«Пилоты пытались вернуться в аэропорт»: в Иране опровергли версию о ракетной атаке на украинский Boeing

Организация гражданской авиации Ирана отказалась от версии с ракетной атакой по Boeing 737, потерпевшему крушение под Тегераном. Об этом заявил глава ведомства Али Абедзаде. По его словам, согласно предварительному расследованию, пилоты лайнера попытались вернуться в аэропорт, что противоречит сообщениям об обстреле. В Канаде утверждают, что лайнер был сбит иранской ракетой. Ранее Международная организация гражданской авиации призвала отказаться от спекуляций относительно причин трагедии и дождаться результатов расследования.

Пилоты украинского Boeing 737, разбившегося под Тегераном, пытались вернуться в аэропорт, что опровергает версию о ракетной атаке по воздушному судну. Об этом заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. По его словам, к таким выводам эксперты пришли на первоначальном этапе расследования.

«Поскольку пилоты украинского самолёта пытались вернуться в аэропорт, мы отказались от версии о ракетной атаке по летательному аппарату», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что лайнер мог быть сбит Ираном.

«В последние часы нам передали важные сообщения относительно инцидента... Располагаем разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолёт был сбит иранской ракетой «земля — воздух», — приводит его слова РИА Новости. При этом Трюдо отметил, что ракетный удар был нанесён ненамеренно.

Со схожим заявлением выступил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Сейчас существует большой объём информации, согласно которой самолёт был сбит иранской ракетой класса «земля — воздух». Это вполне могло быть сделано непреднамеренно», — цитирует Джонсона ТАСС.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в техническую неисправность самолёта.

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«У меня есть свои подозрения… у других тоже есть такие подозрения, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. — Он летел в довольно трудном регионе. Некоторые говорят, что это была техническая (неисправность. — RT). Я лично не думаю, что это даже (стоит. — RT) рассматривать».

Среди основных версий на Украине также рассматривают поражение зенитно-ракетным комплексом. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, в интернете появилась информация об обнаружении обломков такой ракеты вблизи места авиакатастрофы.

«Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы и намерена провести поиски обломков зенитной ракеты ЗРК «Тор» согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете», — сказал он изданию «Цензор.нет».

Среди других версий, по словам Данилова, рассматривается столкновение с каким-либо летающим объектом (например, БПЛА), разрушение двигателей по техническим причинам и взрыв внутри самолёта, произошедший в результате теракта.

По данным издания Newsweek, которое ссылается на неназванные источники, разведка США считает, что это иранские ПВО сбили по ошибке лайнер.

Стоит отметить, что ранее Международная организация гражданской авиации (ICAO) выпустила заявление, в котором «подчёркивает необходимость воздерживаться от каких-либо спекуляций относительно причин этой трагедии до окончания расследования».

Пилоты не сообщали о нештатной ситуации

Напомним, Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение после взлёта с аэропорта Тегерана. Он выполнял рейс PS752 в Харьков. Погибли все 176 человек, находившихся на борту: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Большинство погибших были гражданами Ирана — 82 человека. 63 пассажира имели гражданство Канады, десять человек — Швеции, четверо — Афганистана, трое Великобритании, трое — Германии, два — Украины. Девять членов экипажа также были украинцами.

В руководстве МАУ заявили, что Boeing был полностью исправен, а пилоты были высококвалифицированными. В компании подчеркнули, что последнее техническое обслуживание лайнера проходило 6 января.

«Мы гарантируем лётную исправность всех наших самолётов и высокую квалификацию всех экипажей», — приводит ТАСС слова президента МАУ Евгения Дыхне.

В расследовании инцидента принимают участие украинские и иранские специалисты. Канада также готова оказать «существенную помощь в расследовании», заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, Оттава готовит консульские группы для отправки в Тегеран на соответствующие переговоры.

Согласно предварительному отчёту, опубликованному Организацией гражданской авиации Ирана, пилоты самолёта не сообщали о нештатной ситуации на борту. Также приводятся сообщения очевидцев крушения, которые видели, что лайнер был охвачен огнём.

«По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолёте и распространялся по его фюзеляжу», — говорится в документе.

Ограничения полётов

Ранее некоторые авиакомпании решили изменить маршруты полётов, чтобы те не проходили в небе над Ираном и Ираком.

Так, Росавиация предупредила авиакомпании об угрозе безопасности полётов на Ближний Восток. В качестве угроз называются боевые действия и сложная общественно-политическая обстановка в регионе.

Свои маршруты изменили «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 и «ЮТэйр». Среди иностранных компаний — Finnair, Air Astana и Vietnam Airlines. Помимо этого, всем украинским авиакомпаниям государственное предприятие обслуживания воздушного движения «Украэрорух» запретил с 9 января осуществлять полёты в Ирак и Иран. Запрет будет продолжаться до выяснения причин авиакатастрофы.

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