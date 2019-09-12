Трамп может назначить Помпео на место Болтона
Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что ранее эти две должности совмещались один раз, когда госсекретарём и советником по национальной безопасности был Генри Киссинджер.
Также сообщается, что Трамп упомянул, что рассматривает на освободившуюся должность пять кандидатов.
10 сентября Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.
11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что отставка Болтона не повлияет на внешнюю политику США.