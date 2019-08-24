Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
- Reuters
«Если уж речь идёт о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение России было отозвано в 2014 году, всё ещё актуальны... Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину (в качестве гостя, конечно) на следующий саммит G7», — сказал он.
Ранее председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил об отсутствии оснований для возвращения России в формат G8.
Лидер Украины Владимир Зеленский также призвал Евросоюз выступить против присоединения России к G7.
21 августа в поддержку возвращения России в G8 выступил американский президент Дональд Трамп.
Представитель Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в беседе с НСН объяснил активизацию темы возрождения формата G8 с участием России попыткой Запада «вскочить в уходящий экспресс».
По его словам, в скором времени станут актуальны более широкие международные форматы, такие как G20.