ЦПВС: боевики 35 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии
- Reuters
Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.
«17 августа зафиксировано 35 обстрелов», — сообщил Бакин.
По его словам, боевики обстреляли, в частности, населённые пункты Ниц, Кафр-Хамра и Маканис-Эд-Дувайри.
Ранее сообщалось, что боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии.
18 июля ФАН передавало, что российские журналисты совместно с представителями ЦПВС в Сирии посетили провинцию Хомс.