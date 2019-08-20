Колонна бронетехники и беспилотники: что известно об атаке на турецкий конвой в Сирии

Минобороны Турции сообщило об атаке на конвой турецких военных в сирийской провинции Идлиб. В Анкаре утверждают, что при нападении погибли трое гражданских лиц, ещё 12 получили ранения. Сообщается, что после инцидента турецкое командование направило в район происшествия беспилотники. Между тем сирийская сторона сообщила о продвижении турецкой бронетехники по направлению к городу Хан-Шейхун и обвинила Турцию в нарушении суверенитета. В Дамаске считают, что ВС Турции намеревались помочь террористам «Джабхат ан-Нусры»*.

Минобороны Турции сообщило об авиаударе по конвою турецких военных в сирийской провинции Идлиб.

По информации агентства, конвой двигался в направлении наблюдательного пункта №9 в Идлибе и подвергся удару. В результате трое гражданских лиц погибли и 12 получили ранения, утверждает министерство.

«Мы решительно осуждаем это нападение, которое совершено в нарушение наших договорённостей и соглашений с Российской Федерацией. Мы оставляем за собой суверенное право на оборону и ждём, что незамедлительно будут приняты меры во избежание повторения таких инцидентов», — приводит агентство сообщение Минобороны Турции.

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Накануне об обстреле конвоя в Идлибе сообщили турецкие СМИ. Как пишет агентство DHA, турецкие военные передвигались в районе Хан-Шейхуна между наблюдательными пунктами. На момент публикации этой информации о жертвах ничего не сообщалось.

Турецкий телеканал NTV уточнил, что колонная турецкой бронетехники направлялась от наблюдательного пункта №7 к пункту №9, поскольку тот оказался в центре наступления сирийских войск.

По данным NTV, правительственные силы Сирии нанесли удар по маршруту конвоя, некоторые снаряды взорвались рядом с турецкой техникой, и колонна остановилась, чтобы избежать потерь. Канал уточнил, что после этого турецкое командование направило в район беспилотники.

В свою очередь, о продвижении турецкой техники в направлении города Хан-Шейхун, расположенного в Идлибе, ранее сообщили и сирийские СМИ со ссылкой на государственные ведомства.

«Турецкие бронированные транспортёры с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Серакиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна, чтобы оказать срочную помочь террористам «Джабхат ан-Нусры», — приводит SANA заявление МИД.

В сообщении сирийского агентства говорится, что САР «решительно осуждает это вопиющее вмешательство Турции и возлагает на турецкий режим полную ответственность за последствия данного нарушения суверенитета, единства и территориальной целостности страны».

На фоне этих событий военный источник сообщил РИА Новости, что сирийская армия перекрыла линии снабжения боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» после установления контроля над трассой Дамаск — Алеппо.

«Сирийская армия перекрыла международную трассу Дамаск — Алеппо к северу от Хан-Шейхуна», — заявил собеседник агентства.

Прекращение огня

Напомним, что Идлиб по-прежнему является единственным на территории Сирии крупным анклавом, контролируемым боевиками. Турция отвечает за поддержание порядка в границах зоны деэскалации в этом районе. По разным данным, в провинции находятся около 30 тыс. боевиков.

Накануне, 2 августа, в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Условия этого порядка оговорили в Нур-Султане 1 августа. В заключённом соглашении шла речь об отводе вооружений на 20 км от линии соприкосновения.

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Вскоре постпред САР при ООН Башар аль-Джаафари заявил, что Анкаре нужно продемонстрировать заинтересованность в соблюдении прежних соглашений.

«У нас есть терпение и дипломатия, которой нам достаточно, чтобы предоставить турецкой стороне возможность, чтобы она могла подтвердить свою заинтересованность в исполнении соглашений Сочи и Астаны», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что в сентябре 2018 года в Сочи министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

По словам Джаафари, население Идлиба требует у Дамаска, чтобы власти вмешались и «покончили с иностранным присутствием». Он добавил, что правительство Сирии намерено «покончить с терроризмом в Идлибе, опираясь на армию, на силы союзников и друзей».

Несколько дней спустя, 5 августа, Вооружённые силы Сирии возобновили операцию в Идлибе. Сообщалось, что это произошло из-за несоблюдения боевиками режима перемирия и невыполнения Анкарой российско-турецких договорённостей.

«Армия будет отвечать на любую агрессию на основании своих конституционных обязанностей по защите сирийского народа и обеспечению его безопасности», — цитирует РИА Новости сообщение сирийского государственного телевидения.

* «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.