Газ по «Турецкому потоку» начнёт поступать в Турцию до конца года

Газ по «Турецкому потоку» начнёт поступать в Турцию до конца 2019 года, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, строительство идёт по графику.

«Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнёт поступать турецким потребителям, а после увеличения мощности «Турецкого потока» за счёт второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что приёмный терминал для газопровода готов на 95%.

В июле министр энергетики России Александр Новак заявлял, что запуск первой нитки ожидается 1 января 2020 года.