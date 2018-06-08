Главы Генштабов ВС России и Финляндии обсудили вопросы европейской безопасности

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов провёл встречу в Хельсинки с главнокомандующим ВС Финляндии генералом Ярмо Линдбергом.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждалась ситуация в сфере европейской безопасности.

«Отметили важность созданной в ноябре прошлого года прямой линии телефонной связи для укрепления взаимного доверия, повышения транспарентности в условиях роста военной активности в регионе Балтийского моря», — отметили в Минобороны России.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о предотвращении инцидентов в ходе военной деятельности и о ситуации в Сирии.

8 июня в Хельсинки Герасимов также встретился с председателем комитета начальников штабов Вооружённых сил США генералом Джозефом Данфордом.