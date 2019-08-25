Трамп заявил о возможности приглашения Путина на G7 в США
- Reuters
Как сообщает Bloomberg, Трамп заявил, что, «безусловно, возможно», что он пригласит Путина в качестве гостя саммита «Большой семёрки» в 2020 году.
Ранее Трамп заявлял, что было бы гораздо проще обсуждать ряд вопросов, если бы Россия вернулась в формат G8.
Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что перспектива присоединения России к формату G8 была бы уместной.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею возрождения формата G8 с участием России.