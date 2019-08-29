«Не впустую приехали»: Эрдоган допустил покупку Турцией Су-35 и Су-57 вместо американских F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может приобрести российские истребители Су-57 и Су-35 вместо американского F-35. По его словам, окончательное решение будет принято после разговора с американским лидером Дональдом Трампом об участии Турции в программе F-35. Ранее Эрдоган вместе с Владимиром Путиным осмотрел российские истребители на авиасалоне МАКС-2019. В ходе переговоров на полях мероприятия президенты также обсудили и военное сотрудничество, включая возможность совместного производства самолётов. По мнению экспертов, позиция Вашингтона по исключению Анкары из программы производства F-35 только подталкивает Турцию укреплять связи с Россией. Такое партнёрство будет выгодным для Москвы, так как предусматривает долгосрочное сотрудничество, отметили аналитики.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара может приобрести российские истребители Су-57 или Су-35 вместо американских F-35. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу NTV, отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривается ли возможность покупки российских самолётов.

«Почему бы и нет? Мы же не впустую приехали (на авиасалон МАКС-2019. — RT). После того, как узнаем окончательное решение США (по F-35. — RT), будем делать собственные шаги. У нас нет беспокойства не тему того, что будет, если здесь не получится. Всё будет. Рынок, где мы можем себя обеспечить тем, чем нужно, большой», — приводит его слова РИА Новости.

Эрдоган добавил, что окончательное решение будет принято после телефонных переговоров на этот счёт с президентом США Дональдом Трампом.

Интересно, что лидеры Турции и Соединённых Штатов уже созвонились. Однако как сообщили в администрации Эрдогана, в ходе прошедшей беседы обсуждались «двусторонние отношения и ситуация в Сирии». Поднимался ли вопрос поставок истребителей, неизвестно.

В свою очередь, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара готова рассмотреть альтернативный вариант закупки современных истребителей, если Вашингтон реализует намерение «отцепить» Турцию от проекта F-35.

«Мы всё еще являемся одними из девяти участников программы создания самолётов пятого поколения F-35 и уже перечислили под неё $1,4 млрд. Американская сторона сегодня создаёт ряд проблем для Анкары по данному вопросу. Турция готова приобрести F-35 и производит ряд комплектующих для этого самолёта. Если не получится с F-35, то мы будем искать замену хотя и не стремимся к этому варианту развития событий», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Комментируя возможную закупку Турцией российских истребителей, военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что такое сотрудничество предполагает долговременное партнёрство, выгодное для Москвы. Собеседник RT также допустил, что речь может идти и об участии российских предприятий и специалистов в разработке турецкого истребителя 5-го поколения.

«Преимущество понятно: это долгосрочное военно-техническое сотрудничество, мы такие примеры знаем, например, военно-техническое сотрудничество с Индией по совместному производству и проектам. Это не единственный вариант. В беседах турецкой делегации упоминались возможности участия России в производстве перспективного турецкого самолёта пятого поколения, который они в виде макетов представляли пару лет назад, но разработка у них движется достаточно трудно», — рассказал он.

О готовности обсудить с Турцией совместную работу по проекту истребителя пятого поколения TFX на полях МАКС-2019 говорил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шуваев.

«У Турции есть проект TFX и мы в части индустриального сотрудничества, готовы обсуждать с ними и эти темы. Более того, лидеры наших стран выразили желание расширить сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Наша страна и наша промышленность в принципе готовы», — заявил Шуваев.

Глава ФСВТС добавил, что в части, касающейся возможных поставок Анкаре Су-57 и Су-35, рано говорить о каких-то контрактных переговорах. Однако Шуваев отметил, что вскоре он проведёт переговоры со своим турецким коллегой — руководителем управления оборонной промышленности при президенте Турции Исмаилом Демиром.

«Мы к этому готовы»

Напомним, на днях Эрдоган посетил Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, где встретился с Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры обсудили сотрудничество в различных сферах, включая военную.

«С точки зрения боевой авиации, да, мы говорили о сотрудничестве по Су-35 и о возможной работе даже по новому самолёту Су-57. У нас возможностей много, — отметил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров. — Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнёров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства. Кстати говоря, мы к этому готовы и по отдельным направлениям сейчас будем активно обсуждать это с партнёрами».

Также по теме Поставки продолжаются: самолёт с первыми элементами новой партии С-400 прибыл в Турцию Самолёт с элементами С-400 прибыл в Турцию в рамках второго этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов в страну. Об этом...

На данный момент между странами реализуется контракт по поставке четырёх дивизионов российских зенитных ракетных комплексов С-400. Первая партия была доставлена в период с 12 по 25 июля, сейчас идут поставки второй очереди. С началом осени турецкие военные начнут проходить обучение по эксплуатации ЗРК — оно должно закончиться к январю. По словам Эрдогана, турецкая сторона рассчитывает начать эксплуатацию систем планируют к апрелю 2020 года.

Договор на $2,5 млрд предусматривает не только поставку, но и частичную передачу технологий производства С-400. Эрдоган отмечал, что успешный опыт реализации этого контракта может быть применён и в других сферах военного сотрудничества России и Турции.

«Нашу солидарность в этой области мы хотим распространить на все остальные сферы оборонной промышленности. Также это может быть и по военным самолётам. Самое главное, чтобы мы сохранили атмосферу солидарности в этой области и распространяли её и по ракетам, и по разным областям оборонной промышленности», — подчеркнул президент Турции.

Ни Patriot, ни F-35

Стоит отметить, что до заключения контракта по С-400 Анкара намеревалась приобрести ЗРК Patriot американского производства, однако Вашингтон отказался заключать договор. Президент США Дональд Трамп назвал этот шаг несправедливым решением, которое принял его предшественник Барак Обама.

Вместе с тем, по словам Трампа, закупка С-400 несовместима с дальнейшим участием Турции в программе F-35. Американский истребитель пятого поколения разрабатывался с участием партнёров Вашингтона, включая Турцию.

Комментируя такую позицию, в Анкаре называли неприемлемыми эти условия и подтверждали приверженность контракту с Москвой. По мнению экспертов, США не отступятся от своего решения исключить Турцию из программы F-35.

Проводимая Вашингтоном политика только подталкивает Анкару к сотрудничеству с Москвой, отметил военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«Сложилась весьма неоднозначная ситуация. Неоднозначность её связана с позицией Вашингтона по отношению к Турции. США сами толкают Турцию в объятия России, на решение вопросов, которые обеспечивали бы крепкое взаимодействие с Россией, в том числе, сфере военно-технического сотрудничества. Конечно же, они авторитетно заявили, что никаких совместных действий по F-35 не будет», — отметил он в разговоре с RT.

В свою очередь, Виктор Мураховский отметил, что помимо контракта по С-400 между Россией и Турцией были и другие соглашения о сотрудничестве в военной сфере.

«И до Эрдогана были контракты на поставку вооружения в Турцию, просто об этом как-то на фоне больших контрактов на $2,5 млрд не вспоминается. Тем не менее мы в Турцию поставляли противотанковые управляемые ракетные комплексы, бронетранспортёры, стрелковое оружие. Сам факт военно-технического сотрудничества был, и опыт достаточно успешный. Если получится с самолётами, особенно, если будет участие Турции в производстве, это открывает перспективы на десятилетия вперёд», — добавил аналитик.