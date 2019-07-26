Новак назвал ожидаемую дату запуска первой нитки «Турецкого потока»

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Глава Министерства энергетики России Александр Новак рассказал, когда ожидается запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток».
Новак назвал ожидаемую дату запуска первой нитки «Турецкого потока»
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Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это должно произойти 1 января 2020 года.

Новак добавил, что сроки запуска второй нитки зависят от темпов реализации сопутствующей газотранспортной инфраструктуры европейских стран. 

Ранее российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции с сербским президентом Александром Вучичем отметил готовность Москвы к продлению «Турецкого потока» по территории Европы.

В июле старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сотрудничество России и Турции. По его словам, Анкара значительно ускорила решение всех вопросов, касающихся строительства «Турецкого потока» и атомной электростанции «Аккую».

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