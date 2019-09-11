Захарова прокомментировала увольнение Болтона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности, рассказала о рождении и смерти одного, но двойного фейка.

Она напомнила, что в начале июня Болтон на форуме, организованном изданием The Wall Street Journal, заявил, что ряд стран, в том числе Россия, пытаются распространить ложную информацию о разногласиях в администрации президента США Дональда Трампа. Но спустя три месяца американский лидер увольняет Болтона, объяснив это тем, что «не согласен со многими его предложениями, как и другие в администрации».

«У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк? Издание WSJ, которое организовало очередной слёт геополитических фантазёров, агрессивно продвигающих дезинформацию, и, соответственно, стало инструментом пропаганды? Агентство Bloomberg, которое активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов? Или сам Джон Болтон, который не только придумал фейк о России, обвинив её в распространении ложной информации, но и скрыл истинное положение дел в США? Ответ очевиден: все. Потому что пора», — подчеркнула Захарова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что между ним и бывшим советником президента США Джоном Болтоном часто возникали разногласия во время работы. Также Помпео заявил, что лидеры иностранных государств с уходом Джона Болтона не должны ожидать изменений во внешней политике США.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя увольнение Джона Болтона, заявил, что Россия не ждёт каких-либо изменений в связи с перестановками в американской администрации. Замминистра добавил, что Москва продолжает судить по делам, а не по заявлениям и намерениям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отставку Болтона внутренним делом США.