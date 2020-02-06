Коронавирус у россиян на лайнере в Японии не обнаружили

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По данным посольства России в Японии, коронавирус не диагностирован у российских граждан на борту круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине рядом с городом Йокохама.

«На настоящий момент у россиян вирус не диагностирован», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Отмечается, что дипломаты продолжают комплексную работу по оказанию содействия россиянам, находящимся на борту.

Посольство поддерживает постоянный контакт с гражданами России. Также дипломаты во взаимодействии с властями Японии оперативно принимают меры по решению возникающих вопросов, прежде всего касающихся снабжения медикаментами.

Отмечается, что карантин на лайнере может продлиться до 20 февраля.

Ранее сообщалось, что среди находящихся на борту лайнера Diamond Princess зафиксировано 20 заражённых коронавирусом.

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