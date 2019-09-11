Песков оценил отставку Болтона

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не скажется на внешней политике Соединённых Штатов.
Песков оценил отставку Болтона
  • Reuters

«Не думаем, что присутствие или отставка какого-то отдельно взятого, даже столь высокопоставленного, чиновника могут каким-то серьёзным образом повлиять на корректировки в американской внешней политике», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь назвал отставку Болтона внутренним делом США.

Кроме того, он отметил, что уход Болтона никак не повлияет на расклад сил в Арктике. 

«Нет, ничего не поменяется, ничего не изменится. Что касается России, она как была великой арктической державой, так она ей и останется, где бы господин Болтон ни работал», — добавил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку Болтона

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