В МИД России подтвердили встречу с США в Вене 22 июня

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что 22 июня в Вене запланирована российско-американская межведомственная встреча по контролю над вооружениями.

«Подтверждаю, что 22 июня в Вене состоится встреча по тематике контроля над вооружениями и стратегической стабильности в формате межведомственных делегаций с обеих сторон», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что американскую делегацию должен возглавить спецпосланник президента США Маршал Биллингсли.

Ранее СМИ сообщили, что Россия и США проведут новый раунд переговоров по контролю над ядерными вооружениями в Вене 22 июня.