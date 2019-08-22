Министры обороны США и Турции провели телефонные переговоры

Глава Пентагона Марк Эспер провёл телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства США.

«Хотя технические детали ещё предстоит проработать, секретарь Эспер и министр Акар подтвердили своё намерение предпринять незамедлительные скоординированные шаги для реализации рамочного соглашения, о чём свидетельствует создание совместного координационного центра в Турции», — сообщили в Пентагоне.

Ранее в Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.

Отмечалось, что поездка организована в рамках деятельности Центра совместных операций Турции и США по формированию «зоны безопасности» на севере Сирии.