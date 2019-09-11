Трамп продлил действие указа об угрозе из-за «вмешательства» в выборы

Американский лидер Дональд Трамп продлил на год действие указа о национальной чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного «вмешательства» в избирательные процессы в США, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я продлеваю на год режим чрезвычайного положения в стране, объявленный в исполнительном указе 13848 в отношении угрозы иностранного вмешательства или подрыва общественного доверия к выборам в Соединённых Штатах», — говорится в опубликованном документе.

В указе отмечается, что хотя нет доказательств влияния иностранных государств на избирательный процесс в США, такие попытки «исторически» предпринимались для использования в своих целях «свободной и открытой» американской политической системы.

«Тот факт, что лица, находящиеся в полном составе или частично за границей США, могут вмешиваться или подрывать общественное доверие к выборам в США... означает наличие необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности и внешней политике США», — подчеркнул Трамп.

Ранее в Агентстве национальной безопасности при Пентагоне назвали Россию главной угрозой для кибербезопасности США.

В конце июля комитет сената конгресса США по разведке предписал воздержаться от электронного голосования на выборах на фоне расследования о «российском вмешательстве».

В МИД России при этом опровергли подобные обвинения.