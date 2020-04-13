Дерзкий десант на заминированный мост: как 75 лет назад Красная армия освобождала Вену

75 лет назад закончились ожесточённые бои за освобождение Вены. Австрия, где родился Адольф Гитлер, была последним бастионом на пути к южным границам Германии. Как Красная Армия убеждала жителей города не участвовать в битве и каким образом советским десантникам удалось захватить и больше суток удерживать заминированный мост через Дунай — в материале проекта #СтраницыПобеды.

«Первая жертва»

В 1938 году Австрия вошла в состав Германского рейха. Процесс, получивший название аншлюс, по-разному оценивается историками. Однако в 1943 году на конференции в Москве союзниками была принята знаковая декларация, в которой Австрия объявлялась «первой жертвой» нацизма. Таким образом, страна подлежала освобождению от оккупации, а её независимость должна была быть восстановлена.

Тем не менее военные действия союзников против Рейха предполагали и военные действия против Австрии. С 1942 года Вена более 50 раз подвергалась атакам с воздуха. Официальная американская историография так описывает результат февральских налётов 1945 года:

«С Веной было практически покончено. Её нефтеперерабатывающие и промышленные заводы, а также транспортные узлы и строения были по большей части уничтожены. 15-я армия ВВС ещё один раз — перед тем, как русские с боем пройдёт через город — наведается в бывшую столицу, которая теперь вызывает лишь жалость, однако пока что Вена не представляла стратегическую цель для воздушных сил».

Город-крепость

Австрия прикрывала южную Германию и являлась последним источником нефти вермахта. Вена должна была стать стратегической крепостью, наподобие Будапешта, — и подобно Будапешту, сдержать или хотя бы отсрочить наступление советских войск на Берлин.

#СтавкаВГК45 Началась операция по взятию австрийской столицы г. Вена, финальная часть Венской наступательной операции (с 16.03) #2Укр45 и #3Укр45. Месторождение нефти в районе Вены имело решающее значение для Германии и немецкое командование собиралось защищать его любой ценой. pic.twitter.com/hU2CAIe1Rg — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 5, 2020

На защиту Вены бросили 6-ю танковую армию СС, из состава городской полиции и пожарных сформировали несколько дополнительных полков. На подступах к Вене оборудовали многочисленные оборонительные позиции: противотанковые рвы, системы окопов и траншей, множество дотов и дзотов. Внутри Вены здания превращались в опорные пункты и огневые точки, улицы перекрывались завалами и баррикадами. Бывший начальник политуправления 3-го Украинского фронта Иван Аношин писал:

«Большие, многоэтажные здания и целые кварталы были приспособлены для длительной круговой обороны. В подвалах домов, в подземных ходах метрополитена расположились истребители танков, вооруженные фаустпатронами, в подъездах домов — замаскированные танки, самоходные пушки и штурмовые орудия. Фашистское командование намеревалось сделать город непреодолимой преградой на пути советских войск».

«Красная Армия не воюет с населением Австрии»

Штурм Вены начался 5 апреля 1945 года. Операцией, в которой участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов, 5-я и 17-я воздушные армии, а также Дунайская военная флотилия, руководил маршал Фёдор Толбухин.

#Толбухин45 Штурм Вены с юга (6 гв. ТА, 18 тк и часть войск 9-й гв. армии) и юго-востока (4-я гв. армия и 1-й гв. мехкорпус) начался. Часть 9-й гв. армии обходит город с запада, отрезая врагу пути к отступлению. Противник яростно контратакует, наше продвижение вперёд минимально. pic.twitter.com/JukdWeahXF — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 5, 2020

Вену не хотели разрушать. 6 апреля Толбухин призвал жителей не эвакуироваться и оказывать сопротивление немецким войскам, не давать минировать мосты и здания, не позволять ничего вывозить из города:

«Отступающие немецкие войска хотят превратить Вену в поле боя, как это они сделали в Будапеште. Это грозит Вене и её жителям такими же разрушениями и ужасами, которые были причинены немцами Будапешту и его населению».

#Толбухин45 Наша задача: донести до австрийцев, что Красная Армия вступила в пределы Австрии исключительно для разгрома немецко-фашистских войск. Мы попросим венцев помочь нам предотвратить превращение Вены в поле боя, спасти город от разрушения, а его жителей — от ужасов войны. — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 6, 2020

В тысячах сброшенных на город листовках подчёркивалось: «Красная Армия воюет с немецкими оккупантами, а не с населением Австрии, которое может спокойно заниматься своим мирным трудом».

#3Укр45 Войска 4-й гв. и 9-й гв. армий начали штурм Вены с востока и юга. Тем временем 6-я гв. танковая армия обходит город с запада с целью перерезать венской группировке возможные пути отхода. Танкисты ведут тяжёлый бой, преодолевая оборонительные позиции немцев в Венском лесу. pic.twitter.com/2rRz2vPumF — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 6, 2020

Неудавшееся восстание

Обращение имело и контр-пропагандистский характер. Помимо призывов «сопротивляться до последних сил», немецкое командование распространяло среди жителей слухи, что большевики расправляются с членами национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Однако Красная Армия обещала, что рядовые члены партии «не будут тронуты, если проявят лояльность по отношению к советским войскам».

#Толбухин45 У нас есть контакт с австрийскими патриотами-антифашистами, готовыми поднять восстание внутри Вены и помочь #3Укр45 в штурме города. Как и было договорено с ними, с самолётов и по радио мы передали сигнал о начале восстания сегодня в 12:30. Ждём конкретных действий pic.twitter.com/U29QqP3Hh8 — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 6, 2020

Сопротивление фашизму в Австрии не носило массовый характер. Членами НСДАП было около 17% населения; более миллиона австрийцев воевали на стороне Третьего рейха. При этом в результате репрессий в тюрьмах и лагерях погибли примерно 120 тыс. жителей Австрии.

Тем не менее сохранились свидетельства, что при приближении советских войск к Вене группа сопротивления попыталась поднять в городе восстание. Но заговор был раскрыт, и ответ из Берлина не заставил себя ждать: «Восставших в Вене подавлять самыми жестокими методами».

#Толбухин45 Патриотическое восстание в Вене, очевидно, провалилось. Нам не удалось получить никаких свидетельств вмешательства в оборону города изнутри. По-видимому, немцам удалось выйти на след подпольщиков и ликвидировать восстание в зародыше. — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 8, 2020

Последний мост

Бои в городе, завязавшиеся 6 апреля, шли непрерывно. По воспоминаниям начальника штаба 3-го Украинского фронта Семёна Иванова, «днём сражались главные силы, а ночью — специально назначаемые для этой цели части и подразделения. В сложном лабиринте улиц и переулков столичного города особо важное значение приобретали действия мелких стрелковых подразделений, отдельных танковых экипажей и орудийных расчётов, нередко дравшихся изолированно друг от друга».

#3Укр45 Бронетехнике 6-й гв. танковой армии удалось прорваться сквозь Венский лес и выйти к Дунаю, обойдя австрийскую столицу с запада и северо-запада. Теперь бронетехника 6 гв. ТА прорывается с боями к центру Вены, чтобы расчленить немецкий гарнизон и зажать его с трёх сторон. pic.twitter.com/TJtKO2rOg8 — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 7, 2020

К 9 апреля советские войска захватили здания парламента, ратуши, главного полицейского управления, центрального городского телеграфа, центрального европейского банка и оперного театра.

#3Укр45 4-я гвардейская армия, часть сил 9-й гвардейской армии и 6-я гвардейская танковая армия, продолжая уличные бои в городском районе Вены, расположенном на острове между р. Дунай и Дунайским каналом, штурмом овладели 150 кварталами. pic.twitter.com/T03eqRNBpT — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 12, 2020

Яркая драма развернулась в борьбе за переправу через Дунай. Немцы взорвали все мосты, оставив только один — Райхсбрюке (Имперский мост). Мост, заминированный на случай отступления, оставлял им последнюю возможность маневрировать между западной и восточной частями города.

Райхсбрюке необходимо было сохранить, иначе советским войскам пришлось бы с боем форсировать полноводную реку. Попытки взять Имперский мост 9 и 10 апреля ни к чему не привели. Леонид Иванов, участник боёв в Вене, вспоминал: «Первый раз попробовали пустить с пулемётами мотоциклистов, их срезали всех, потому что немцы укрепили обе оконечности моста. Комбат сказал, больше не поведёт. Ах, не поведёшь — трибунал. Просидел два часа, его освободили, чтобы воевать дальше».

Решили подключить Дунайскую флотилию. Задача — высадить десант на оба берега Дуная у моста, захватить и удерживать Райхсбрюке до подхода сухопутных частей. Сложность состояла не только в том, что противник засел в укреплённых позициях на протяжении обеих сторон реки, но и в том, что операцию пришлось проводить днём: катерам нужно было маневрировать через взорванный неподалёку Венский мост и затопленные заранее суда.

#3Укр45 Войскам не удалось прорваться к Райхсбрюке (Имперскому мосту) — последнему целому мосту через Дунай в Вене, и на него с бронекатеров Дунайской флотилии высажен десант из 103 чел. Мост захвачен при огневой поддержке ракетных бронекатеров. Десантники ведут бой в окружении. pic.twitter.com/iJLXPFgpGd — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 11, 2020

Отряд десанта состоял всего из двух бронекатеров, хотя и получил значительное прикрытие. Алексей Чхеидзе, бывший в то время разведчиком Дунайской флотилии, писал о событиях 11 апреля:

«Появление днём в центре города советских кораблей оказалось для гитлеровцев неожиданностью. Воспользовавшись этим, старший лейтенант Клоповский поставил дымовую завесу. А сам открыл огонь из орудий и пулемётов по вражеским батареям, расположенным по обе стороны Дуная. Противник ответил сильным огнём.

Тут же наша авиация совершила налёт на фашистов. Корабли с боем, ведя огонь, приближались к Имперскому мосту. Пока три катера, маневрируя, уничтожали вражеские огневые точки на берегу, два других катера с десантом отделились.

Я хорошо видел, как наши десантники быстро высаживались с катеров, как они стремительно погнали автоматчиков, охранявших Имперский мост. Вскоре он оказался в наших руках, а провода, идущие к взрывчатке, были перерезаны минёрами».

#3Укр45 Десантники продолжают удерживать Имперский мост в центре Вены, отбивая постоянные атаки противника. Немцы пытаются вернуть контроль над единственной переправой через Дунай. Штурмовые группы пока никак не могут прорваться к мосту и выручить десантников. pic.twitter.com/uvxKPrqUKK — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 12, 2020

«Для Вены война закончилась»

Больше суток удерживали советские десантники обстреливаемый со всех сторон мост, отбивая бесконечные атаки значительно превосходящих их немецких сил. К утру 13 апреля к ним, наконец, пробилось подкрепление.

#3Укр45 Сводный штурмовой отряд морпехов Дунайской флотилии прорвал немецкую оборону в центре Вены. В прорыв вошёл полк 80-й гв. стрелковой дивизии и с ходу прорвался к Имперскому мосту, соединившись с десантом, держащим там оборону третий день. pic.twitter.com/Jy5efLIQAB — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 13, 2020

В этот же день бои за Вену были окончены. Генерал-майор Иван Мошляк, командовавший 62-й гвардейской стрелковой дивизией, писал: «Жители высыпали на улицы. На стенах домов были расклеены листы с текстом воззвания командующего 3-м Украинским фронтом Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина... Для жителей Вены война закончилась, перестали греметь пушки, строчить пулеметы, рваться фаустпатроны».

Англо-американские бомбёжки и уличные бои нанесли Вене значительный ущерб, но при этом исторический ансамбль Старого города сохранился. Полковник Григорий Савенок вспоминал:

«До войны в Вене было около 100 000 жилых домов. К 13 апреля 3 500 домов были полностью разрушены, 17 000 зданий требовали капитального ремонта. Короче, пятая часть жилого фонда австрийской столицы выбыла из строя. Без крова остались 35 000 человек, включая тех венцев, которые вернулись из концлагерей и тюрем».

На весь город осталось 18 пожарных на двух машинах. Газопровод и водопровод были все перебиты, электростанции разрушены. В дорогах — тысячи воронок от снарядов. Но главное — Вена осталась без продовольствия. Савенок отмечал:

«Центральные и районные склады были сожжены, разгромлены, опустошены отступавшими фашистами. Остались лишь кое-какие запасы муки. Её хватило только на несколько случайных, далеко не регулярных выдач, да и то из расчёта не больше килограмма хлеба на человека в неделю. Вена стояла на грани настоящего голода».

Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, советские власти выделили городу 45 тыс. тонн зерна, 4 тыс. тонны мяса, 2,7 тыс. тонн сахара, 1,8 тонны соли, 225 тонн кофе и др.

27 апреля 1945 года Австрия провозгласила независимость от Германии. По условиям Потсдамской конференции, прошедшей летом того же года, Австрия и Вена были разделены на четыре сектора оккупации: советский, американский, английский и французский. Оккупационные войска были выведены в 1955 году, когда Австрия была провозглашена независимой и нейтральной страной.

Что касается советской стороны, то в ходе штурма Вены войска развили навыки ведения уличных боёв, приобретённые в боях за Будапешт. Эти навыки будут использованы в Берлине. Важным итогом общей Венской наступательной операции стал разгром части немецкой группы армий «Юг». Гитлеровская Германия лишилась индустриальных районов Австрии и последних источников нефти.

В августе 1945 года в Вене был открыт памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма. В ходе Венской наступательной операции советские войска потеряли почти 40 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Конкретные потери во время штурма Вены неизвестны.

Больше интересных кадров и фактов из истории Великой Отечественной войны — в проекте RT #СтраницыПобеды. Присоединяйтесь к нам в Instagram, на YouTube, в Facebook, «ВКонтакте» и следите за почасовой хроникой последних месяцев войны в Twitter.