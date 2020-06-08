Bloomberg: переговоры России и США по ядерному оружию пройдут 22 июня

Короткая ссылка
Россия и США проведут новый раунд переговоров по контролю над ядерными вооружениями в Вене 22 июня, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента.
Bloomberg: переговоры России и США по ядерному оружию пройдут 22 июня
  • Reuters

При этом представитель Госдепа не исключил, что на встрече будет затронута тема возможного продления ДСНВ. 

4 июня стало известно, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли провели телефонные переговоры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить