Новак назвал ожидаемую дату запуска первой нитки «Турецкого потока»
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Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, это должно произойти 1 января 2020 года.
Новак добавил, что сроки запуска второй нитки зависят от темпов реализации сопутствующей газотранспортной инфраструктуры европейских стран.
Ранее российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции с сербским президентом Александром Вучичем отметил готовность Москвы к продлению «Турецкого потока» по территории Европы.
В июле старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сотрудничество России и Турции. По его словам, Анкара значительно ускорила решение всех вопросов, касающихся строительства «Турецкого потока» и атомной электростанции «Аккую».