После консультации с ФАС и Росздравнадзором: в РФ обсудят меры в отношении аптек, завышающих цены из-за коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса 7 февраля проведёт заседание, посвящённое проблеме завышения цен на медицинские маски и другие товары некоторыми аптеками. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, добавив, что в ходе встречи свои доклады сделают представители ФАС, Росздравнадзора и Минпромторга. Ранее Владимир Путин призвал лишать лицензии тех, кто пытается нажиться на сложившейся ситуации. Кроме того, Голикова отметила, что пока российские специалисты, работающие в Китае, не получили живой штамм вируса 2019-nCoV, необходимый для создания вакцины.

В пятницу, 7 февраля, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ рассмотрит вопрос о завышении аптеками цен на медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, добавив, что члены оперативного штаба заслушают представителей ФАC, Росздравнадзора и Минпромторга.

«И (после этого. — RT) будем готовы сказать, какие меры будут первоочередными», — сказала Голикова, отвечая на вопрос о том, какие санкции будут применяться в отношении аптек, поднявших цены на ряд товаров на фоне вспышки нового коронавируса 2019-nCoV.

В четверг, 5 февраля, президент РФ Владимир Путин призвал лишать лицензии аптеки, устанавливающие высокие цены на медицинские маски.

«Лицензии надо у них отбирать, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких и по каждой организации принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз», — сказал Путин на совещании с членами кабмина.

После этого ФАС начала соответствующие проверки. Росздравнадзор открыл горячую линию для приёма обращений об отсутствии в аптеках медицинских масок и препаратов.

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Меры борьбы с вирусом в РФ

Помимо обеспечения жителей необходимыми средствами защиты от коронавируса, в России реализуются меры по борьбе с 2019-nCoV. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил национальный план по противодействию распространению коронавирусной инфекции. 5 февраля Голикова сообщила, что он «состоит из 22 мероприятий и направлен на реагирование в любой ситуации, которая может складываться».

Напомним, ранее правительство РФ приняло решение закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, временно остановить выдачу рабочих виз для граждан КНР и пассажирские перелёты, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

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В четверг, 6 февраля, Голикова также пояснила, что российские медики плотно работают с китайскими коллегами. При этом специалисты, прибывшие в Китай, пока не получили живой штамм 2019-nCoV, необходимый для создания противовирусной вакцины.

Кроме того, на сегодняшний день всех людей, которые могут быть заражены вирусом, направляют на карантин.

Так, под наблюдением врачей находятся граждане РФ и СНГ, эвакуированные ранее из китайского города Ухань. По данным посольства России в Китае, всего из эпицентра распространения коронавируса — провинции Хубэй — были эвакуированы 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Они находятся в санатории под Тюменью. В Департаменте здравоохранения Тюменской области в четверг сообщили, что все они «чувствуют себя нормально, симптомы вирусной инфекции у них не проявились».

Жители Тюменской области запустили флешмоб «Своих не бросаем», чтобы поддержать соотечественников, помещённых на карантин. Они стали публиковать слова поддержки в соцсетях, сопровождая посты хештегом #СвоихНеБросаем.

Стоит отметить, что в Китае остаются граждане РФ, которые ранее по разным причинам отказались от эвакуации. В посольстве России сообщают, что среди иностранцев, у которых выявлен коронавирус в КНР, россиян нет.

По последним данным МИД КНР, выявлено 19 инфицированных иностранцев. Из них двое уже выписаны из больницы, 17 продолжают проходить курс лечения и находятся на карантине.

Карантин на борту

На карантине из-за коронавируса оказались 3,7 тыс. человек из 56 стран, находящиеся на борту круизного судна Diamond Princess, которое 3 февраля встало на стоянку у японского города Иокогама. По последним данным Минздрава Японии, пневмонию, вызванную новым коронавирусом, обнаружили у 20 пассажиров.

Посольство России в Японии сообщило, что россиян среди заразившихся нет.

«На настоящий момент у россиян вирус не диагностирован... С соотечественниками поддерживается постоянный контакт, в режиме реального времени получаем информацию об их проблемах, потребностях и пожеланиях», — говорится на странице ведомства в Facebook.

Дипломаты взаимодействуют с властями Японии для решения возникающих вопросов, касающихся в первую очередь снабжения пассажиров медикаментами.

Один из пассажиров круизного лайнера, Дэвид Эйбл, рассказал, что из соображений безопасности пассажиров попросили не покидать свои каюты и даже не открывать двери. Еду им разносит персонал.

Напомним, первый заразившийся коронавирусом на борту Diamond Princess был выявлен ещё в январе. Им оказался 80-летний мужчина. Он покинул лайнер 25 января в Гонконге, где его госпитализировали.

Карантин на судне может продлиться до 20 февраля.