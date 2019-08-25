«Без России формат неполноценен»: как на G7 обсуждался вопрос о возвращении Москвы

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Александр Карпов, Алёна Медведева
Дональд Трамп считает, что возвращение к формату G8 с участием России было бы «выгодно», и допустил, что пригласит Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдёт в США. Об «уместности» расширения «Большой семёрки» за счёт Москвы заявил и французский лидер Эммануэль Макрон. Однако против такого шага уже выступили Канада, Германия и Великобритания. Эксперты отмечают, что западные государства осознают «неполноценность» G7. При этом Россия успешно работает в формате G20, подчёркивают аналитики.
«Без России формат неполноценен»: как на G7 обсуждался вопрос о возвращении Москвы
  • © Reuters / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, пригласит российского лидера Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США. Об этом он сообщил журналистам на полях саммита, который проходит во французском Биаррице. 

По его словам, работа над возвращением к формату G8 с участием России ведётся, однако никаких решений по этому вопросу в ходе нынешнего саммита, скорее всего, не будет принято.

«У нас (в G7. — RT) есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась», — сказал Трамп.  

Американский лидер отметил, что участие России в работе формата было бы «выгодным» с точки зрения обсуждения целого ряда вопросов и носило бы позитивный характер. 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также отмечал, что возвращение к формату G8 с участием России «было бы уместно в перспективе». 

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В свою очередь, японское информагентство Kyodo со ссылкой на представителя своей страны сообщило, что вопрос участия России в работе саммита рассматривался и на общем заседании стран «семёрки». Вместе с тем японский чиновник отметил, что содержание этой беседы «ни за что не раскроют». 

В Кремле заявили, что если приглашение на участие в следующей сессии саммита поступит, оно будет обязательно рассмотрено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  

«Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет (приглашение. — RT), то мы обязательно рассмотрим», — отметил Песков. 

Сначала лидеры G7 должны договориться между собой и единогласно объявить о желании видеть Россию среди участников саммита, подчеркнул в разговоре с RT директор Института новейших государств Алексей Мартынов.  

«Россию вполне удовлетворяет формат G20, куда входят представители G7 и ведущих экономик мира — Китая и Индии. В рамках «Большой двадцатки» действительно можно вырабатывать какие-то общемировые решения и тренды, которые связаны с экономикой. Клуб G7 — это некий междусобойчик, профсоюз, который вырабатывает общие тренды, а после идёт с этими инициативами на саммит «Большой двадцатки», где пытается проводить свою линию», — считает эксперт.   

Наследие Обамы и возражения Зеленского

С подобным предложением — о возвращении России в G7 — Дональд Трамп выступал и ранее, 20 августа, в преддверии саммита. Тогда он заявил об этом на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. 

«Я думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла в (G7. — RT)», — цитирует Трампа пресс-служба Белого дома. 

По словам американского президента, Россия была исключена из существующего формата G8 из-за 44-го президента США Барака Обамы, которого «перехитрил» Владимир Путин.  

  • Reuters
  • © Dylan Martinez/Pool

«Я считаю, что президент Обама, потому что это Путин его перехитрил, подумал, что наличие России (в G8. — RT) — это плохая идея, — сказал Трамп. — Это не так должно работать». 

Владимир Путин, комментируя эти сообщения на пресс-конференции перед началом переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном, отметил, что Россия не ставит себе самоцелью возвращение к формату G8. При этом он добавил, что российская сторона готова к любым контактам со странами G7 и «никогда ни от чего не отказывается». 

Напомним, что формат «Большой восьмёрки» прекратил существование после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда лидеры США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады отказались принимать участие в саммите, который должен был пройти в Сочи. Вместо этого в Брюсселе состоялась встреча «семёрки». 

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После того как Макрон и Трамп допустили возможность приглашения России на следующий саммит G7, канцлер Ангела Меркель заявила, что возвращение Москвы должно быть связано с урегулированием украинского кризиса. В свою очередь, премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон выступит против участия России в саммите.

Своё несогласие с предложением Трампа выразил и президент Украины Владимир Зеленский. 23 августа он провёл телефонный разговор с председателем Евросовета Дональдом Туском, в котором призвал Евросоюз выступить против присоединения России к формату G7. 

«Владимир Зеленский призвал Европейский союз занять решительную позицию в вопросе о невозможности возвращения России в «семёрку» без устранения причин, по которым она в своё время из неё была исключена», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы президента Украины.  

После этого во время пресс-конференции перед началом саммита G7 Дональд Туск предложил пригласить на саммит Украину вместо России. Напомним, что у лидера страны, принимающей саммит, есть право приглашать на мероприятие лидеров других государств в качестве гостей.  

Внутренние противоречия

По информации западных СМИ, для американского лидера нынешний саммит проходит не слишком гладко. Издание Bloomberg и газета The New York Times сообщили, что советники американского президента якобы недовольны тем, как президент Франции Макрон организовал повестку дня. 

  • Reuters
  • © Philippe Wojazer/Pool

По словам представителей администрации, Макрон уделил чрезмерное внимание вопросу изменения климата, чтобы добавить себе популярности во Франции. Трамп же последовательно отвергает важность этой проблемы и предпочитает обсуждать международную торговлю.  

Такая повестка дня, считают американские чиновники, является попыткой «изолировать» президента Трампа, пишет Business Insider.  

Однако сам Трамп в своей обычной манере обвинил СМИ в распространении ложной информации и заверил всех в том, что у него «прекрасные отношения» с лидерами «семёрки».  

«Прежде чем я приехал во Францию, фейковые и мерзкие СМИ говорили, что отношения с шестью остальными странами в G7 являются очень напряжёнными и что два дня встреч станут катастрофой... Мы проводим очень хорошие встречи, лидеры прекрасно ладят между собой», — написал Дональд Трамп в своём Twitter.   

Антироссийская позиция  

 

Алексей Мартынов отметил, что лидеры западных стран, в частности США и Франции, осознают, что нынешний формат саммита является неполным и требует возвращения России.

«Эти заявления демонстрируют, что «западный клуб» приходит к осознанию того, что без России формат «семёрки» неполноценен, а политика изоляции, которую страны западного мира попытались применить к Москве, ничего не изменила», — отметил эксперт. 

В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT предположил, что голоса за и против возвращения России и формата G8 разделятся примерно поровну. 

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«Инициаторы возвращения России — США и Франция, президенты этих стран уже открыто поддержали эту позицию. Думаю, что при любом раскладе поддержит эту точку зрения Италия, потому что с Россией у неё достаточно тёплые отношения на протяжении многих десятилетий. Совершенно открыто своё неприятие выразили Канада, Германия и Великобритания. Данные разногласия пока не позволяют странам «Большой семёрки» выработать единую позицию по данному вопросу, и это будет сказываться на процедуре возвращения России», — пояснил эксперт.  

Очевидно, что лидеры тех стран, которые сделали всё для того, чтобы исключить РФ из «Большой восьмёрки», и явно проводят антироссийскую политику, «будут стремиться сохранить G7 в нынешнем формате настолько, насколько это будет возможным», заключил Владимир Шаповалов.

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