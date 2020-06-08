Bloomberg: переговоры России и США по ядерному оружию пройдут 22 июня
- Reuters
U.S. and Russia to meet in Vienna June 22 for nuclear arms talks https://t.co/1GOrDUT3QJ— Bloomberg (@business) June 8, 2020
При этом представитель Госдепа не исключил, что на встрече будет затронута тема возможного продления ДСНВ.
4 июня стало известно, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли провели телефонные переговоры.