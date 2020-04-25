«Всё делал молча, спокойно и уверенно»: 110 лет назад родился легендарный советский пограничник Никита Карацупа

25 апреля 1910 года родился будущий Герой Советского Союза полковник Никита Карацупа, ставший легендой советских пограничных войск. За годы службы (с 1932 г.) он задержал более 460 нарушителей государственной границы. Карацупа также создал особую школу дрессировки служебных собак. Как сирота из крестьян стал героем, слава о подвигах которого звучала далеко за границами Советского Союза, — в материале RT.

Никита Карацупа родился 25 апреля 1910 года в селе Алексеевка Таврической губернии (сейчас — территория Запорожской области Украины) в простой крестьянской семье. Вскоре после рождения Никиты его отец умер, а мать вместе с двумя сыновьями и дочерью переехала в Казахстан. Но когда Никите было всего шесть лет, не стало и её. Мальчик остался круглым сиротой.

Из батраков — в пограничники

«Детство будущего героя было непростым. Чтобы иметь хотя бы кусок хлеба, он пошёл батрачить — пасти скот. Уже в этом возрасте у парня проявилась любовь к животным и способность находить с ними общий язык. Он сам отлично выдрессировал собаку, сделав её помощником в деле охраны отары овец от волков», — рассказал RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

После Гражданской войны Карацупа переехал в Сибирь, устроился на работу в колхоз. Однажды в посёлок, в котором он жил, на побывку приехал пограничник, проходивший службу в Карелии. От него будущий Герой Советского Союза узнал об охране границы и о служебном собаководстве. Когда в 1932 году Никиту Карацупу вызвали в военкомат, он сам попросился на службу в пограничную охрану. Сначала его не хотели направлять в пограничники из-за невысокого роста, но молодой человек пошутил, что так нарушителям сложнее будет его заметить, и получил желаемое направление.

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Службу Карацупа начал на Дальнем Востоке, являвшемся в те годы одним из самых неспокойных участков советской границы. Только в 1930—1931 годах там было задержано около 15 тыс. нарушителей. Не избалованному жизнью парню служба нравилась. В автобиографических произведениях он позже напишет, что товарищи стали для него братьями, а начальник заставы — «вроде отца родного».

Прослужив на границе несколько месяцев, Никита Карацупа был направлен на учёбу в Дальневосточную окружную школу младшего начсостава служебного собаководства. Из-за того, что Карацупа приступил к занятиям позже однокурсников, ему не хватило служебной собаки. Но он сам начал воспитывать найденного под мостом беспородного щенка.

Узнав о самодеятельности курсанта, начальник школы сначала разозлился, но потом разрешил Карацупе продолжить занятия и даже поставил щенка на официальное довольствие. Ему дали кличку Индус. Позже, когда СССР сблизился с Индией, из соображений политкорректности во всех биографиях героя кличку собаки заменили на нейтральное «Ингус».

По словам Александра Михайлова, Карацупа демонстрировал впечатляющие способности в распознавании следов.

«Он начал разрабатывать собственную систему как в дрессировке служебных собак, так и в работе со следами нарушителей. Сначала он занимался этим в школе, а затем — на практике. Он научился распознавать множество запахов и безошибочно определять, кто пересёк границу с грузом или налегке, а также показывал прекрасные результаты в беге на длинные дистанции и в рукопашном бое», — подчеркнул эксперт.

Пример для подражания

По подсчётам самого Карацупы, уже за три года службы на дальневосточной границе он провёл в нарядах более 5 тыс. часов и прошёл, преследуя врага, около 16 тыс. километров. За это время он задержал 131 нарушителя и изъял значительное количество контрабандных товаров, опиума и алкоголя.

«Наблюдательность Карацупы превратила его в грозу нарушителей границы», — отметил Михайлов.

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Однажды пограничник обратил внимание на нескольких человек, которые неловко ловили рыбу в зоне ответственности заставы. Когда Карацупа заговорил с ними, мужчины попытались выдать себя за жителей расположенного неподалёку посёлка. Но пограничник знал всех его жителей в лицо, поэтому незнакомцы были задержаны. При досмотре в рюкзаках у «рыбаков» был обнаружен груз взрывчатки.

Иногда, чтобы задержать нарушителей, до прибытия подкрепления с заставы Карацупа, подавая команды, имитировал присутствие в лесу целого отряда пограничников, хотя кроме Индуса рядом с ним никого зачастую не было.

Карацупа стал знаменитостью на границе, однако всесоюзную известность ему принесли материалы специального корреспондента «Комсомольской правды» Евгения Рябчикова. Журналист прибыл на Дальний Восток, чтобы описать службу советских пограничников. Командование выдало спецкору винтовку и разрешило лично сопровождать в нарядах следопыта Карацупу, награждённого орденом Красной Звезды. Сначала пограничник отнёсся к затее командования прохладно, но потом стал для журналиста наставником, «толково и просто», объяснявшим то, что считал нужным и полезным.

Спецкор «Комсомольской правды», в частности, присутствовал на задержании пограничниками нарушителей, пытавшихся сбить с толку преследователей, закрепив на обувь подковы.

«Я видел, как Никита Карацупа ходил десятки километров, стрелял на скаку, беззвучно лежал в секрете. И всё, что он делал, делал молча, спокойно, уверенно и так просто и скромно, словно не было ни риска, ни смертельной опасности», — написал в своём очерке Рябчиков.

Никита Карацупа

© Музей Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

По его словам, все свои подвиги Карацупа совершал, имея в распоряжении только коня, собаку, маузер и винтовку.

«Ни вертолётов, ни вездеходов, ни широко разветвлённой связи, ни радиосредств, ни приборов ночного видения, ни локаторов — ничего тогда не было из комплекса новейших технических средств, приданных пограничникам», — подчёркивал журналист в послевоенное время, рассказывая о мастерстве Карацупы.

Статьи в «Комсомольской правде» сделали пограничника знаменитостью. «В Карацупу» начали играть дети во дворах домов по всему Советскому Союзу, он служил примером для молодых красноармейцев.

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«Доходили и до нас рассказы о подвигах легендарного Никиты Карацупы с его Ингусом, задержавшего около 400 нарушителей границы. Могло ли это пройти мимо сознания и чувств молодого парня?», — поделился своими воспоминаниями в книге «Записки офицера «Смерша» военный контрразведчик и ведущий конструктор первых космических кораблей «Восток» полковник Олег Ивановский, пришедший на службу в пограничные войска в 1940 году.

Сам Карацупа всегда стремился повысить своё профессиональное мастерство. В 1937-м он прошёл курсы подготовки начсостава при Центральной школе служебного собаководства пограничной и внутренней охраны НКВД. А в сентябре того же года продолжил службу на командных должностях Гродековского погранотряда.

Во время одной из операций на границе Никита Карацупа потерял в бою своего друга — Индуса. В дальнейшем у него были ещё четыре овчарки, носившие то же имя, и все они погибли в схватках с нарушителями.

Легенда погранвойск

В 1944 году Никита Карацупа был переведён на службу в Белорусский пограничный округ и принял непосредственное участие в борьбе с нацистскими шпионами и гитлеровскими коллаборационистами.

«Подробной информации об этом периоде службы Карацупы в обнародованных источниках нет. Вполне возможно, что данные об операциях, в которых он принимал участие, ещё будут рассекречены в будущем», — рассказал Александр Михайлов.

С 1952 года Карацупа служил в штабе Закавказского пограничного округа, а с 1957 года — в Главном управлении пограничных войск КГБ СССР. В том же году он был направлен в специальную командировку во Вьетнам, где помог отладить работу пограничной службы страны.

Герой Советского Союза Никита Карацупа

РИА Новости

© Петр Бернштейн

В 1961 году полковник Никита Карацупа вышел в запас. По официальным данным, за время службы он лично задержал 338 нарушителей государственной границы СССР, а также ликвидировал 129 шпионов и диверсантов.

Полковник Карацупа был награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалями, а в 1965 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

После выхода в запас работал в НИИ «Пульсар» и в Центральном музее пограничных войск, вёл активную общественную и литературную деятельность, писал книги о своей службе на границе.

Умер Никита Карацупа 18 ноября 1994 года. В память о нём названы улицы и установлены монументы в различных городах бывшего Советского Союза. Его имя носят пограничные заставы в России, Индии и Вьетнаме.

«К сожалению, уже после смерти Героя Советского Союза Карацупы его фигура стала объектом подлости со стороны исторических фальсификаторов. В сети Интернет в наши дни широко разошлась ложь о том, что знаменитый пограничник якобы задерживал только бегущих за границу советских граждан. Ничего общего с реальностью это, конечно, не имеет. Карацупа получал боевые ранения и ловил хорошо подготовленных диверсантов. Но для фальсификаторов нет ничего святого. Они пытаются вывернуть наизнанку нашу историю», — заявил в беседе с RT действительный член Академии военных наук, полковник запаса Андрей Кошкин.

Памятник Никите Карацупе

© Wikimedia Commons

По словам эксперта, он сам в детстве зачитывался историей жизни Никиты Карацупы, и это в значительной мере повлияло на его намерение связать судьбу с защитой Родины.

«Жизнь Карацупы вдохновила многих молодых людей служить в погранвойсках, сам он воспитал тысячи пограничников и кинологов. Накопленный им опыт в области служебного собаководства на границе используется до сих пор. Он — настоящая легенда погранвойск», — подытожил Александр Михайлов.