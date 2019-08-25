В Кремле оценили возможность приглашения Путина на G7 в США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит G7 в США поступит, то оно будет рассмотрено.
В Кремле оценили возможность приглашения Путина на G7 в США
  • Reuters

«Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что, «безусловно, возможно», что он пригласит российского коллегу Владимира Путина в качестве гостя саммита G7 в 2020 году. 

В следующем году саммит «Большой семёрки» пройдёт в США.

Также американский лидер заявлял, что было бы гораздо проще обсуждать ряд вопросов в случае возвращения Москвы в G8.

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