«Серьёзные национальные комплексы»: как уход из Вьетнама изменил США

45 лет назад завершилась эвакуация из Вьетнама персонала американских миссий и спецслужб, а также части работавших на США представителей местного населения. К этому моменту Вашингтон формально уже два года не участвовал в боевых действиях, однако оказывал активную поддержку подконтрольному ему южновьетнамскому режиму. Кадры эвакуации из Сайгона, по словам экспертов, стали символом поражения США во Вьетнамской войне. Согласно оценкам историков, боевые действия в Юго-Восточной Азии подорвали доверие населения Соединённых Штатов к национальным политическим институтам и заставили Вашингтон почти на десять лет отказаться от активного использования вооружённых сил за границей.

30 апреля 1975 года США завершили эвакуацию из Сайгона персонала большинства находившихся во Вьетнаме американских учреждений и представителей работавших на них местных структур. В тот же день над Сайгоном был поднят флаг Демократической Республики Вьетнам, ознаменовавший завершение Вьетнамской войны.

Как отмечают историки, боевые действия во Вьетнаме продолжались практически беспрерывно со времён Второй мировой войны.

«Сначала вьетнамские коммунисты боролись с японскими оккупантами. Потом Франция пыталась силой вернуть себе контроль над Вьетнамом, население которого решило строить собственную демократическую республику, а Соединённые Штаты оказывали Парижу военно-техническую поддержку», — рассказал RT член Академии военных наук Андрей Кошкин.

По его словам, в 1954 году стороны конфликта договорились о мире и объединении страны, но подконтрольный США Южный Вьетнам, появившийся на базе французской оккупационной зоны, отказался выполнять мирные соглашения. Это привело к возникновению партизанского Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (Вьетконга), поддерживаемого северовьетнамскими властями.

Северовьетнамский торпедный катер уходит от огня Maddox 2 августа 1964 года

© U.S. Navy

2 августа 1964 года в Тонкинском заливе произошёл бой между подошедшим к побережью Северного Вьетнама американским эсминцем Maddox и северовьетнамскими торпедными катерами. Через три дня с санкции Вашингтона американская авиация и флот нанесли удары по территории Северного Вьетнама. 7 августа конгресс США официально санкционировал использование против Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) вооружённых сил.

Джунгли в напалме

Американское командование попыталось сломить сопротивление ДРВ и Вьетконга, нанося по ним мощные авиационные удары и высадив во Вьетнаме сухопутный контингент.

Операция «Раскаты грома», продолжавшаяся с 2 марта 1965 года по 2 ноября 1968 года, стала самой продолжительной бомбардировочной кампанией со времён Второй мировой войны. За это время американские самолёты сбросили на Вьетнам свыше 7 млн тонн бомб.

К 1968 году командование США нарастило численность своего контингента во Вьетнаме до 543 тыс. человек. В Юго-Восточную Азию было переброшено 30% всего численного состава сухопутных войск и 66% морской пехоты.

«То, что задумывалось как скоротечная полицейская спецоперация, быстро превратилось в полномасштабную войну», — рассказал в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Война во Вьетнаме

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По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, Вашингтону пришлось провести через Вьетнам в общей сложности около 2,5 млн молодых американцев.

«Чтобы сломить сопротивление вьетнамцев, Вооружённые силы США стали массово применять химические вещества, уничтожавшие растительность, а также напалм, при помощи которого полностью выжигались целые населённые пункты», — подчеркнул эксперт.

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В 1965—1967 годах объединённые силы США и Южного Вьетнама предприняли две попытки масштабных наступлений, однако они не принесли решающего успеха. В 1968 году северовьетнамские войска заняли древнюю столицу страны — город Хюэ. Несмотря на относительно успешное контрнаступление американской армии, способность ДРВ и Вьетконга проводить масштабные войсковые операции сильно деморализовала жителей США, отмечают эксперты.

«Во Вьетнаме начался процесс морального разложения американской армии. Сложившаяся там ситуация привела к распространению наркомании. В США нарастало антивоенное движение. Молодёжь чувствовала огромную несправедливость — на войну отправляли с 18 лет, а право голоса на выборах давали только с 21 года», — отметил Юрий Рогулёв.

С 1969 года американцы запустили процесс передачи дел на фронте южновьетнамским силовикам. В 1972 году войска ДРВ перешли в масштабное наступление. Добиться решающего успеха они не смогли, но потеснили армии США и Южного Вьетнама.

«27 января 1973 года было подписано Парижское мирное соглашение, выполняя которое США в марте того же года вывели регулярные войска из Вьетнама, сосредоточившись на оказании южновьетнамскому режиму военно-технической помощи», — рассказал Андрей Кошкин.

Болезненный уход

После ухода американцев Южный Вьетнам оказался в состоянии системного экономического кризиса. Некоторое время его силовики сдерживали Вьетконг карательными операциями, но в 1975 году войска ДРВ и Национального фронта освобождения Южного Вьетнама перешли в наступление.

29—30 апреля 1975 года Вооружённые силы США провели операцию по эвакуации из Вьетнама персонала своих учреждений и местных представителей проамериканского режима. Весь мир облетели кадры того, как американцы и их союзники по самодельной деревянной лестнице пытаются попасть на вертолёт на крыше находившегося в центре Сайгона здания, в котором жили сотрудники ЦРУ.

Эвакуация американцев из Вьетнама в 1975 году

© Hubert van Es/Wikimedia

Эвакуация проходила очень быстро. Разгрузившиеся на американских кораблях вертолёты с беженцами не успевали подниматься в воздух. Чтобы освободить место для новых машин, вертолёты просто сбрасывались в воду. Северовьетнамские войска проводить эвакуацию не мешали. За два дня на корабли 7-го флота США были вывезены по воздуху несколько тысяч американских граждан и представителей южновьетнамских властей.

30 апреля флаг Демократической Республики Вьетнам был поднят над Сайгоном — война завершилась.

По словам Андрея Кошкина, потери, понесённые обеими сторонами конфликта, были огромны. Для американцев они оказались четвёртыми по масштабам в истории — после Гражданской и двух мировых войн. Безвозвратные потери США составили свыше 58 тыс. человек, количество раненых превысило 300 тыс. Американская авиация недосчиталась 9 тыс. самолётов и вертолётов.

«Косой прошлась война, конечно, и по самому Вьетнаму. За время боевых действий погибли около миллиона военных и партизан, а также два миллиона мирных жителей. Американцы прибегали к массовым убийствам и пыткам гражданского населения. Огромный ущерб понесла хозяйственная инфраструктура страны. Тысячи людей страдают до сих пор от тяжёлых болезней, вызванных применением США химикатов. Но Вьетнам всё же смог сохранить свой суверенитет», — подчеркнул эксперт.

По словам Юрия Рогулёва, война радикально изменила США. Неудачи вызвали мощную волну возмущения в американском обществе.

«Ввод войск произошёл при президенте Линдоне Джонсоне. Во внутренней политике он проводил успешные реформы, направленные на отмену сегрегации, ликвидацию бедности, защиту экологии, развитие инфраструктуры, но, несмотря на всё это, его популярность из-за Вьетнамской войны упала настолько, что он просто ушёл из политики», — рассказал Рогулёв.

Эксперт полагает, что Вьетнамская война привела к завершению в США «золотого послевоенного 30-летия» и началу кризиса, вылившегося в утрату американцами доверия к национальным политическим институтам.

Как отметил Владимир Батюк, Соединённые Штаты не достигли во Вьетнаме поставленных целей по свержению ДРВ и поддержке южновьетнамского режима. Однако поражение заставило американцев начать работу над ошибками.

«К власти в США пришли прагматики, придерживавшиеся принципов реальной политики», — заметил он.

Антивоенные выступления в США

AFP

По словам Андрея Кошкина, боевые действия во Вьетнаме породили в США на индивидуальном и коллективном уровнях так называемый вьетнамский синдром. У отдельных людей он выразился в посттравматических расстройствах, а у властей — в нежелании брать на себя ответственность за внешнеполитические провалы. Поэтому вплоть до операции на Гренаде в 1983 году США старались не проводить масштабный ввод войск в другие страны.

«Тема Вьетнама породила серьёзные национальные комплексы. И по сей день она остаётся для США чрезвычайно болезненной», — подытожил Андрей Кошкин.