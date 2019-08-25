В Кремле оценили возможность приглашения Путина на G7 в США
- Reuters
«Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что, «безусловно, возможно», что он пригласит российского коллегу Владимира Путина в качестве гостя саммита G7 в 2020 году.
В следующем году саммит «Большой семёрки» пройдёт в США.
Также американский лидер заявлял, что было бы гораздо проще обсуждать ряд вопросов в случае возвращения Москвы в G8.