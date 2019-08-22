В Госдепе объяснили «нарушение» Россией ДРСМД 

Короткая ссылка
Госдеп США опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия якобы «решила нарушить» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ.
В Госдепе объяснили «нарушение» Россией ДРСМД 
  • AFP

«По оценкам США, решение России нарушить Договор о РСМД зародилось на почве многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования, даже несмотря на то, что предполагаемые угрозы в пределах этих дальностей увеличивались вокруг её границ», — приводит РИА Новости цитату из доклада.

Кроме того, в докладе говорится, что Россия давала понять, что хочет выйти из ДРСМД, ещё в 2004 году, на встрече российского министра обороны Сергея Иванова с его американским коллегой Дональдом Рамсфельдом.

В докладе отмечается, что к 2007 году «Россия открыто говорила о своём желании положить конец ДРСМД или изменить его».

19 августа в Пентагоне заявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты. Как отмечали в военном ведомстве, разработка новой ракеты началась в феврале

Глава МИД России Сергей Лавров указал, что Вашингтон готовился к испытаниям ракеты задолго до прекращения действия ДРСМД. 

Президент России Владимир Путин прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты.

Как отметил глава государства, «американцы испытали эту ракету слишком быстро после объявления о выходе из договора».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить