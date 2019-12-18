«В атмосфере доверия»: как Россия и Индия совершенствуют сверхзвуковые ракеты BrahMos

Индийская армия испытала наземный и авиационный образцы крылатой ракеты BrahMos, сообщили в Минобороны страны. Оба боеприпаса успешно поразили учебные надводные цели. BrahMos — семейство сверхзвуковых ракет, совместно разработанных российскими и индийскими специалистами на основе противокорабельного комплекса «Оникс». Индия выпускает боеприпасы в четырёх модификациях: воздушного, корабельного, подводного и наземного базирования. В настоящее время Москва и Дели работают над повышением дальности, точности и скорости ракет. Ожидается, что в середине 2020-х годов модернизированный вариант российско-индийской ракеты сможет развивать гиперзвуковую скорость. Эксперты называют BrahMos одним из самых успешных проектов в сфере военно-технического сотрудничества двух стран.

Вооружённые силы Индии провели два успешных испытания высокоточной сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Как сообщили в Минобороны республики, оба изделия поразили учебные надводные цели.

Первый образец стартовал с наземной мобильной установки на полигоне Чандипур в штате Орисса, расположенном на побережье Бенгальского залива. Ракета преодолела около 290 км и поразила корабль. Второй образец BrahMos был запущен с многоцелевого истребителя поколения 4+ Су-30МКИ и также поразил морской объект.

«Два успешных запуска ракеты BrahMos наземного и воздушного базирования были выполнены 17 декабря», — подтвердили позднее ТАСС в пресс-службе совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace.

Это не первое испытание BrahMos в 2019 году. Предыдущие ракетные пуски, по информации СМИ, состоялись в мае и ноябре. Ранее индийская сторона заявляла о планах оснастить модифицированными версиями BrahMos Су-30МКИ. Один самолёт должен нести пять ракет: четыре будут располагаться под плоскостями крыла, одна — под фюзеляжем.

Истребитель Су-30 МКИ ВВС Индии

AFP

© Handout / INDIAN AIR FORCE

Двухместный многоцелевой тяжёлый истребитель Су-30МКИ («И» — индийский) производится на мощностях корпорации Hindustan Aeronautics Ltd (HAL). В планах Минобороны Индии — оснастить в 2020 году Военно-воздушные силы страны 272 такими машинами.

«Сила поражающего удара»

BrahMos — совместное детище реутовского ВПК «НПО машиностроения» и Индийской организации оборонных исследований и разработок (Defence Research & Development Organisation, DRDO, структура Минобороны). Российско-индийское оружие получило такое название в честь рек Брахмапутра и Москва.

Технологической платформой BrahMos стала отечественная противокорабельная ракета «Оникс» (экспортная версия — «Яхонт»). Изделие способно поражать морские и наземные цели на дальности около 300 км. Помимо РФ и Индии, эта ракета стоит на вооружении Индонезии, Вьетнама и Сирии. В настоящее время инженеры «НПО машиностроения» проводят модернизацию «Оникса».

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Российско-индийские ракеты производятся на совместном предприятии (СП) BrahMos Aerospace Private Limited (BAPL), существующем с 1998 года. Ракеты выпускаются в модификациях воздушного, корабельного, подводного и наземного базирования. Доля индийских комплектующих в семействе BrahMos достигает 75%.

Например, на сухопутном образце, который был запущен в штате Орисса, индийскими являются система управления топливом и все элементы корпуса. Производство и модернизация силовых установок осуществляется в России.

При этом модульная конструкция BrahMos позволяет запускать её под различными углами наклона. Средняя скорость ракеты составляет 2—3 Маха. Как отмечается на сайте СП, сверхзвук обеспечивает боеголовке BrahMos «высокую кинетическую энергию, создающую огромную силу поражающего удара».

Российско-индийское предприятие ведёт непрерывные работы по совершенствованию характеристик ракет. В частности, Дели рассчитывает увеличить дальность поражения целей с 300 до 800 км.

В июле директор BAPL с индийской стороны Кумар Мишра сообщил о завершении разработки прототипа ракеты дальностью 500 км. Правда, в августе он рассказал, что максимальная дальность BrahMos, достигнутая на испытаниях, составила пока 400 км.

Наземная версия BrahMos

AFP

© HO / DRDO

В беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что технологическая платформа российского «Оникса» позволяет «достичь амбициозных результатов», которых ожидают в Дели. По оценке эксперта, BrahMos обладает большим модернизационным потенциалом, а в перспективе дальность полёта боеприпаса может быть доведена до 1 тыс. км.

Также в планах BAPL создать мини-версию ракеты авиационного базирования с целью оснащения лёгких истребителей МиГ-29 и HAL Tejas. Об этом в феврале на выставке Aero India 2019 сообщил главный генеральный менеджер по маркетингу и экспорту предприятия Правин Патхак.

«Мы разрабатываем ракету для лёгкого самолёта Tejas. Индия рассматривает возможность приобретения партии истребителей МиГ-29. И мы будем стараться приспособить нашу ракету под эти самолёты тоже», — цитирует ТАСС Патхака.

По словам Леонкова, для вооружения МиГ-29 и Tejas необходимо сократить массогабаритные характеристики ракеты. Вес нынешнего образца воздушного базирования составляет 2,5 т. Эксперт полагает, что лёгкие истребители могут нести как минимум по одной мини-ракете.

«Разумный подход»

В последние годы BrahMos Aerospace пытается повысить скорость ракет до 4,5—5 Махов. Также российские и индийские специалисты ведут научно-исследовательские работы по созданию гиперзвукового боеприпаса под названием BrahMos II. Его скорость должна перешагнуть за порог в пять чисел Маха. Модель этой ракеты была впервые продемонстрирована на международной выставке Aero India 2013.

Предполагается, что проект будет завершён в середине 2020-х годов. Главным препятствием является отсутствие гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД). На сегодняшний день таким изделием не обладает ни одна страна в мире, но ближе всех к его созданию находится Россия.

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В ближайшие годы ВМФ России начнёт получать ракеты 3М22 «Циркон», развивающие скорость в 9 Махов. Боеприпасы будут оснащены ГПВРД, который позволит им преодолевать любые системы ПРО и поражать цели на расстоянии свыше 1 тыс. км. Головной разработчик «Циркона» — «НПО машиностроения».

Как рассказал в интервью ТАСС на полях МАКС-2019 Кумар Мишра, над BrahMos II работают научно-исследовательские институты Индии, «НПО машиностроения» и Московский авиационный институт (МАИ). В частности, участники проекта намерены улучшить защиту внутренних отсеков ракеты от экстремальных температур на гиперзвуковой скорости.

Опрошенные RT эксперты отметили, что BrahMos соответствует общемировым требованиям к сверхзвуковым крылатым ракетам. Большие преимущества Индии даёт унификация, которая позволяет применять семейство боеприпасов с различных платформ. Без российской технологической помощи Дели пришлось бы потратить гораздо больше ресурсов на создание аналогичных средств поражения.

«Унификация помогает избежать высоких расходов. В процессе производства используются практически аналогичные системы, агрегаты и узлы. Это разумный подход, хотя пусковые установки могут различаться. Например, для наземного и подводного старта используются разные стрельбовые комплексы», — рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам аналитика, Дели стремится «извлечь максимальную пользу» от эксплуатации BrahMos. Он уверен, что российским и индийским инженерам в ближайшие годы удастся увеличить дальность полёта ракет и точность поражения целей. Кроме того, от тесного сотрудничества с Индией по проекту BrahMos Россия извлекает финансовую и политическую выгоду, считает Кнутов.

Макеты BrahMos на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

РИА Новости

© Алексей Даничев

«Кооперация с Дели носит взаимовыгодный характер. Индия остро нуждается в подобном оружии, и Россия не препятствует локализации производства, делится технологиями не в ущерб, естественно, собственным интересам. Более того, сотрудничество по BrahMos создало атмосферу доверия и в каком-то смысле способствовало заключению новых крупных оружейных контрактов», — пояснил Кнутов.

В свою очередь, Алексей Леонков назвал проект BrahMos одним из символов успешного военно-технического сотрудничества Москвы и Дели, которое длится более полувека. Создание совместного предприятия позволило «НПО машиностроения» пережить тяжёлый период 1990-х годов. В свою очередь, Индия смогла существенно повысить боевой потенциал всех видов вооружённых сил, напомнил Леонков.

«Создание BrahMos Aerospace имело далеко идущие положительные последствия. Подмосковное «НПО машиностроения» сохранило свой технологичный потенциал в тяжёлые 1990-е годы, который в 2000-е годы позволил приступить к созданию «Циркона». При этом Индия получила современное ракетное оружие и важный стимул для развития национальной оборонной промышленности. На мой взгляд, в будущем можно ожидать дальнейшее укрепление сотрудничества двух государств, которое будет выражаться в экспорте BrahMos в третьи страны», — прогнозирует Леонков.