится выработать новый или усовершенствовать существующий механизм в сфере контроля над вооружениями», — заявил 11 мая в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

При этом он тогда добавил, что российская сторона пока не видит готовности Соединённых Штатов «позитивно откликнуться на призыв продлить договор без предварительных условий».

Угроза мировой безопасности

Как подчёркивал Анатолий Антонов, если ДСНВ в конечном счёте так и не будет пролонгирован, это будет иметь негативные последствия для международной стабильности, в частности для Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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В свою очередь, Сергей Рябков 23 мая, выступая в эфире Первого канала, не исключил, что администрация американского лидера Дональда Трампа «даст возможность договору СНВ-III истечь». Он также подчеркнул, что «именно Республиканская партия США стоит во главе усилий по разрушению режимов и договорённостей в области контроля над вооружениями».

Напомним, ранее США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и анонсировали свой выход из Договора по открытому небу.

При этом Госсекретарь США Майк Помпео 21 мая сообщил, что Соединённые Штаты не могут оставаться в соглашениях по вооружениям, которые якобы нарушает Россия. По его словам, только РФ несёт ответственность за размывание архитектуры контроля над вооружениями. Ранее Москва неоднократно отвергала подобные обвинения американской стороны.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT указал, что договор СНВ-III «гарантирует определённый юридический формат» — при угрозе нарушения стратегической стабильности стороны будут руководствоваться положениями этого соглашения.

«Это снижает вероятность непредвиденных происшествий, которые могли бы критическим образом повлиять на уровень безопасности во всём мире. Если ДСНВ не будет, наступит хаос в мировой политике. И этот хаос сам по себе опасен, поскольку при такой обстановке возможно принятие решений, многие из которых могут не иметь обратной силы», — заключил эксперт.

Член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков, в свою очередь, отметил, что США сейчас ведут модернизацию своей ядерной триады и разработку новейших вооружений, и без СНВ-III «все эти процессы многократно ускорятся».

«У Вашингтона тогда окончательно будут развязаны руки. И они начнут ещё больше наращивать свой военный потенциал, даже не оглядываясь на такое понятие, как международное право. Каких-либо сдерживающих факторов у США попросту не будет», — подчеркнул Судаков в комментарии RT.

«Нельзя переформатировать»

Как считают эксперты, ход переговоров по СНВ-III может осложнить желание США включить в это соглашение Китай. При этом Пекин уже неоднократно подчёркивал, что не заинтересован в такого рода обсуждениях.

Так, 8 июня, Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщил о возможности продления ДСНВ на предстоящей встрече в Вене при условии, если Россия привлечёт к переговорам Китай.

О желании подключить китайскую сторону к переговорам по контролю за стратегическими вооружениями в США заявляли и ранее.

«Мы оптимистично оцениваем возможность диалога как с Россией, так и с Китаем, а также перспективы перехода от двустороннего формата взаимодействия к трёхстороннему, итогом которого станет соглашение именно того типа, к которому мы стремимся по поручению президента Трампа. В общем к делу мы подходим с осторожным оптимизмом и очень надеемся, что в ближайшем будущем нам удастся наладить диалог не с какой-то одной, а с обеими сторонами», — отметили в Госдепе в марте.

Также по теме «Повлияет на международную стабильность»: почему США настаивают на участии Китая в переговорах о ДСНВ Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай не намерен принимать участие в...

В ведомстве также напомнили, что глава Белого дома лично выступает за продление СНВ-III при условии включения в него КНР и всех «потенциальных угроз» от вооружений следующего поколения.

Осенью прошлого Дональд Трамп заявил о намерении выработать новое трёхстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. Однако в Пекине эту идею отвергли.

Аналогичные тезисы озвучивал и Маршалл Биллингсли за несколько дней до планируемой встречи в Вене. По его словам, новый режим контроля над вооружениями «должен включать как Россию, так и Китай, и целиком охватывать ядерные арсеналы обеих стран». Об этом спецпредставитель президента США написал на своей странице в Twitter.

Сергей Рябков, говоря о возможном присутствии китайской стороны на встрече в Вене, отметил, что Москву «удивляет настойчивое упоминание об этом с американской стороны».

«У нас нет понимания, что китайская сторона будет представлена на этой встрече», — подчеркнул замминистра иностранных дел России.

В свою очередь, Анатолий Антонов заявлял, что Москва не будет «подталкивать» Пекин «к нужному для американцев решению».

«В отношении Китая наша позиция проста и понятна: КНР должна сама определиться, нужны ли такие консультации или переговоры стране», — сказал посол РФ в США.

Рябков при этом подвергал критике и саму идею о привлечении КНР к соглашению о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

«К действующему договору Китай подключить невозможно в принципе. Как невозможно в этот договор вписать какие-то другие системы вооружений из разряда «экзотических», как их сейчас стали называть в Вашингтоне», — заявил замглавы МИД РФ.

По его словам, в таком случае необходимо было бы разработать совершенно новый документ, что потребовало бы «очень много» времени.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве выражали мнение, что США таким образом «пытаются похоронить» Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

«С американской стороны делаются попытки увязать вопрос продления ДСНВ с вопросами, которые не имеют отношения к его предмету, к его содержанию. В частности, речь идёт о выработке контрольно-ограничительных мер в отношении военных программ Китайской Народной Республики, против чего, как известно, китайцы решительно возражают. Всё это очень похоже на попытки США... похоронить договор, но сохранить при этом лицо и переложить ответственность на Россию и КНР», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 июня во время брифинга.