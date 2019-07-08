Эксперт оценил сотрудничество России и Турции
- Reuters
«Основными сферами сотрудничества двух стран считается сельское хозяйство, промышленность и энергетика», — заявил он.
По его словам, в настоящее время Анкара значительно ускорила решение всех вопросов, касающихся строительства «Турецкого потока» и атомной электростанции в Аккую.
Как отметил Надеин-Раевский, всё это серьёзно укрепило взаимные позиции в торговле, выведя их на новый уровень. Эксперт прогнозирует, что сотрудничество продолжит развиваться, а энергетические потребности Турции — возрастать.
Надеин-Раевский также напомнил о взаимодействии Москвы и Анкары в военно-технической отрасли.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Москва и Анкара подписали программу сотрудничества до 2021 года.