Bloomberg: переговоры России и США по ядерному оружию пройдут 22 июня

Россия и США проведут новый раунд переговоров по контролю над ядерными вооружениями в Вене 22 июня, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Reuters

U.S. and Russia to meet in Vienna June 22 for nuclear arms talks https://t.co/1GOrDUT3QJ — Bloomberg (@business) June 8, 2020 При этом представитель Госдепа не исключил, что на встрече будет затронута тема возможного продления ДСНВ. 4 июня стало известно, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли провели телефонные переговоры.