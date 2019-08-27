Газ по «Турецкому потоку» начнёт поступать в Турцию до конца года
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По его словам, строительство идёт по графику.
«Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнёт поступать турецким потребителям, а после увеличения мощности «Турецкого потока» за счёт второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что приёмный терминал для газопровода готов на 95%.
В июле министр энергетики России Александр Новак заявлял, что запуск первой нитки ожидается 1 января 2020 года.