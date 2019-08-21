Двусторонние отношения и европейская повестка: какие темы обсудят Путин и президент Финляндии на встрече в Хельсинки

21 августа Владимир Путин проведёт переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинистё. В преддверии визита президент Финляндии заявил, что одной из центральных тем встречи станут «тенденции в мире и геополитике», а также ситуация на Украине. Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что лидеры могут обсудить отношения России и Финляндии в контексте общеевропейской повестки, а также ряд двусторонних вопросов. С точки зрения экспертов, в числе других направлений дискуссии могут оказаться безопасность в Балтийском регионе, арктическое партнёрство Москвы и Хельсинки, торговые и энергетические вопросы. По мнению политологов, странам удаётся поддерживать стабильно хорошие отношения, несмотря на санкционный режим между РФ и странами Запада.

В Хельсинки 21 августа пройдёт встреча президентов России и Финляндии.

На пресс-конференции во вторник финский лидер Саули Ниинистё заявил, что в ходе предстоящих переговоров с Владимиром Путиным планируется обсудить главным образом геополитическую ситуацию и украинскую проблематику.

«Важно попытаться понять на этой встрече, что Россия думает о тенденциях в мире и геополитике. Главная цель — обсуждение именно геополитической ситуации, ситуации на Украине. Это особенно интересно, потому что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказал президент Финляндии.

Вместе с тем он подчеркнул, что острых вопросов в отношениях двух стран нет.

Напомним, ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что среди тем предстоящего диалога между Путиным и Ниинистё значатся отношения России и Евросоюза в свете председательства Финляндии в Совете ЕС. Отмечалось также, что оба лидера намереваются обсудить вопросы сотрудничества двух стран, международной и региональной повестки.

Для Владимира Путина этот визит в Финляндию в качестве главы государства будет девятым по счёту. За всю историю российско-финляндских отношений это государство также посещали президенты Борис Ельцин (в июле 1992 года и в марте 1997 года) и Дмитрий Медведев (в апреле 2009 года и в июле 2010 года). Таким образом, с 1991 года российские лидеры осуществляли поездки в Финляндию в общей сложности 12 раз.

«Реальные инвестиции»

Россию и Финляндию связывают прочные экономические, политические и культурные связи, отмечают эксперты. До введения взаимных санкций между Москвой и ЕС Россия была ключевым торговым партнёром Финляндии: по итогам 2013 года товарооборот между странами составил $18 млрд.

На фоне санкционного противостояния и охлаждения отношений между Россией и Западом торговля между государствами замедлилась. В 2014 году этот показатель составил $16,1 млрд, а по итогам 2015 года — лишь $9,7 млрд. Однако с 2019 года государствам удалось переломить тенденцию спада в торговле: по итогам прошлого года её объёмы достигли $14,7 млрд, увеличившись на 19,6% по сравнению с 2017-м.

Грузовики на российско-финской границе

AFP

© MIKKO STIG / Lehtikuva

Как отметил ранее посол Финляндии в РФ Микко Хаутала, в пересчёте на душу населения Хельсинки является наиболее крупным инвестором в российскую экономику. На сегодняшний день инвестиции в Россию со стороны этого государства составляют порядка $14 млрд.

«Конечно, есть страны, где в статистике указаны очень большие цифры, но здесь надо ставить вопрос о том, насколько эти инвестиции являются реальными. А мы говорим о производстве, реальных инвестициях. Мы очень серьёзно работаем на российском рынке, инвестируем, а не только торгуем», — заявил дипломат.

Эксперты согласны с такими оценками. Как пояснил в комментарии RT завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов, у стран сложилисьвзаимозависимые экономические связи.

«По конкретному наполнению товарооборота есть определённая асимметрия: мы им поставляем сырьё, энергетические продукты, а финны нам — промышленные товары. Единственное, что могло бы сегодня беспокоить финскую сторону, так это возможность повышения экспортных пошлин на поставки российской древесины. Однако возможные ужесточения вряд ли коснутся торговли с Финляндией», — отметил эксперт.

Еще одно перспективное направление финско-российских отношений — туризм. Ранее жители российского Северо-Запада активно пользовались упрощённым визовым режимом для частых поездок в эту страну. По данным статистического ведомства Финляндии на март текущего года, россияне оставались лидерами по количеству дней, проведённых в финских гостиницах: только за январь граждане РФ ночевали в отелях Финляндии 146 тыс. раз. На втором месте оказались британцы — они останавливались в гостиницах этой страны 64,5 тыс. раз за аналогичный период.

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Отметим, что несколько лет назад даже шла дискуссия о возможной отмене визового режима — с такой инициативой выступили в 2016 году власти финского города Котка, а также местные железнодорожники.

Однако на практике власти Финляндии предпочли отменить действовавший на протяжении многих лет упрощённый порядок получения виз для россиян. Новые правила вступают в силу с сентября текущего года. Уточняется, что теперь для получения визы гражданам России придётся предоставлять консульским работникам все подтверждающие документы о поездке, как и в других странах Шенгенской зоны.

При этом, как отметил заместитель директора ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов, решение финской стороны по визам нельзя назвать неожиданным.

«На Хельсинки оказывалось постоянное давление, потому что в ЕС всегда считают, что финны допускают слишком большие послабления в отношении РФ. Финляндия всегда от этого страдала, потому что формально от неё требуют соблюдения общих европейских подходов, но в реальности отношения Хельсинки и Москвы строятся иначе, чем, например, отношения России и Польши или Прибалтики», — пояснил Кузнецов в беседе с RT.

«Боятся случайных инцидентов»

Помимо ключевых вопросов двусторонней повестки, лидеры могут обсудить во время встречи проблему обеспечения безопасности при полётах военной авиации над Балтикой. Об этом сообщил журналистам в преддверии визита помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Наверняка будет затронута безопасность в районе Балтийского моря, включая известную инициативу финского президента о повышении уровня безопасности полётов авиации над Балтикой, в частности использования транспондеров в военной авиации», — заявил Ушаков.

Истребитель НАТО F-18 над Балтийским морем

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Напомним, на фоне деградации отношений между Россией и НАТО, начавшейся после событий 2014 года на Украине, участились инциденты между самолётами ВКС России и военной авиацией стран — участниц альянса, которые нарастили свою разведывательную активность у российских рубежей. Только за прошлый год близ границ РФ были обнаружены и сопровождены силами радиотехнических войск ВКС России порядка трёх тысяч иностранных военных самолётов. Такую статистику в декабре 2018 года представил начальник войск генерал-майор Андрей Кобан в интервью изданию «Красная звезда». Значительная доля этих случаев пришлась именно на Балтийский регион, отмечают эксперты.

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Напомним, Финляндия является одной из немногих стран ЕС, не входящих в НАТО, хотя руководство альянса неоднократно предлагало финскому руководству присоединиться к военному блоку.

При этом Хельсинки беспокоит как общая враждебность в отношениях Запада и России, так и рост напряжённости в непосредственной близости от финских границ, отмечают эксперты.

В 2017 году министерства обороны России и Финляндии даже организовали прямую линию связи для укрепления доверия и «повышения транспарентности военной активности» в регионе Балтийского моря.

«Финляндия — страна нейтральная. Их беспокоит, как и всех остальных, рост напряжённости на Балтике. Боятся не осознанных провокаций, а случайных инцидентов, когда кто-то куда-то выстрелит, случайно столкнётся. А Балтика — очень интенсивный в плане транспортного потока регион: самолёты, суда. Всё это вызывает обеспокоенность», — пояснил Алексей Кузнецов.

Арктическое партнёрство

Арктика может стать ещё одной важной темой во время переговоров Владимира Путина и Саули Ниинистё. Об этом ранее сообщил Юрий Ушаков. Как напомнил помощник президента, Финляндия в 2017—2019 годах председательствует в Арктическом совете. В эту организацию входят восемь приарктических стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция и Россия.

Арктическое сотрудничество Москвы и Хельсинки насчитывает не одно десятилетие. Ещё в 1980-х годах именно на финских верфях были построены корпусы для ледоколов с ядерной установкой «Таймыр» и «Вайгач». В 2010 году финская компания Aker Arctic предоставила свои технологии для строительства арктических танкеров «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров». В будущем Хельсинки рассчитывает нарастить своё технологическое участие в освоении арктических просторов, и сотрудничество с Россией, располагающей обширными арктическими территориями, представляет для государства большой интерес, отмечают эксперты.

globallookpress.com

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По словам Константина Воронова, в сфере арктического партнёрства у Москвы и Хельсинки есть потенциал для расширения контактов и новых заказов со стороны России на поставку ледоколов и оборудования для них.

«Но каких-то суперконтрактов, скорее всего, не будет, потому что у нас сейчас не загружена собственная промышленность, свой судостроительный сектор», — пояснил эксперт.

Следует отметить, что российская активность в Арктике не устраивает многие страны Запада — в первую очередь недовольство проявляют США и Великобритания. Однако в Хельсинки сдержанно относятся к разговорам о «российской угрозе» в Арктике, так как не собираются делить «арктический пирог», считает Константин Воронов.

Стоит отметить, что во вторник Саули Ниинистё, выступая в Хельсинки на съезде глав финских дипмиссий, высказался за проведение Арктического саммита — межправительственного форума с участием стран, входящих в Арктический совет.

«Хотя пока созвать саммит не удалось из-за напряжённых отношений крупных стран, необходимость его проведения никуда не исчезла», — отметил финский президент.

Кроме того, эксперты отмечают, что Ниинистё и Путин могут обратиться к теме энергетического сотрудничества. В первую очередь речь идёт о «Северном потоке — 2». Напомним, Финляндия присоединилась к этому проекту, а в конце прошлого года началась прокладка трубопровода в исключительной экономической зоне страны.

Подводя итог, эксперты прогнозируют, что одной из основных тем переговоров станет общий контекст отношений России и ЕС, стран Запада.

«Что касается украинской тематики, то её будут обсуждать особенно глубоко, поскольку Финляндия и некоторые другие страны считают, что Россия могла бы в этом вопросе делать больше, хотя наша позиция несколько иная. Второй вопрос — «Северный поток — 2». Финны в целом выступают за его строительство. У нас с Финляндией очень хорошие отношения, но очевидно, что лидеры затронут не только сугубо российско-финскую повестку», — подытожил Алексей Кузнецов.