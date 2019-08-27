Военное сотрудничество, Сирия и «Турецкий поток»: о чём говорили Путин и Эрдоган во время переговоров на полях МАКС-2019

Президент России Владимир Путин провёл переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Международного авиационно-космического салона (МАКС) 2019 года. В рамках встречи лидеры затронули вопросы военного сотрудничества, урегулирования в Сирии и экономического партнёрства. Так, главы государств обсудили возможность совместного производства истребителей Су-57 и Су-35, а Путин рассказал, что газопровод «Турецкий поток» будет запущен до конца года.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры на полях МАКС-2019. Помимо других вопросов международной повестки, они обсуждали урегулирование в Сирии.

«При рассмотрении актуальной международной тематики ключевое внимание, безусловно, было уделено ситуации в Сирии. Россия и Турция тесно взаимодействуют в астанинском формате с участием Ирана. На наш взгляд, такой формат является наиболее эффективным механизмом решения сирийского кризиса», — сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции.

Он также сообщил, что в сентябре в Анкаре будет проведён саммит с участием лидеров стран — гарантов астанинского процесса. По словам Путина, в ходе переговоров с Эрдоганом российской и турецкой сторонам удалось выработать совместные меры для нейтрализации террористов.

Турецкие военнослужащие в Сирии

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© Khalil Ashawi

«У нас возможностей много»

Владимир Путин рассказал журналистам, что они обсуждали также и возможное сотрудничество в сфере военных самолётов.

«Поговорили о сотрудничестве по Су-35 и о возможной работе даже по новому самолёту Су-57, — сказал президент России. — У нас возможностей много, мы продемонстрировали новые системы оружия и новые системы радиоэлектронной борьбы».

По словам Путина, представленные на МАКС системы заинтересовали турецкую делегацию. При этом они настроены не только приобретать, но и развивать совместное производство, подчеркнул глава российского государства.

«Кстати говоря, мы к этому готовы? и по отдельным направлениям сейчас будем активно обсуждать», — добавил Путин.

То, что Турция заинтересована в создании совместных производств военной техники с Россией, подтвердил Эрдоган. Он допустил, что такое сотрудничество может коснуться и военных самолётов.

Отметим, что на МАКС-2019 была широко представлена продукция российского оборонно-промышленного комплекса. Также в лётной программе принимали участие Су-57, Су-34, Су-35 и Миг-35. Гражданская авиация была представлена самолётами SSJ-100 и перспективным среднемагистральным МС-21, для которого в рамках авиасалона прошёл первый демонстрационный полёт.

Отметим, что ранее страны заключили договорённость о поставке четырёх дивизионов российских комплексов С-400.

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Первую партию поставили с 12 по 25 июля. Во вторник 27 августа начались поставки второй партии. Об этом сначала сообщило Минобороны Турции, а затем в беседе с Эрдоганом рассказал Владимир Путин. Отметим, что часть производства этих комплексов осуществляется силами Анкары.

Также стало известно, что турецкие военные с 1 сентября начнут учиться обращению с этими комплексами.

«С 1 сентября начинается обучение турецких военнослужащих с окончанием в конце года, 2 января — плановый срок окончания обучения. После этого Турецкая Республика сможет использовать по прямому назначению систему С-400», — сказал гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

По словам Эрдогана, поставки второй партии будут завершены в сентябре.

«Одним из важнейших шагов в отношениях с Россией является совместное производство, очень много сплетен было по этой тематике, но мы не обращали на них ни малейшего внимания, сейчас по С-400 идет второй этап. Как вам известно, до конца сентября это будет продолжаться», — сказал он.

Экономика

Говоря об экономическом сотрудничестве, лидеры затронули вопрос запуска газопровода «Турецкий поток». Как рассказал президент Путин, турки получат газ по нему до конца этого года, после чего будет запущена вторая ветка — уже для дальнейшего транзита в Европу.

«По графику идет строительство «Турецкого потока». Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям. А после увеличения мощности «Турецкого потока» за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции», — сказал он.

Отметил глава государства и интерес российских туристов к турецким курортам.

«Турция пользуется большой популярностью у российских туристов. В прошлом году на турецких курортах отдохнули порядка шести миллионов наших граждан. Мы ценим внимание, которое турецкие власти уделяют безопасности и комфортному пребыванию в их стране россиян», — подчеркнул Путин.

А в текущем году может быть и вовсе установлен рекорд, допустил президент Эрдоган.

«Дай бог, в этом году в туризме у нас будет новый рекорд, — сказал он. —Количество российских туристов за первые шесть месяцев этого года — 2,7 млн».

Первый турецкий астронавт

Сотрудничество между Россией и Турцией возможно также в космической сфере. Об этом сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он отметил, что Москва готова делиться соответствующими технологиями

«Отношения с Турцией в космической сфере крайне важны. Абсолютно логично, что такие отношения должны развиваться и в космическом пространстве. Мы сегодня с турецкими коллегами обсуждали самые разные варианты сотрудничества», — отметил чиновник.

Также Рогозин предложил осуществить первый полёт турецкого астронавта к столетнему юбилею Турецкой республики, который в стране будут отмечать в 2023 году. Эрдоган эту инициативу поддержал.