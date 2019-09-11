Песков оценил отставку Болтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не скажется на внешней политике Соединённых Штатов.

«Не думаем, что присутствие или отставка какого-то отдельно взятого, даже столь высокопоставленного, чиновника могут каким-то серьёзным образом повлиять на корректировки в американской внешней политике», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь назвал отставку Болтона внутренним делом США.

Кроме того, он отметил, что уход Болтона никак не повлияет на расклад сил в Арктике.

«Нет, ничего не поменяется, ничего не изменится. Что касается России, она как была великой арктической державой, так она ей и останется, где бы господин Болтон ни работал», — добавил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку Болтона.