В Госдуме оценили предложенный в США законопроект о продлении ДСНВ
- РИА Новости
По его словам, «сегодня в Соединённых Штатах идёт предвыборная кампания, и оппоненты Дональда Трампа должны делать всё наоборот».
«Но вопрос заключается в том, достаточно ли будет голосов для проведения данного законопроекта», — считает депутат.
Как отметил Шерин, принимаемые в США решения не имеют ничего общего с теми экономическими преобразованиями, «которые стремится осуществить лидер любого государства».
«Данный законопроект — здравая мысль. Нельзя смешивать экономические моменты и опасные игры с подобным видом вооружения», — заключил он.
Ранее в конгрессе США предложили законодательно обязать власти к «немедленному продлению ДСНВ» и ограничить президента страны в действиях, наносящих ущерб договору.
Как отмечали в МИД России, российская сторона предлагает США продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет.