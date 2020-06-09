В МИД России подтвердили встречу с США в Вене 22 июня

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что 22 июня в Вене запланирована российско-американская межведомственная встреча по контролю над вооружениями.
В МИД России подтвердили встречу с США в Вене 22 июня
  • РИА Новости

«Подтверждаю, что 22 июня в Вене состоится встреча по тематике контроля над вооружениями и стратегической стабильности в формате межведомственных делегаций с обеих сторон», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что американскую делегацию должен возглавить спецпосланник президента США Маршал Биллингсли.

Ранее СМИ сообщили, что Россия и США проведут новый раунд переговоров по контролю над ядерными вооружениями в Вене 22 июня.

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