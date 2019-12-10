«Положительный знак»: какие вопросы может обсудить Сергей Лавров в ходе визита в США

Глава российского МИД Сергей Лавров по приглашению американской стороны прибыл в Вашингтон. Он встретится с госсекретарём Майком Помпео, а затем — с президентом Дональдом Трампом. Как отмечают эксперты, глава российской дипломатии может обсудить с американскими коллегами ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, однако во главе угла будут вопросы стратегической стабильности. Визит Лаврова может придать новый импульс российско-американским отношениям, но кардинальных перемен ожидать не стоит, считают аналитики.

Во вторник, 10 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров совершает первый за два года визит в США. Глава дипломатического ведомства прибыл в Вашингтон по приглашению госсекретаря Майка Помпео. После переговоров со своим американским коллегой Лавров встретится в Белом доме с президентом Дональдом Трампом.

«В ходе переговоров в американской столице предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений», — отмечали в МИД.

Последний раз Лавров посещал американскую столицу в мае 2017 года. Тогда он встречался с Рексом Тиллерсоном, занимавшим на тот момент пост госсекретаря, и президентом США Дональдом Трампом. Последняя встреча глав российского и американского внешнеполитических ведомств прошла в конце сентября 2019-го на полях Генассамблеи ООН.

«Такого рода встречи не происходят часто, надо, чтобы накопился объём вопросов или проблем. А у нас таких проблем с США больше, чем нужно», — отметил в разговоре с RT доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский назвал визит Лаврова в США положительным знаком.

«Дело в том, что отношения России и США ухудшались с каждым годом. И связанные с приходом Трампа ожидания, что отношения с Россией улучшатся, не реализовались. Дошло до того, что эксперты стали обсуждать перспективы военного конфликта, — отметил собеседник RT. — Видимо, сейчас Трамп осознал, что всё это может зайти слишком далеко».

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин констатировал, что российско-американские отношения настолько масштабны, что на предстоящих переговорах может обсуждаться масса вопросов.

«Нужно выделить несколько блоков вопросов. Вопросы стратегической стабильности: они связаны с ДРСМД, Договором по открытому небу, СНВ-III; вопросы региональные, куда входят Украина, Сирия, Венесуэла, Иран и вопросы двусторонних отношений, связанные с санкциями, дипсобственностью и тому подобным», — подчеркнул Блохин.

Стратегический контроль

В интервью телекомпании CBS советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что во время визита Сергея Лаврова в Вашингтон, скорее всего, будут обсуждаться вопросы контроля над вооружениями.

Запуск тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Как считает Александр Домрин, несмотря на то что у России и США много тем для обсуждения, эта является первоочерёдной: «Американцы вышли из ряда соглашений. Однако они признают, что русские обгоняют их в оборонных технологиях. Это значит, что с русскими им надо как-то договариваться».

Напомним, что в 2019 году США вышли из соглашения по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД). В 2021 году истекает срок действия другого важного договора — СНВ-III (о стратегических наступательных вооружениях), который ограничивает ядерные арсеналы России и США. Однако Вашингтон не спешит его продлевать, выдвинув идею присоединения к системе контроля над стратегическими вооружениями помимо России и США ещё и Китая. В Пекине холодно восприняли подобную инициативу.

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18 ноября на коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров заявил, что, «создав неопределённость вокруг перспектив Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, США провоцируют опасный рост напряжённости, милитаризацию внешнеполитического мышления».

А в начале декабря президент России заявил, что Москва готова в кратчайшие сроки продлить СНВ-III.

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-III. Чтобы не было потом никакого двойного, тройного толкования по поводу нашей позиции, говорю это официально», — заявил Владимир Путин.

При этом 6 декабря замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что ракетные комплексы «Сармат» и гиперзвуковой «Авангард» будут подпадать под действие СНВ-III в случае его продления. По его словам, Москва «в широком контексте диалога по стратегической стабильности» также готова обсуждать вопросы, касающиеся систем «Кинжал», «Буревестник» и «Посейдон». Ранее американские официальные лица заявляли об угрозе безопасности США из-за того, что новейшее российское оружие якобы нарушает стратегическую стабильность и не подпадает под действие договоров об ограничении вооружений.

9 декабря в газете The Washington Post появился материал, в котором журналисты призывали американского лидера согласиться на предложение российской стороны: «Это предложение, от которого президенту Трампу не стоит отказываться».

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Путин разослал мировым лидерам письмо с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. 28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что такое письмо действительно было и что ответ на него пришёл от французского лидера Эммануэля Макрона. По словам Пескова, президент Франции выразил понимание озабоченностью России.

На прошлой неделе Макрон во время встречи с президентом США на саммите НАТО в Лондоне коснулся темы ракет в Европе, заявив, что вместо прекратившего действие ДРСМД нужен новый договор, который бы учитывал озабоченности Старого Света.

«Главной сейчас является тема разоружения, — подчёркивает Эдуард Лозанский. — Истекает срок договора СНВ-III. У Трампа давно есть желание сесть с Путиным и Си Цзиньпином за стол переговоров, чтобы обсудить не только двустороннее, но и, возможно, трёхстороннее соглашение. Пока Китай сопротивляется, считая, что это не в его интересах. Но, возможно, Трамп решил начать с России».

Кроме того, эксперт не исключает, что США могут попросить у Москвы помощи в урегулировании зашедших в тупик отношений Вашингтона и Пхеньяна.

Встреча с Трампом

Комментируя накануне возможность встречи Трампа и Лаврова, советник президента по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен назвал это делом взаимности, поскольку Владимир Путин уже встречался с высокопоставленными американскими чиновниками.

«Когда госсекретарь Майк Помпео был в России, с ним встречался Владимир Путин. С Китаем, Россией и другими мы говорим, что нужен принцип взаимности. Итак, Путин с Помпео встречался. Я думаю, что в данном случае речь идёт именно об этом принципе. Но у нас есть и другие соображения. Посмотрим, что получится», — сказал О'Брайен.

Напомним, что встреча Лаврова с Трампом в 2017 году вызвала серьёзный резонанс в США. В американских СМИ тут же появились сообщения, что Трамп якобы передал Лаврову некие «секретные» сведения. Владимир Путин тогда назвал эти сообщения признаком «политической шизофрении».

Сергей Лавров во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме (2017 год)

AFP

© МИД РФ

Сейчас в конгрессе США разворачивается процесс импичмента Трампа. Формально он связан со звонком главы Белого дома президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Однако представители Демпартии в своих комментариях постоянно поднимают тему «российского вмешательства». В частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси недавно заявила, что «все дороги ведут к Путину», добавив, что действия Трампа по заморозке военной помощи Киеву были «выгодны Москве».

Как отмечает Александр Домрин, тот факт, что президент Соединённых Штатов примет главу российского МИД, — «свидетельство признания США роли великой державы» за Россией. При этом, по его словам, американский президент уже не боится, что его политические противники обвинят его в излишней мягкости по отношению к Москве.

«Сейчас Трамп идёт ва-банк, потому что, хотя процесс импичмента и запущен, он ни к чему не приведёт. Даже если объявят импичмент Трампу в нижней палате конгресса, в верхней палате его никто не отстранит. Трампа и так травят на протяжении трёх лет, называя марионеткой Кремля, и теперь он должен продемонстрировать своим избирателям силу», — считает эксперт.

Готовность к сотрудничеству

Визит Лаврова в США проходит сразу после другого знакового мероприятия — первого за три года саммита в нормандском формате, на котором президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии обсудили урегулирование ситуации на востоке Украины.

Кроме того, на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает Россию врагом. В интервью CNN он отметил, что блок стремится к улучшению отношений с Москвой. Ранее в ходе лондонского саммита НАТО с похожим заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда.

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В свою очередь, 8 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Россия желает вернуться к активному сотрудничеству с Североатлантическим альянсом.

«Мы действительно хотим вернуться на те позиции, на которых мы были каких-то пять лет назад. У нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе, мы имели там представителя», — заявил Шойгу. В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией альянс заморозил сотрудничество с Москвой.

Однако, как считает Александр Домрин, условия для перезагрузки отношений с ведущей страной НАТО — Соединёнными Штатами — ещё не сложились. «Перезагрузка отношений возможна только после переизбрания Трампа», — уверен политолог.

При этом, по мнению Константина Блохина, в условиях роста военных расходов стран НАТО и обозначения России в качестве соперника в доктринальных документах США оснований для кардинальных изменений отношений России и Запада нет.

«Диалог нужен, никто не хочет повторения нового Карибского кризиса, но для стран НАТО наличие диалога не отменяет «сдерживания» России. Поэтому ни о какой оттепели в отношениях с Россией не может быть и речи», — считает политолог.

В то же время Эдуард Лозанский не исключил, что визит Сергея Лаврова в Вашингтон может подготовить почву для новой встречи президентов России и США.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке

Reuters

© Kevin Lamarque

Ещё осенью 2018 года Джон Болтон, занимавший тогда пост советника президента США по вопросам национальной безопасности, заявлял, что передал Владимиру Путину приглашение посетить Вашингтон.

Позже, в июне 2019-го, во время встречи с президентом Трампом на саммите G20 в Японии Владимир Путин пригласил американского президента в Москву на парад в честь 75-летия Победы.

В свою очередь, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни в октябре заявил, что не исключает приглашения Путина на саммит G7, а в ноябре Трамп сообщил, что рассматривает возможность своего визита в Россию.

«Встреча Путина с Трампом возможна и желательна», — считает Эдуард Лозанский. В то же время, по мнению эксперта, в год президентских выборов глава Белого дома может не рискнуть пригласить своего российского коллегу в США и сам вряд ли направится в Россию. Поэтому, по его словам, если стороны на такую встречу и решатся, то, скорее всего, на территории третьей страны.

«Многие всё больше и больше понимают, что мир движется к очень опасной черте. Но перезагрузке отношений мешает то, что противники Трампа используют обвинения в связях России в качестве инструмента для импичмента. Поэтому в такой ситуации ожидать чего-то сверхъестественного от визита Сергея Лаврова в Вашингтон не стоит», — подытожил политолог.