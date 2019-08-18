В ЦПВС сообщили об обстреле боевиками трёх сирийских провинций

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики за сутки обстреляли три сирийские провинции.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Боевики незаконных вооружённых формирований совершили обстрелы населённых пунктов Биньямин, Сабикия, Эль-Бурайдж, Халаса, Алеппо провинции Алеппо; Кинсибба, Айн-Эль-Кантара, Эль-Аси, Бейт-Джнауро, Дрдаш-Даг, Данджека, Кара-Галиа, Сафсафа, Кара-Джагез, Айн-Слеймо, Сандран, Айн-Эль-Ашра провинции Латакия; Маканис-Эд-Дувайри, Мгарет-Марза, Суккория, Эс-Салихия провинции Идлиб», — сказал он.

Бакин уточнил, что всего 16 августа было зафиксировано 32 обстрела со стороны боевиков.

Ранее сообщалось, что боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии.

18 июля ФАН передавало, что российские журналисты совместно с представителями ЦПВС в Сирии посетили провинцию Хомс.