Трамп может назначить Помпео на место Болтона

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, который будет занимать две должности в этом случае.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что ранее эти две должности совмещались один раз, когда госсекретарём и советником по национальной безопасности был Генри Киссинджер.

Также сообщается, что Трамп упомянул, что рассматривает на освободившуюся должность пять кандидатов.

10 сентября Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что отставка Болтона не повлияет на внешнюю политику США.