В США представили законопроект о «немедленном продлении» ДСНВ
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Соответствующий законопроект представил сенатор Роберт Менендес.
Из документа следует, что если президент не продлит договор к 3 ноября 2020 года, США не должны предпринимать никакие действия, которые нарушили бы договор, остающийся в силе.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа даст договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений истечь.