«Неадекватный и самовлюблённый подход»: как США пересматривают роль СССР в победе над нацистской Германией
- Встреча советских и американских солдат на Эльбе
- РИА Новости
Минобороны США опубликовало на своём сайте презентацию, посвящённую 75-летию победы над нацистской Германией. В ней перечислены основные вехи Второй мировой войны. При этом роль Советского Союза упоминается преимущественно в негативном контексте.
Например, в Пентагоне считают, что миссия Красной армии в Европе привела к разрушительным последствиям для региона. В частности, как утверждают в американском военном ведомстве, Москва «оккупировала» восточноевропейские республики.
«Странам Западной Европы, освобождённым войсками союзников, предстояло стать процветающими демократиями, а освобождённым на востоке — десятилетиями находиться в советской оккупации», — говорится в материале.
Мало того, по словам составителей презентации, Вторую мировую войну развязали Германия и СССР, совершив вторжение на территорию Польши в 1939 году. Захват этой страны, как утверждают в Минобороны США, привёл к гибели 6 млн евреев.
При этом в документе превозносится миссия американских вооружённых сил. Например, в нём утверждается, что высадка войск США и Великобритании в Нормандии 6 июня 1944 года ознаменовала неизбежность краха Третьего рейха.
«Спустя почти пять лет после начала войны американские и союзные войска 6 июня 1944 года высадились на побережье Нормандии. Для Адольфа Гитлера и нацистской Германии это вторжение ознаменовало начало конца. Менее чем через год Германия сдастся, а Гитлер будет мёртв», — говорится в документе.
«Историческое беспамятство»
Опрошенные RT эксперты назвали представленный Пентагоном взгляд на Вторую мировую войну кощунственным и противоречащим объективным историческим данным. По их словам, подобные манипуляции направлены на то, чтобы замолчать решающий вклад Советского Союза в разгром Третьего рейха и присвоить лавры главного победителя Соединённым Штатам.
«Неадекватный и самовлюблённый подход американцев объясняется прежде всего политическими причинами. В частности, США пытаются навязать европейцам своеобразный долг совести, заставить их чувствовать своё моральное и политическое обязательство перед Америкой, которая как бы является единственной державой, подарившей им свободу», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Института российской истории РАН полковник запаса Мирослав Морозов.
Помимо этого, игнорирование и очернение роли СССР в победе над Третьим рейхом вписываются в идеологию американской исключительности. По словам эксперта, спекуляциями и перекройкой фактов власти США и лояльное им на Западе экспертное сообщество формируют далёкое от реальности представление о Второй мировой войне и СССР.
- Американские солдаты патрулируют освобождённый от вермахта город
- AFP
«В этом контексте о положительной роли Советского Союза говорится скупо. Акцент делается на его политических амбициях в Европе. Это позволяет американцам поддерживать образ СССР и его наследницы — современной России — как врага свободы, демократии, противника всего хорошего и светлого, что якобы несут миру Соединённые Штаты», — сказал Морозов.
Как пояснил эксперт, подобный незамысловатый взгляд на историю легко опровергается даже общеизвестными фактами. Схожей точки зрения придерживается научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
«То, что опубликовал Пентагон на своём сайте, — это историческое беспамятство и часть информационной войны, которая ведётся сегодня против России. Да, можно вспомнить недавнее совместное заявление Путина и Трампа по поводу встречи союзников на Эльбе, но такой подход не формирует всю историческую повестку США», — заявил Мягков в комментарии RT.
«Сухие цифры заставляют задуматься»
Эксперты не отрицают, что США внесли серьёзный вклад в победу над нацизмом, однако он несопоставим с той ролью, которую в ней сыграл СССР. К основным заслугам американцев они отнесли войну с Японией и ленд-лиз, по которому Москва получила значительное количество военной продукции и промышленного сырья. Однако открытие второго фронта в Нормандии в июне 1944 года аналитики назвали важной, но запоздалой мерой с точки зрения интересов Советского Союза.
По информации Минобороны РФ, за весь период Второй мировой войны США и западные союзники нанесли поражение и пленили 176 дивизий противника. Серьёзную материальную помощь Красная армия получила и в рамках ленд-лиза, хотя совокупный объём заокеанских поставок составил примерно 4% от валового промышленного производства СССР в 1941—1945 годы.
«Преодоление чрезвычайных трудностей военного времени, удовлетворение нужд фронта было достигнуто за счёт самоотверженности каждого советского труженика, лишений всех слоёв общества, за счёт резкого снижения материального состояния граждан», — говорится в материалах российского военного ведомства.
Также отмечается, что именно на Советский Союз пришёлся главный удар вермахта — на СССР были брошены наиболее подготовленные силы Третьего рейха и его союзников. Как подсчитали в Минобороны РФ, на Восточном фронте одновременно действовали от 190 до 270 дивизий фашистского блока — более 3/4 от общего количества войск Германии и стран гитлеровской оси.
«На советско-германском фронте были разгромлены и пленены 607 дивизий противника. Общие людские потери Вооружённых сил Германии во Второй мировой войне достигли 13,4 млн человек, на советско-германском фронте — 10 млн человек… За время войны советскими войсками уничтожено и захвачено более 75% всего оружия и военной техники врага», — сообщает Минобороны РФ.
Однако победа досталась СССР чрезвычайно дорогой ценой. Жертвами Великой Отечественной войны стали 26,6 млн человек, причём значительная часть погибших — это гражданское население, не пережившее болезней, голода, мучений в концлагерях, бомбёжек и карательных акций захватчиков.
- Колонна советских солдат рядом с захваченным ранее рейхстагом
- РИА Новости
- © Олег Кнорринг
Таких колоссальных потерь не понесла ни одна страна в мире. Только за освобождение Польши отдали жизни около 600 тыс. советских воинов. Тогда как американская армия во всех сражениях с вермахтом в Европе потеряла около 250 тыс. солдат. При этом гражданское население США практически не пострадало от агрессии Третьего рейха и его союзников.
«Мы, безусловно, ценим вклад в победу западных союзников и США, и в советское время их роль не умалялась. Но простые сухие цифры заставляют задуматься любого здравомыслящего человека. Кстати, в 1945 году никто из западных политиков не сомневался в том, что Красная армия внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии. Попытку пересмотреть этот факт иначе как мерзостью назвать нельзя», — сказал Мягков.
С категоричной оценкой документа Пентагона выступил и Мирослав Морозов. Он подчеркнул, что подвиг Красной армии позволил сберечь огромное число жизней американских солдат.
«Американцы сильно помогли СССР вооружением, военной техникой, станками, транспортом, стратегическим сырьём. Но на войне самое ценное — это люди и их жизни. Пока шли поставки по ленд-лизу, гибли и страдали миллионы советских граждан и солдат. В тяжелейший для СССР период американцы не открывали второй фронт, осознавая, какое количество их солдат неминуемо погибнет в схватке с Германией. Поэтому вклад США в победу несопоставим с тем подвигом, который совершил Советский Союз», — резюмировал Морозов.
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