Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Идлибе

Короткая ссылка
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонных переговоров ситуацию в сирийском Идлибе.

Об этом сообщили в администрации президента Турции.

«Наш президент провёл телефонные переговоры с Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Сирии», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в ходе переговоров «было решено продолжить сотрудничество по предотвращению нового гуманитарного кризиса в Идлибе и по защите мирных жителей, которые продолжают подвергаться атакам со стороны режима».

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Марк Эспер провёл телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить