Трамп заявил о возможности приглашения Путина на G7 в США

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Президент США Дональд Трамп допустил вероятность, что российский лидер Владимир Путин будет приглашён на следующий саммит G7, который пройдёт в 2020 году в Соединённых Штатах.
Трамп заявил о возможности приглашения Путина на G7 в США
  • Reuters

Как сообщает Bloomberg, Трамп заявил, что, «безусловно, возможно», что он пригласит Путина в качестве гостя саммита «Большой семёрки» в 2020 году. 

Ранее Трамп заявлял, что было бы гораздо проще обсуждать ряд вопросов, если бы Россия вернулась в формат G8.

Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что перспектива присоединения России к формату G8 была бы уместной.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею возрождения формата G8 с участием России.

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