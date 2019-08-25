Трамп заявил о возможности приглашения Путина на G7 в США

Президент США Дональд Трамп допустил вероятность, что российский лидер Владимир Путин будет приглашён на следующий саммит G7, который пройдёт в 2020 году в Соединённых Штатах.

Как сообщает Bloomberg, Трамп заявил, что, «безусловно, возможно», что он пригласит Путина в качестве гостя саммита «Большой семёрки» в 2020 году.

Ранее Трамп заявлял, что было бы гораздо проще обсуждать ряд вопросов, если бы Россия вернулась в формат G8.

Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что перспектива присоединения России к формату G8 была бы уместной.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею возрождения формата G8 с участием России.