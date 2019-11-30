Индия провела испытания баллистической ракеты «Агни-3»

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Стратегические силы Индии успешно испытали баллистическую ракету наземного базирования с дальностью 3 тыс. км «Агни-3», способную нести ядерный боезаряд.
Индия провела испытания баллистической ракеты «Агни-3»
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на командование Индии.

Уточняется, что пуск ракеты был впервые произведён в тёмное время суток с мобильной установки на полигоне на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

Ранее в Индии испытали ракету «Агни-2».

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