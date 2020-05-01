Боевой дебют: как советские зенитчики уничтожили американский самолёт-разведчик Фрэнсиса Пауэрса

1 мая 1960 года в небе над Свердловской областью был сбит американский самолёт-разведчик Lockheed U-2, который пилотировал Фрэнсис Гэри Пауэрс. Удар по машине Пауэрса стал первым успешным перехватом, который совершили советские зенитчики. U-2 поразила ракета новейшего на тот момент ЗРК С-75. Впоследствии из этого оружия были уничтожены десятки американских самолётов во Вьетнаме. Как считают эксперты, инцидент над Свердловском открыл новую страницу в истории отечественной системы противовоздушной обороны.

60 лет назад в небе над Свердловской областью расчёт 185-го гвардейского зенитного ракетного полка сбил американский самолёт-разведчик Lockheed U-2, который пилотировал Фрэнсис Гэри Пауэрс.

Советская ракета С-75 повредила крыло, двигатель и хвост самолёта. U-2 начал терять высоту, буквально разваливаясь на части. Лётчик решил не использовать катапульту и выпрыгнул из самолёта с парашютом. После приземления Пауэрс был задержан.

Обломки американской машины были продемонстрированы широкой публике как неопровержимое доказательство шпионской деятельности Соединённых Штатов, направленной против Советского Союза.

В середине августа 1960 года военная коллегия Верховного суда СССР приговорила американского лётчика к десяти годам заключения, но в феврале 1962 года Пауэрса обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.

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Инцидент с U-2 крайне негативно отразился на советско-американских отношениях, которые потеплели лишь в конце 1960-х годов. После инцидента с Пауэрсом СССР отозвал приглашение посетить Москву, направленное президенту США Дуайту Эйзенхауэру. Встреча между ним и советским лидером Никитой Хрущёвым была запланирована на май 1960 года.

«Сбив самолёт Пауэрса, Советский Союз показал всему миру, что, во-первых, обладает оружием, которое способно защитить свои границы, города, важные военные объекты и не позволит иностранным шпионам летать как у себя дома. Во-вторых, наша страна наглядно продемонстрировала ложь и двойные стандарты Запада», — заявил в комментарии RT военный историк Александр Михайлов.

Удар по U-2 стал первым удачным перехватом американского самолёта-шпиона, который осуществили советские зенитчики. Боевое крещение 1 мая 1960 года получил новейший на тот момент комплекс С-75, дальность действия которого в зависимости от модификации могла превышать 30 км.

Заслуженная слава

История уничтожения вражеского самолёта-разведчика началась с того, что ранним утром 1 мая 1960 года старший лейтенант ВВС США Фрэнсис Гэри Пауэрс поднялся в небо с авиабазы Пешавар (Пакистан). В его задачу входила фотосъёмка важных стратегических объектов СССР. Получив строжайшее указание поддерживать режим радиомолчания, Пауэрс намеревался приземлиться на аэродроме Будё в Норвегии, пролетев, в частности, над территорией Казахстана и Архангельской области, где располагались объекты ракетно-ядерной инфраструктуры Советского Союза.

Самолёт-разведчик США Lockheed U-2

© U.S. Air Force

Хотя передвижение U-2 отслеживали радиолокационные станции (РЛС) армии СССР, однако сбить самолёт над Средней Азией было невозможно из-за нехватки соответствующих ЗРК и отсутствия высотных истребителей. Американский самолёт был способен подниматься на высоту до 24 км, которая была недосягаемой на тот момент для почти всех средств ПВО СССР.

«Помимо С-75, U-2 можно было сбить только зенитным огнём системы С-25, защищавшей Москву. Советская же авиация зачастую была бессильна. Конечно, истребители поднимались на перехват американских самолётов-разведчиков, но шансов на поражение, если противник летел на максимальной высоте, не было», — рассказал в беседе с RT полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

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По словам экспертов, СССР удалось полностью решить проблему перехвата самолётов-шпионов с началом масштабного развёртывания С-75, а затем и других более совершенных ЗРК. В ту пору на одну цель советские зенитчики отводили три ракеты (сейчас две). В отсутствие помех радиоэлектронному оборудованию вероятность поражения вражеского самолёта расчётом С-75 составляла 60—80%, в условиях сильных помех — 50—60%.

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что появление С-75 на вооружении советской армии открыло новую эпоху в развитии сил противовоздушной обороны нашей страны. Комплекс был надёжным, относительно несложным в эксплуатации и недорогим в производстве оружием.

Боевая эффективность С-75 была доказана не только в небе над Свердловском (сейчас Екатеринбургом), но и во вьетнамской войне. В боях с авиацией США расчёты советских комплексов успешно сбивали американские самолёты. До конца 1965 года северовьетнамские зенитчики при поддержке специалистов ВС СССР уничтожили 93 американские машины.

По информации Минобороны РФ, именно во Вьетнаме состоялось первое в мире боевое применение ЗРК против сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков.

24 июля 1965 года дивизионы первого зенитного ракетного полка Вьетнамской народной армии четырьмя ракетами, выпущенными из С-75, сбили три самолёта McDonnell Douglas F-4C Phantom II.

«С-75 снискал заслуженную славу одного из лучших ЗРК. Его боевой путь начался с удара по самолёту Пауэрса и не закончился до сих пор — некоторые государства продолжают эксплуатировать модернизированные версии советского комплекса», — подчеркнул Корнев.

Необходимые выводы

Как отметили эксперты, в тени истории о перехвате самолёта Пауэрса часто находится эпизод «дружественного огня». Тогда во время охоты на U-2 под прицел расчётов С-75 попали три советские машины, находившиеся в воздухе в тот момент: два МиГ-19 и один Су-9. Двум пилотам удалось выйти из-под удара, а третий лётчик, лейтенант Сергей Сафронов, погиб.

«Это была роковая случайность, объяснявшаяся прежде всего нехваткой опыта взаимодействия сил и средств ПВО. Этому навыку просто неоткуда было взяться. 1 мая в горячке боя зенитчики не понимали, был ли вообще уничтожен самолёт-нарушитель, и не знали, что в небе находятся ещё три советских самолёта», — рассказал Корнев.

Выставка предметов и разведывательного оборудования сбитого самолёта-разведчика Lockheed U-2

РИА Новости

Как пояснил Михаил Ходарёнок, расчёты С-75 под Свердловском действовали в чрезвычайно напряжённой обстановке. По его словам, 1 мая при перехвате самолёта Пауэрса зенитчики выпустили гораздо больше ракет, чем требовалось для уничтожения вражеского воздушного судна.

«Проблема была не в С-75, а в отсутствии отлаженной организации боевой работы... Советская система ПВО делала тогда только первые шаги, и ошибки были неизбежны», — сказал Ходарёнок.

По словам эксперта, командование противовоздушной обороны СССР сделало необходимые выводы из инцидента с U-2. На советских самолётах появилась запросная и ответная аппаратура, а в войска ПВО начались поставки автоматизированных систем управления (АСУ), которые значительно повысили эффективность боевой работы ЗРК. Советские самолёты больше не становились жертвами «дружественного огня».

Что же касается Соединённых Штатов, то, как считает Александр Михайлов, перехват самолёта Пауэрса отрезвил военно-политическое руководство США — американская разведывательная авиация больше не позволяла себе полётов над территорией СССР.

«До 1960 года самолётам США успешно удалось совершить более 20 разведывательных полётов над центральными и северными районами СССР. К примеру, 4 июля 1956 года U-2 пролетел через Балтийское море над Ленинградом и Москвой. Причём этот полёт прошёл незаметно для средств ПВО. Конечно, такое положение дел нельзя было оставлять безнаказанным», — подчеркнул Михайлов.

Как рассказал эксперт, ЦРУ, которое курировало аэрофотосъёмку объектов ракетно-ядерной инфраструктуры СССР, не предполагало, что 1 мая 1960 года в советском арсенале окажется эффективное оружие противодействия полётам их разведывательной авиации.

«Американцы не подозревали о возможностях новой советской ракеты и комплекса С-75. Случившееся в небе над Свердловском стало для них очень неприятным сюрпризом. А наша страна продемонстрировала, что способна сбивать новейшие разведывательные самолёты западных государств, причём на самых разных высотах», — резюмировал Михайлов.