В МИД России подтвердили встречу с США в Вене 22 июня
- РИА Новости
«Подтверждаю, что 22 июня в Вене состоится встреча по тематике контроля над вооружениями и стратегической стабильности в формате межведомственных делегаций с обеих сторон», — приводит Интерфакс его слова.
Он отметил, что американскую делегацию должен возглавить спецпосланник президента США Маршал Биллингсли.
Ранее СМИ сообщили, что Россия и США проведут новый раунд переговоров по контролю над ядерными вооружениями в Вене 22 июня.