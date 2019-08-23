«В шаге от гонки вооружений из-за амбиций США»: и. о. постпреда РФ при ООН раскритиковал испытания американской ракеты

Геополитические амбиции США провоцируют новую гонку вооружений. Об этом заявил и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН. Он отметил, что Вашингтон целенаправленно разрушал ДРСМД, а его выход из договора «выбил очередную опору в архитектуре контроля над вооружениями». Также российский дипломат указал на то, что 18 августа — спустя чуть более двух недель после официального расторжения ДРСМД — США протестировали ракету среднего радиуса действия, которую невозможно было разработать в столь короткие сроки. Представитель Вашингтона отверг претензии российской стороны, вновь голословно обвинив Москву в нарушении соглашения.

Геополитические амбиции США ведут к неконтролируемой гонке вооружений. Об этом на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН заявил и. о. постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Мы все из-за геополитических амбиций США оказались в одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентируемой гонки вооружений... Нас, например, эта перспектива очень беспокоит. А вот американских коллег, похоже, что нет», — сказал Полянский.

Поэтому, отметил он, Соединённые Штаты стали открыто испытывать ракету среднего радиуса действия, попадавшую под ограничения ДРСМД, которую, судя по всему, разработали задолго до выхода из договора.

«Иначе как можно, как это сделал глава Пентагона Марк Эспер, анонсировать возможности размещения ракет меньшей и средней дальности наземного базирования в течение нескольких месяцев? За такой короткий срок подобные вооружения не создаются», — указал дипломат.

Он отметил, что угрозы и заявления со стороны официальных лиц США с момента выхода из соглашения указывают на то, что «Вашингтон... последовательно и целенаправленно нарушал ДРСМД уже давно, а денонсация американцами договора «выбила очередную опору в архитектуре контроля над вооружениями».

В частности, Полянский отметил американские пусковые установки Mk 41, которые могут быть переоборудованы для запуска ракет типа «Томагавк».

«Когда первая из них была развёрнута в Румынии, стало очевидно, что они легко могут быть переоборудованы для запуска ракет типа «Томагавк», что запрещено ДРСМД. Мы сразу же обратили на это внимание. Сейчас совершенно очевидно, что мы были правы», — указал и. о. постпреда России при ООН.

При поддержке союзников

Претензии российского дипломата отверг и. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн. Он подчеркнул, что испытание ракеты «не является ни провокационным, ни ведущим к дестабилизации».

«Это ответ, направленный на обеспечение возможностей по защите наших национальных интересов в мире после ДРСМД, который создала Россия», — заявил Коэн.

А создала она этот мир, по мнению дипломата, разработав ракету 9М729, которая якобы нарушает положения соглашения. При этом Москва неоднократно отмечала, что радиус действия данной ракеты составляет менее 500 км. Чтобы убедить в этом своих западных партнёров, Минобороны России устроило открытый брифинг, на котором раскрыло характеристики ракеты. Однако США и их союзники брифинг проигнорировали.

Более того, отметил Коэн, теперь США продолжат испытывать запрещённые ранее ДРСМД ракеты. Делаться это будет в ответ на «угрозы» со стороны России и Китая, добавил он.

«Мы не будем сидеть сложа руки и предпримем необходимые меры для обеспечения своей безопасности и безопасности наших союзников. Это предусматривает испытания и разработку систем для противодействия тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся», — пояснил и. о. постпреда Соединённых Штатов.

Позицию Вашингтона активно поддержали представители Германии, Великобритании и Франции. В частности, заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что Лондон полностью поддерживает решение Вашингтона выйти из ДРСМД и доверяет его заявлению о сроках разработки испытанной в августе ракеты.

«Мы приняли объяснения, которые представили США по поводу сроков разработки недавно испытанной крылатой ракеты наземного базирования. Мы не верим в то, что Соединённые Штаты при этом хотя бы раз не соблюли ДРСМД», — сказал Аллен.

Подобную позицию союзников Вашингтона на заседании Совбеза и. о. постпреда России при ООН назвал «до скучности предсказуемой».

«Как мы и предполагали, США и подхрюкивающие им страны вопреки фактам и здравому смыслу сваливают с больной головы на здоровую, обвиняя Россию во всех смертных грехах», — заключил Дмитрий Полянский в ответном слове после основного выступления.

Надеются на сдержанность США

Со стороны постпреда Китая при ООН Чжана Цзюня прозвучал призыв к США вернуться к переговорам с Россией по вопросу дальнейшего сокращения вооружения. Представитель КНР отметил, что выход Соединённых Штатов из ДРСМД негативно скажется на безопасности в Европе и Азии.

«Односторонний выход США из договора привёл к прекращению действия договора, что будет иметь значительный негативный эффект на глобальный стратегический баланс и стабильность, региональную безопасность в Европе и Азии, а также на международный режим контроля над вооружениями», — сказал Чжан Цзюнь.

Он также призвал США отказаться от размещения новых ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Азии.

В мире после ДРСМД

Ранее, 18 августа, США испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Пуск был произведён на острове Сан-Николас, штат Калифорния. Как отмечали в Пентагоне, ракета «вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полёта».

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При этом в ведомстве позднее подчеркнули, что разработка подобной ракеты была якобы начата в феврале 2019 года, то есть сразу же после приостановки Вашингтоном своего участия в ДРСМД.

«После приостановки США своих обязательств по Договору РСМД в феврале 2019 года Минобороны приступило к концептуальному проектированию систем крылатых ракет и баллистических ракет наземного базирования», — цитировало РИА Новости представителя пресс-службы Пентагона подполковника Роберта Карвера.

По словам Карвера, разработка якобы находится на ранних стадиях испытаний и «пройдут годы, прежде чем любая оперативная система будет готова к развёртыванию».

Вместе с тем российский президент Владимир Путин выразил сомнение в правдивости заявлений США. Так, по его мнению, испытания были проведены в слишком сжатые сроки.

«Американцы испытали эту ракету слишком быстро после объявления о выходе из договора... В этой связи у нас есть все основания полагать, что работа над этой ракетой, над её приземлением — это морская ракета — началась задолго до того, как (начался. — RT) поиск поводов для выхода из договора», — подчёркивал лидер России.

«Не приглашение к диалогу»

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров вспомнил разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, в котором последний заявлял о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД. По словам Лаврова, беседа состоялась в октябре прошлого года в ходе визита Болтона в Россию.

«Он нам сказал... что заявление Трампа о необходимости выйти из этого договора — это не приглашение к диалогу, это принятое окончательное решение. Видимо, уже тогда, может, ещё и раньше, они начали готовить те испытания, которые произошли», — подчеркнул глава МИД.

2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США.

В связи с этим Путин заявил, что теперь Россия будет работать над разработкой систем средней и меньшей дальности. При этом он указал на то, что Россия не станет размещать такие вооружения, пока этого не сделают США.

В поисках оправдания

Вместе с тем Соединённые Штаты не оставляют попыток найти удобный предлог для перекладывания вины за прекращение действия ДРСМД на Россию. В частности, Госдеп опубликовал доклад, в котором говорится, что Москва якобы хотела выйти из договора ещё в 2004 году.

«По оценкам США, решение России нарушить Договор РСМД зародилось на почве многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования, даже несмотря на то, что предполагаемые угрозы в пределах этих дальностей увеличивались вокруг её границ», — приводит РИА Новости цитату из доклада.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

Reuters

© Joshua Roberts

Из документа также следует, что первый звоночек якобы прозвучал на встрече министра обороны Сергея Иванова с его американским коллегой Дональдом Рамсфельдом в октябре 2004 года. Затем российские чиновники с 2006 года стали выражать своё разочарование договором и «проявлять повышенный интерес к размещению наземных ракет средней дальности». К 2007 году Россия и вовсе «открыто говорила о своём желании положить конец ДРСМД или изменить его».

Отчёт Госдепартамента эксперты считают очередной попыткой «перевести стрелки». По словам эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, американцы пытаются «прозондировать информационное поле» и найти различные зацепки, чтобы переложить вину на Россию.

Вместе с тем он отметил, что США «путаются в показаниях», заявляя о своём выходе из ДРСМД то по вине России, то по вине Китая.

Так, министр обороны США Марк Эспер 21 августа заявил, что недавнее испытание крылатой ракеты было продиктовано необходимостью сдерживания Китая.

«(США. — RT) хотели удостовериться, что в случае необходимости имеют средства для сдерживания ненадлежащих действий со стороны Китая», — заявлял он в эфире телеканала Fox News.

А чтобы осуществлять такое сдерживание, отмечал Эспер, необходимо располагать «возможностями нанесения ударов по нему (Китаю. — RT) со средней дальности».

Ракеты преткновения

Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все подобные комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не разрабатывать их в будущем.

В октябре 2018 года Дональд Трамп объявил о намерении Соединённых Штатов выйти из соглашения. Ответственность за разрушение ДРСМД Вашингтон возложил на Москву. В частности, Россия обвинялась в разработке ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, по мнению США, превышает 500 км.

При этом в России неоднократно отмечали, что эти обвинения не имеют ничего общего с реальностью, и предоставили характеристики указанной ракеты.

В свою очередь, Москва указывала, что размещённые в Европе пусковые установки системы ПРО Mk 41 могут использоваться для запуска крылатых ракет «Томагавк». Согласно ДРСМД, развёртывание подобных пусковых установок запрещено.