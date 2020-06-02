В США представили законопроект о «немедленном продлении» ДСНВ

В конгрессе США предложили законодательно обязать власти к «немедленному продлению ДСНВ» и ограничить президента страны в действиях, наносящих ущерб договору.

Соответствующий законопроект представил сенатор Роберт Менендес.

Из документа следует, что если президент не продлит договор к 3 ноября 2020 года, США не должны предпринимать никакие действия, которые нарушили бы договор, остающийся в силе.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа даст договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений истечь.