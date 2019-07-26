Новак назвал ожидаемую дату запуска первой нитки «Турецкого потока»

Глава Министерства энергетики России Александр Новак рассказал, когда ожидается запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток».

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это должно произойти 1 января 2020 года.

Новак добавил, что сроки запуска второй нитки зависят от темпов реализации сопутствующей газотранспортной инфраструктуры европейских стран.

Ранее российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции с сербским президентом Александром Вучичем отметил готовность Москвы к продлению «Турецкого потока» по территории Европы.

В июле старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сотрудничество России и Турции. По его словам, Анкара значительно ускорила решение всех вопросов, касающихся строительства «Турецкого потока» и атомной электростанции «Аккую».