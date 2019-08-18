ЦПВС: боевики 35 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 35 раз за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии.

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

«17 августа зафиксировано 35 обстрелов», — сообщил Бакин.

По его словам, боевики обстреляли, в частности, населённые пункты Ниц, Кафр-Хамра и Маканис-Эд-Дувайри.

Ранее сообщалось, что боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии.

18 июля ФАН передавало, что российские журналисты совместно с представителями ЦПВС в Сирии посетили провинцию Хомс.