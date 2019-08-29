Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Идлибе

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонных переговоров ситуацию в сирийском Идлибе.

Об этом сообщили в администрации президента Турции.

«Наш президент провёл телефонные переговоры с Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Сирии», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в ходе переговоров «было решено продолжить сотрудничество по предотвращению нового гуманитарного кризиса в Идлибе и по защите мирных жителей, которые продолжают подвергаться атакам со стороны режима».

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Марк Эспер провёл телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.