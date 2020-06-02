В Госдуме оценили предложенный в США законопроект о продлении ДСНВ

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT предложение американского сенатора Роберта Менендеса законодательно обязать власти США к «немедленному продлению ДСНВ» и ограничить президента страны в действиях, наносящих ущерб договору.
В Госдуме оценили предложенный в США законопроект о продлении ДСНВ
  • РИА Новости

По его словам, «сегодня в Соединённых Штатах идёт предвыборная кампания, и оппоненты Дональда Трампа должны делать всё наоборот».

«Но вопрос заключается в том, достаточно ли будет голосов для проведения данного законопроекта», — считает депутат.

Как отметил Шерин, принимаемые в США решения не имеют ничего общего с теми экономическими преобразованиями, «которые стремится осуществить лидер любого государства».

«Данный законопроект — здравая мысль. Нельзя смешивать экономические моменты и опасные игры с подобным видом вооружения», — заключил он.

Ранее в конгрессе США предложили законодательно обязать власти к «немедленному продлению ДСНВ» и ограничить президента страны в действиях, наносящих ущерб договору.

Как отмечали в МИД России, российская сторона предлагает США продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет. 

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