Индия провела испытания баллистической ракеты «Агни-3»

Стратегические силы Индии успешно испытали баллистическую ракету наземного базирования с дальностью 3 тыс. км «Агни-3», способную нести ядерный боезаряд.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на командование Индии.

Уточняется, что пуск ракеты был впервые произведён в тёмное время суток с мобильной установки на полигоне на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

Ранее в Индии испытали ракету «Агни-2».