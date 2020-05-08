«Неадекватный и самовлюблённый подход»: как США пересматривают роль СССР в победе над нацистской Германией

В преддверии празднования 75-летия победы над нацистской Германией Пентагон разместил на своём сайте презентацию, в которой перечислены основные вехи Второй мировой войны. При этом роль СССР в разгроме Третьего рейха представлена преимущественно в негативном контексте. Как утверждают в Минобороны США, Москва установила в Восточной Европе оккупационный режим, тогда как в западноевропейских странах «процветала демократия». По мнению экспертов, подобными манипуляциями Вашингтон стремится присвоить себе лавры главного победителя. Однако объективные факты и документы свидетельствуют о решающем вкладе Советского Союза в разгром вермахта.

Минобороны США опубликовало на своём сайте презентацию, посвящённую 75-летию победы над нацистской Германией. В ней перечислены основные вехи Второй мировой войны. При этом роль Советского Союза упоминается преимущественно в негативном контексте.

Например, в Пентагоне считают, что миссия Красной армии в Европе привела к разрушительным последствиям для региона. В частности, как утверждают в американском военном ведомстве, Москва «оккупировала» восточноевропейские республики.

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«Странам Западной Европы, освобождённым войсками союзников, предстояло стать процветающими демократиями, а освобождённым на востоке — десятилетиями находиться в советской оккупации», — говорится в материале.

Мало того, по словам составителей презентации, Вторую мировую войну развязали Германия и СССР, совершив вторжение на территорию Польши в 1939 году. Захват этой страны, как утверждают в Минобороны США, привёл к гибели 6 млн евреев.

При этом в документе превозносится миссия американских вооружённых сил. Например, в нём утверждается, что высадка войск США и Великобритании в Нормандии 6 июня 1944 года ознаменовала неизбежность краха Третьего рейха.

«Спустя почти пять лет после начала войны американские и союзные войска 6 июня 1944 года высадились на побережье Нормандии. Для Адольфа Гитлера и нацистской Германии это вторжение ознаменовало начало конца. Менее чем через год Германия сдастся, а Гитлер будет мёртв», — говорится в документе.

«Историческое беспамятство»

Опрошенные RT эксперты назвали представленный Пентагоном взгляд на Вторую мировую войну кощунственным и противоречащим объективным историческим данным. По их словам, подобные манипуляции направлены на то, чтобы замолчать решающий вклад Советского Союза в разгром Третьего рейха и присвоить лавры главного победителя Соединённым Штатам.

«Неадекватный и самовлюблённый подход американцев объясняется прежде всего политическими причинами. В частности, США пытаются навязать европейцам своеобразный долг совести, заставить их чувствовать своё моральное и политическое обязательство перед Америкой, которая как бы является единственной державой, подарившей им свободу», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Института российской истории РАН полковник запаса Мирослав Морозов.

Помимо этого, игнорирование и очернение роли СССР в победе над Третьим рейхом вписываются в идеологию американской исключительности. По словам эксперта, спекуляциями и перекройкой фактов власти США и лояльное им на Западе экспертное сообщество формируют далёкое от реальности представление о Второй мировой войне и СССР.

Американские солдаты патрулируют освобождённый от вермахта город

AFP

«В этом контексте о положительной роли Советского Союза говорится скупо. Акцент делается на его политических амбициях в Европе. Это позволяет американцам поддерживать образ СССР и его наследницы — современной России — как врага свободы, демократии, противника всего хорошего и светлого, что якобы несут миру Соединённые Штаты», — сказал Морозов.

Как пояснил эксперт, подобный незамысловатый взгляд на историю легко опровергается даже общеизвестными фактами. Схожей точки зрения придерживается научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«То, что опубликовал Пентагон на своём сайте, — это историческое беспамятство и часть информационной войны, которая ведётся сегодня против России. Да, можно вспомнить недавнее совместное заявление Путина и Трампа по поводу встречи союзников на Эльбе, но такой подход не формирует всю историческую повестку США», — заявил Мягков в комментарии RT.

«Сухие цифры заставляют задуматься»

Эксперты не отрицают, что США внесли серьёзный вклад в победу над нацизмом, однако он несопоставим с той ролью, которую в ней сыграл СССР. К основным заслугам американцев они отнесли войну с Японией и ленд-лиз, по которому Москва получила значительное количество военной продукции и промышленного сырья. Однако открытие второго фронта в Нормандии в июне 1944 года аналитики назвали важной, но запоздалой мерой с точки зрения интересов Советского Союза.

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По информации Минобороны РФ, за весь период Второй мировой войны США и западные союзники нанесли поражение и пленили 176 дивизий противника. Серьёзную материальную помощь Красная армия получила и в рамках ленд-лиза, хотя совокупный объём заокеанских поставок составил примерно 4% от валового промышленного производства СССР в 1941—1945 годы.

«Преодоление чрезвычайных трудностей военного времени, удовлетворение нужд фронта было достигнуто за счёт самоотверженности каждого советского труженика, лишений всех слоёв общества, за счёт резкого снижения материального состояния граждан», — говорится в материалах российского военного ведомства.

Также отмечается, что именно на Советский Союз пришёлся главный удар вермахта — на СССР были брошены наиболее подготовленные силы Третьего рейха и его союзников. Как подсчитали в Минобороны РФ, на Восточном фронте одновременно действовали от 190 до 270 дивизий фашистского блока — более 3/4 от общего количества войск Германии и стран гитлеровской оси.

«На советско-германском фронте были разгромлены и пленены 607 дивизий противника. Общие людские потери Вооружённых сил Германии во Второй мировой войне достигли 13,4 млн человек, на советско-германском фронте — 10 млн человек… За время войны советскими войсками уничтожено и захвачено более 75% всего оружия и военной техники врага», — сообщает Минобороны РФ.

Однако победа досталась СССР чрезвычайно дорогой ценой. Жертвами Великой Отечественной войны стали 26,6 млн человек, причём значительная часть погибших — это гражданское население, не пережившее болезней, голода, мучений в концлагерях, бомбёжек и карательных акций захватчиков.

Колонна советских солдат рядом с захваченным ранее рейхстагом

РИА Новости

© Олег Кнорринг

Таких колоссальных потерь не понесла ни одна страна в мире. Только за освобождение Польши отдали жизни около 600 тыс. советских воинов. Тогда как американская армия во всех сражениях с вермахтом в Европе потеряла около 250 тыс. солдат. При этом гражданское население США практически не пострадало от агрессии Третьего рейха и его союзников.

«Мы, безусловно, ценим вклад в победу западных союзников и США, и в советское время их роль не умалялась. Но простые сухие цифры заставляют задуматься любого здравомыслящего человека. Кстати, в 1945 году никто из западных политиков не сомневался в том, что Красная армия внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии. Попытку пересмотреть этот факт иначе как мерзостью назвать нельзя», — сказал Мягков.

С категоричной оценкой документа Пентагона выступил и Мирослав Морозов. Он подчеркнул, что подвиг Красной армии позволил сберечь огромное число жизней американских солдат.