«Формировать новый миропорядок»: как смена советника Трампа по нацбезопасности повлияет на политику США

После отставки Джона Болтона с поста помощника президента США по национальной безопасности Белый дом рассматривает несколько кандидатур на эту должность. Согласно оценке американских СМИ, в их число входит и госсекретарь Майк Помпео, который может стать вторым в истории политиком, который будет совмещать эти две должности. Первым в середине 70-х был Генри Киссинджер. Эксперты отмечают, что все предполагаемые кандидаты на место Болтона придерживаются правых взглядов и лояльны к администрации президента. По мнению аналитиков, сейчас Трампу нужен будет человек, способный научить его «держать марку даже при плохой игре» в преддверии выборов 2020 года. Кроме того, отставка Болтона приведёт к смягчению внешнеполитического курса США в отношении России, Ирана и Венесуэлы, считают эксперты.

Спустя два дня после того, как Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, в СМИ продолжает муссироваться вопрос о том, кто может занять этот важный пост. Сегодня телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что в число кандидатов входит и госсекретарь США Майк Помпео. В случае возможного назначения он станет вторым в истории человеком, совмещающим должности главы Госдепа и советника президента по нацбезопасности. Первым в середине 70-х был Генри Киссинджер, более двух лет занимавший оба этих поста.

Ранее президент США заявил, что Белый дом рассматривает по меньшей мере пять кандидатур на место помощника главы государства по национальной безопасности, а официально преемник Болтона должен быть назван через несколько дней.

«Есть пять человек, которые очень хотели бы получить эту работу. Ещё больше были бы не против. Но есть пять человек очень высокой, на мой взгляд, квалификации, которых я узнал за последние три года. Мы объявим о назначении на следующей неделе. У нас на примете несколько очень опытных кандидатов», — цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

Ряд американских СМИ сделали свои прогнозы относительно того, кто может занять пост советника президента по нацбезопасности. По версии CNN, на это место рассматриваются кандидатуры спецпредставителя Госдепа по Ирану Брайана Хука, бывшего первого заместителя Болтона, генерал-майора в отставке Рики Уэддела, а также спецпредставителя США по КНДР и специалиста по России Стивена Бигэна. Кроме того, в списке возможных претендентов числятся специалист по нацбезопасности в аппарате Белого дома Роб Блэр, советник по нацбезопасности вице-президента Кит Келлог, послы США в Германии Ричард Гренелл и в Нидерландах Пит Хокстра, генерал в отставке Джек Кин и экс-глава Совета национальной безопасности Белого дома Фред Флиц.

Свой список представила и газета The New York Times. Издание также называет кандидатуры Хука, Бигэна, Гренелла и добавляет к ним назначенного и. о. советника по нацбезопасности Чарли Каппермана, старшего советника Трампа Джареда Кушнера, а также отставного полковника американской армии Дугласа Макгрегора.

Напомним, что президент США по обыкновению сообщил об отставке Джона Болтона на своей странице в Twitter: «Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации, и поэтому я попросил Джона уйти в отставку».

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2019 г.

Глава Белого дома добавил, что имя нового советника по нацбезопасности он объявит на следующей неделе. Стоит отметить, что сам Джон Болтон утверждает, что инициатива об уходе в отставку принадлежала ему.

Список кандидатов





Комментируя сложившуюся ситуацию, эксперты отмечают, что больше всех шансов занять должность президентского советника есть у первых пяти фигур в представленном CNN списке. Первым в числе претендентов на место Джона Болтона значится спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. По информации источников, он не только сам хочет занять этот пост, но и имеет серьёзный авторитет в Белом доме.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук

globallookpress.com

© Liu Jie/Xinhua

«Осведомлённый источник утверждает, что Хук заинтересован в данной позиции и проводит кампанию в поддержку своей кандидатуры. Хук занял должность в Государственном департаменте при госсекретаре Рексе Тиллерсоне и остаётся ключевым членом команды при Майке Помпео. Недавно он вместе со старшим советником и зятем президента Джаредом Кушнером совершил поездку на Ближний Восток. По утверждению ещё одного источника, Хук хорошо зарекомендовал себя в Белом доме», — отмечают аналитики CNN.

Составить конкуренцию Брайану Хуку может отставной генерал-майор Вооружённых сил США Рикки Уодделл, проработавший около года заместителем помощника Трампа по нацбезопасности Герберта Макмастера.

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Тройку основных претендентов замыкает спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн. Его кандидатура также рассматривалась ранее в Белом доме на должность американского посла в России. По данным источников, он имеет хорошие отношения с госсекретарём США Майком Помпео, а также произвёл впечатление на Трампа во время их разговоров о КНДР.

При этом Бигэн, в отличие от Болтона, выступает за дипломатическое урегулирование северокорейского вопроса.

«Президент (США. — RT) чётко дал понять, что не рад ракетам малой дальности, но это не помешает нашим усилиям по дипломатическому решению тех самых проблем, о которых мы говорим», — цитирует политика The New York Times.

Также серьёзными кандидатами на вакантный пост считаются Роберт Блэр (советник по национальной безопасности и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни) и посол США в Германии Ричард Гренелл. Причём если шансы первого повышает поддержка Малвейни, то Гренелл как сторонник Болтона может рассчитывать лишь на оценку своих дипломатических навыков, которые, по слухам, весьма высоко ценят в Белом доме.

Системные люди

Как отмечают опрошенные RT эксперты, новому человеку на посту помощника президента США по нацбезопасности надо будет учесть недочёты в работе своего предшественника. Поскольку вскоре после отставки Джона Болтона глава Белого дома заявил, что тот допустил ряд крупных ошибок.

«С его стороны было большой ошибкой говорить о ливийском сценарии применительно к Ким Чен Ыну. Не стоило делать такого заявления. Вы только вспомните, что случилось с Каддафи. Не стоило его делать. Для нас это стало шагом назад», — заявил Трамп.

Президент добавил, что Болтон не ладил с некоторыми «крайне ценными» для него сотрудниками администрации, а по венесуэльскому кризису их позиции существенно расходились. По словам Трампа, экс-советник в этом вопросе «вышел за все рамки».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT выразил мнение, что между представленными американскими СМИ кандидатами нет принципиальных отличий, поскольку все они придерживаются крайне правых взглядов.

«Эти люди более системные по своим воззрениям, чем Болтон. Они будут копировать политику, исходящую из Белого дома, и согласовывать её с Госдепом. Ни о какой самостоятельности в подходах к решению внешнеполитических проблем тут речи не идёт», — отметил эксперт, добавив, что от кандидатов будет требоваться подход, ориентированный на предстоящие президентские выборы 2020 года.

Президент США Дональд Трамп

© Saul Loeb/AFP

Подобную позицию разделяет и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. По его словам, главе Белого дома нужен «точечный специалист», который помог бы ему предстать перед избирателями в позитивном свете.

«Трамп очень любит выбирать людей себе в команду сердцем и душой, однако сейчас ему нужно будет сделать рациональный выбор. Президент не будет выбирать людей, специализирующихся только на безопасности, поскольку они не являются своего рода дефицитом. Главе Белого дома сейчас нужна техническая фигура, которая бы прежде всего привлекла электорат», — пояснил собеседник RT.

Такой подход к выбору кандидатур может быть выбран, поскольку действия Болтона на посту советника президента США по нацбезопасности привели к тому, что Трамп «перестал выглядеть как триумфатор и победитель», полагает Судаков.

«Создалось ощущение, что Трамп испугался талибов, Северную Корею. И это не прибавило ему очков в предвыборной гонке. Поэтому сейчас ему нужен человек, который научит его держать марку даже при плохой игре», — отметил аналитик.

При этом Судаков считает, что назначать на этот пост военного было бы неправильно, несмотря на то, что глава Белого дома часто отдаёт предпочтение силовикам.

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«Сейчас отношения с Пентагоном у Трампа и так хорошие — большинство офицеров поддерживают американского лидера», — заявил эксперт.

Судаков также добавил, что и кандидатура посла США в Германии на посту советника по нацбезопансости не принесёт главе Белого дома никаких положительных результатов во внешней политике.

«Европейское направление понятно для Вашингтона — Ричард Гренелл не сможет изобрети тут ничего нового», — уточнил аналитик.

При этом, если на место Болтона Трамп поставит Брайана Хука, это будет значить, что Вашингтон меняет свой курс по отношению к иранской проблематике и намерен «ликвидировать угрозу большой войны», полагает Судаков.

«Иран — насущная проблема для США, поэтому человек, который хорошо разбирается в этой тематике, был бы Трампу полезен. Однако для заключения новой сделки с Тегераном американскому президенту не обязательно делать специалиста по ИРИ своей правой рукой, он может поместить его, например, во внештатный совет», — констатировал эксперт.

По его словам, логично было бы выбрать на должность советника президента США по нацбезопасности специалиста, который «хорошо понимает Россию», поскольку таких профессионалов очень мало в команде американского президента.

«Этой фигурой мог бы стать Стивен Бигэн. Его назначение показало бы избирателям, что Трамп не боится дальнейших расследований со стороны демократов, он готов развернуться в сторону России и формировать новый миропорядок», — подчеркнул аналитик.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© Ivan Alvarado/Reuters

В ожидании перемен





Как отмечают аналитики, отставка Болтона, по всей видимости, приведёт к смягчению внешнеполитического курса США в отношении России, Ирана и прежде всего — Венесуэлы. Об этом же свидетельствует и список возможных кандидатов на пост помощника президента США по нацбезопасности.

«Блиц-криг Вашингтона в Венесуэле провалился, концепция Болтона, предполагающая мгновенное вторжение американского спецназа на территорию Боливарианской Республики, также потерпела неудачу. Поэтому стратегический план США по Венесуэле будет изменён и станет более консенсусным», — заявил Судаков.

Эксперт полагает, что Вашингтон станет проводить более лояльную политику и по отношению к Ирану.

«Соединённые Штаты постараются договориться с Тегераном, предложив ему полноценное соглашение. В США осознают такую необходимость и признают несостоятельность конфронтации с ИРИ», — констатировал аналитик.

Кроме того, как отмечает Судаков, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) станет ключевым вопросом, который нужно будет решить новому помощнику президента США по нацбезопасности.

«Болтон уверял, что необходимо уже сейчас разрывать этот договор. Однако Вашингтон, возможно, выработает компромиссное решение», — предположил собеседник RT, также не исключивший, что приход нового помощника президента США по нацбезопасности может положить начало изменению политики Белого дома по отношению к России.