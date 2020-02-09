«На уровне мейнстрима»: в Швейцарии призвали Запад перейти к политике «нового сдерживания» РФ

В швейцарском аналитическом центре, который сотрудничает с правительством страны, призвали Запад перейти к политике «нового сдерживания» России. Как отмечается в докладе, с которым ознакомился RT, ЕС и НАТО следует сконцентрироваться на том, чтобы объединиться и противостоять стратегии Москвы, якобы пытающейся «ослабить их сплочённость». По мнению политологов, разлад в евроатлантическом сообществе очевиден, однако его причины кроются не в мифическом воздействии Москвы, а во внутренних противоречиях между США и странами Старой Европы.

Центр исследований безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха подготовил доклад о том, какую стратегию следует выбрать Западу в отношении России.

«НАТО и ЕС должны принять на себя обязательства по стратегии «нового сдерживания» в качестве конкретных и целенаправленных ответных мер на вызов со стороны России. Последний является скорее воплощением принципа «разделяй и властвуй», чем экспансионизмом, и стремится использовать уязвимости не в военной стратегии Запада, а в его стойкости», — говорится в документе швейцарской организации, с текстом которого ознакомился RT.

Стоит отметить, что указанный аналитический институт сотрудничает с Министерством обороны, защиты населения и спорта, а также с МИД Швейцарии. Автором доклада является старший научный сотрудник центра Хенрик Ларсен, который ранее работал в российском департаменте МИД Дании. Кроме того, он занимал должность советника по политическим вопросам при делегации Евросоюза на Украине, а также при Консультативной миссии на Украине, действующей в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС.

Как указывает Ларсен, единственная реальная угроза для западных институтов — неспособность объединиться и противостоять стратегии России, в основе которой лежит принцип «разделяй и властвуй».

«Москва больше не стремится начать мировую революцию. Однако она продолжает стремиться к расколу западного общества. Стратегия России заключается в ослаблении сплочённости НАТО и ЕС как геополитических сил и вытеснении Соединённых Штатов из сферы европейской безопасности», — утверждается в документе.

При этом автор подчёркивает, что каналами «российского влияния» якобы являются европейские партии правого толка, которые скептически относятся к политике Брюсселя. В качестве примера таких политсил Ларсен приводит французское «Национальное объединение», итальянскую «Лигу», Австрийскую партию свободы и ряд других.

При этом российские власти уже неоднократно подчёркивали, что Москва заинтересована в том, чтобы ЕС был сплочённым и процветающим.

«У нас нет никаких целей что-либо или кого-либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что ЕС — наш крупнейший торгово-экономический партнёр. И чем больше проблем внутри Евросоюза, тем больше рисков и неопределённостей для нас самих», — заявлял президент России Владимир Путин.

Москва старается развивать партнёрские отношения с теми, кто публично заявляет о готовности к совместной работе, отметил он.

«Только в этом ищите причину для контактов наших политических партий, формирований, движений и европейских, а не в желании что-то там раскачать или чему-то помешать в самом Евросоюзе», — добавил Путин.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

Как подчеркнул в беседе с RT заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, разлад в евроатлантическом сообществе в последнее время очевиден: позиция ведущих стран Европы отличается от американской, да и внутри ЕС достаточно противоречий. В этой связи многие аналитики пытаются возложить вину за происходящее на Россию.

«На самом деле причины совершенно иные. Вашингтон активно проявляет свой утилитарный, коммерческий интерес к Европе, основанный исключительно на личной выгоде, например, по поводу продажи сжиженного природного газа, и неважно, насколько это полезно для ЕС. А ряд стран Восточной Европы на этом фоне ставят во главу угла свои сиюминутные интересы. Всё это вызывает вопросы у основателей интеграционных процессов — тех же Франции и Германии», — сказал эксперт.

По мнению Шатрова, Москва стремится развивать с Европой отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества. Например, газопровод «Северный поток — 2» строится в интересах и России, и всей Европы.

«Россия всячески старается выстраивать какие-то экономические проекты, которые будут выгодны европейцам, потому что мы живём на одном континенте, мы соседи и нам нужно как минимум торговать», — считает он.

Стандартный набор мифов

В своём документе швейцарский центр использует обычный набор бездоказательных обвинений Запада в адрес России. В частности, там утверждается, что Москва якобы готова применять силу для отстаивания своих интересов в ближнем зарубежье.

«Москва больше не угрожает вторгнуться в Западную и Центральную Европу, но она по-прежнему уверена, что для обеспечения национальной безопасности стране требуется сфера влияния в ближайшем зарубежье. Её готовность вести войну для защиты своих интересов на Украине и в Грузии указывает на аналогичные соблазны в Эстонии и Латвии, где проживает значительное число этнических русских», — пишет Ларсен.

Напомним, что Россия не является стороной военного конфликта на Украине, как неоднократно подчёркивали в Москве. Что касается Грузии, вероятно, в швейцарском центре имели в виду пятидневную войну в августе 2008 года, когда грузинские ВС нанесли удары по Южной Осетии и российским миротворцам. Именно после этого Москва провела операцию по принуждению к миру, встав на защиту гражданского населения и миротворцев.

Однако в документе утверждается, что у России якобы есть «соблазн» применить силу против Эстонии и Латвии, где «проживает значительное количество этнических русских».

Также по теме «Политический ход»: почему глава Евросовета назвал Россию «стратегической проблемой» ЕС По мнению главы Евросовета Дональда Туска, Россия — это «стратегическая проблема» для Европейского союза. Он также назвал политику...

Как подчёркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, опасения Эстонии и ряда других стран Прибалтики по поводу безопасности «абсолютно безосновательны» и «искусно подогреваются со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков». Он также отмечал, что Россия не представляет угрозы ни для кого из своих соседей.

Тем не менее в докладе швейцарского центра говорится даже о некой российской угрозе в Гренландии.

«Намерения России в районах, которые до недавнего времени не считались значимыми в военном отношении, как, например, Гренландия, не без основания вызывают обеспокоенность», — указывается в документе.

Примечательно, что никаких обоснований подобных утверждений не приводится.

Вдобавок автор доклада приписал России, что она, «вероятно», была причастна к государственному перевороту в Черногории в 2016 году: таким образом Москва якобы «пыталась помешать» стране вступить в НАТО.

Как подчёркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, в подтверждение подобного голословного обвинения не было приведено ни одного факта. Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что «не может идти и речи о причастности официальной Москвы или официальной российской стороны к каким-то внутренним событиям в Черногории».

Есть в докладе швейцарского центра и утверждение, что Россия якобы способствовала росту выступлений в Греции против Преспанского соглашения о переименовании бывшей югославской республики Македония в Республику Северная Македония.

Как отмечал Сергей Лавров, никаких фактов, подтверждающих вмешательство Москвы, предоставлено не было. В российском МИД, напротив, призывали найти решение «без внешнего давления» и «с опорой на широкую общественную поддержку». Обеспокоенность ведомства вызывало то, что «позиция главы Республики Македония и мнение большинства ее населения, отвергающих «преспанскую сделку», игнорировались», а в Афинах соглашение «проталкивали в обход мнения граждан страны».

Специалист швейцарского центра также упоминает, что Москва оказалась под подозрением в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия неоднократно подчёркивала, что не имеет никакого отношения к инциденту и готова изучить доказательства по данному делу, однако они так и не были представлены.

Дом Сергея Скрипаля

Reuters

В докладе также говорится о «нарушениях» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны России. Москва якобы намеренно пошла на это, чтобы проверить способность НАТО договориться о совместных ответных мерах, как подчёркивает автор документа.

Напомним, что США 2 августа 2019 года в одностороннем порядке вышли из соглашения, обвинив Россию в его нарушении. Уже через несколько дней после этого американцы испытали запрещённую ранее ДРСМД ракету. По мнению Владимира Путина, именно для этой цели Вашингтон и срежиссировал кампанию с обвинениями в адрес Москвы.

В Швейцарии не придумали ничего нового, а использовали стандартный набор западных СМИ, подчеркнул в беседе с RT профессор РУДН политолог Юрий Почта. По его словам, обвинять РФ во всех неугодных событиях становится мейнстримом.

«Россия олицетворяет какой-то «мир зла», против которого надо сплотиться, объединиться, тратить деньги на оборону, поддерживать США как лидера так называемого свободного мира. Используются созданные СМИ фейковые новости, основанные на недоказанных, нерасследованных фактах. Те же Скрипали куда-то исчезли, процесс следствия скрывается, объективной стороны нет», — сказал Почта.

В российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что на Москву оказывают мощное давление.

«Не секрет, что на Россию оказывается мощнейшее давление. Инструменты различны: от экономических санкций до наращивания военной активности вблизи наших границ. Беспрецедентный размах приняла антироссийская информационная кампания», — заявил ранее Сергей Лавров.

В ожидании диалога

Рассуждая о «новом сдерживании» России, в Центре исследований безопасности пришли к выводу, что сильный и уверенный в себе Запад вынудит Москву «стремиться к диалогу и разрядке».

«Логика «нового сдерживания» подсказывает, что Россия, находящаяся в стагнации, перед лицом уверенного в своих силах Запада в конечном счёте начнёт стремиться к диалогу и, вероятно, даже к разрядке напряжённости», — предполагает автор доклада.

Стоит отметить, что Россия никогда не стремилась к конфронтации с Западом и всегда выступала за диалог. Так, в 2019 году Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё высказался за восстановление полноформатных отношений с Евросоюзом. Между тем в МИД России указали, что западные партнёры уходят от предметного разговора.

Напомним, российско-европейские отношения деградировали после событий 2014 года на Украине. Запад ввёл против Москвы экономические санкции. В ответ российская сторона была вынуждена принять необходимые контрмеры.

Спустя некоторое время в Европе начали осознавать контрпродуктивность санкционной политики. От режима рестрикций серьёзно пострадал европейский бизнес. Так, потери сельскохозяйственного экспорта Италии превысили €1 млрд, промышленность по переработке свинины во Франции лишается €400 млн в год, а убытки Венгрии оцениваются примерно в $7 млрд. В связи с этим не раз звучали предложения об отмене ограничительных мер, но пока ситуация остаётся неизменной.

Кроме того, европейские лидеры всё активнее обращают внимание на важность сотрудничества с Россией. Так, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что без России невозможен ни один проект по безопасности Европы. А канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила о необходимости довести строительство «Северного потока — 2» до конца. По её словам, это важный проект, от которого выиграет не только ФРГ, но и другие европейские государства.