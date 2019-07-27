«Немотивированная атака»: к чему могут привести новые попытки демократов выявить «связи» Трампа с Россией

По мнению президента США Дональда Трампа, попытки демократов обвинить его в «связях» с Россией наносят ущерб политическому диалогу с Москвой. Такое заявление глава Белого дома сделал после сообщений о намерении конгресса продолжить расследование в этом направлении. Демократы рассчитывают найти основания для начала процедуры импичмента президента. В то же время о «вмешательстве Москвы» в американские выборы 2016-го заявляли и поддерживающие Трампа республиканцы. При этом эксперты считают, что тема «российского следа» сейчас мало интересует электорат Соединённых Штатов и спекуляции на этот счёт вряд ли окажут влияние на результат грядущих выборов. Кроме того, как отмечают политологи, демократы вряд ли решатся на импичмент в предвыборный год.

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии США в том, что они подрывают диалог между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, на отношениях с РФ негативно сказалось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Мы следили за этим два с половиной года, и это лучшее, что они могут предложить. Позор. Мир над ними смеётся. Увы, это плохо для нашей страны. Плохо для наших отношений с другими странами, в том числе с Россией. Не вижу причин не ладить с Россией. Не вижу причин не ладить с другими странами», — сказал Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

Президент США также обвинил своих противников в попытках саботировать работу его администрации и назвал демократов «клоунами».

«В глубоком кризисе»

Критика Трампа в адрес представителей Демпартии прозвучали на фоне заявлений со стороны последних о возможности импичмента президента. В пятницу, 26 июля, глава юридического комитета палаты представителей конгресса США Джерри Надлер объявил, что комитет направил запрос в судебные органы, требуя предоставить всю информацию по расследованию Роберта Мюллера по поводу возможных связей Трампа с Россией.

«У палаты представителей должен быть доступ ко всем материалам дела, — заявил Надлер. — Мы реализуем свои конституционные полномочия. Мы продолжаем расследование неправомерных действий президента Трампа и будем делать и рассматривать всё, что положено — в том числе вероятность того, что нам придётся рекомендовать Палате представителей выдвинуть обвинения с целью импичмента».

В документе, направленном в Федеральный окружной суд округа Колумбия, юридический комитет палаты представителей просит предоставить всю информацию, которая не была раскрыта в итоговом докладе спецпрокурора Мюллера. Напомним, что в опубликованном 18 апреля документе сообщалось об отсутствии доказательств «связей» команды Трампа с Россией.

Джерри Надлер

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Однако сейчас конгрессмены требуют от суда предоставить им стенограммы всех показаний, заслушанных большим жюри присяжных, а также всех представленных ему материалов, имеющих непосредственное отношение к следующим пунктам, касающимся «осведомлённости президента Трампа об усилиях России по вмешательству в выборы президента США, прошедшие в 2016 году; осведомлённости президента Трампа о прямых или опосредованных контактах между лицами, связанными с его избирательным штабом и Россией, в том числе по поводу усилий России по вмешательству в выборы; осведомлённости президента Трампа о потенциально преступных действиях его самого, кого-либо из членов его администрации и избирательного штаба, а также лиц, связанных с его персоной, его администрацией или штабом».

Также юридический комитет конгресса надеется получить информацию по деятельности бывшего юрисконсульта Трампа Дональда Макгана «в ходе избирательной кампании, в переходный период или в период его службы на посту юрисконсульта Белого дома».

«Демократы пока цепляются за расследование Мюллера, так они хотят получить козырную карту и воспользоваться ею в ходе президентской кампании — они хотят выиграть на выборах ещё до их начала, — отметил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. — Таким образом демократы стремятся политически дискредитировать своего оппонента».

Однако, по словам эксперта, тема предполагаемого российского вмешательства американским избирателям достаточно безразлична. Поэтому подобная тактика вряд ли принесёт дополнительную поддержку Демпартии.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин в беседе с RT отметил, что демократы, кроме недоказанных обвинений в адрес Трампа о «заговоре» с Россией, больше ничего не могут предложить избирателям.

«Демократы в глубоком кризисе, — считает Домрин. — После выборов 2016 года они так и не смогли провести работу над ошибками. Им только и остаётся обвинять во всём «русских».

Проблемный импичмент

Конгрессмен Эрик Суолуэлл, выступавший на той же пресс-конференции, что и Надлер, заявил, что новая активность конгресса — это не что иное, как «расследование по вопросу импичмента».

Также по теме «Катастрофа для демократов»: почему Трамп поблагодарил оппонентов за слушания о «российском вмешательстве» Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что Москва якобы планировала получить выгоду в результате избрания главой Белого дома...

Тем не менее, пока неизвестно, когда конгрессмены смогут к нему приступить. Ведь заявления прозвучали накануне парламентских каникул, которые продлятся шесть недель.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, говоря о возможности импичмента Трампа, не стала обозначать никаких сроков, отметив лишь, что расследование начнётся тогда, когда демократы сочтут это необходимым.

Как отмечают издания Vox и Politico, в Демократической партии наметился раскол между сторонниками начала процедуры импичмента Трампа и противниками такой радикальной меры. К последним относят и саму Пелоси. Утверждается, в частности, что руководство демократов не верит в возможности осуществить импичмент, поскольку решающее слово при отстранении президента от должности остаётся за сенатом, а его контролируют республиканцы.

Как отмечают американские СМИ, если процедура импичмента провалится, то популярность Демпартии в преддверии выборов может резко снизиться.

Спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси

Reuters

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Отметим, что в 2020-м американцы должны будут не только переизбрать Дональда Трампа или выбрать нового президента — также обновлён весь состав нижней палаты парламента и сменится треть сенаторов.

Эксперты полагают, что сторонники импичмента вряд ли перейдут от громких слов к делу.

«Маловероятно, что демократы решатся на импичмент, — считает Брутер. — Они не получат ничего больше того, что уже получили. Кроме того, начался предвыборный год, и в данном случае попытку объявить импичмент общество может воспринять как совершенно немотивированную атаку на конкурента».

«Трамп частично прав»

Напомним, что 23 июля президент Трамп, выступая на конференции неправительственной молодёжной организации Turning Point USA, заявил, что Вашингтон должен развивать диалог с Москвой как ядерной державой без «искусственных препятствий».

По его словам, начатая демократами «охота на ведьм» серьёзно затрудняет ведение дел с Россией.

Тем не менее на слушаниях в конгрессе 24 июля спецпрокурор Роберт Мюллер повторил обвинения в адрес РФ в попытках вмешательства в президентские выборы 2016 года. Более того, он не исключил, что мог бы начать уголовное преследование Трампа, как только тот перестанет быть президентом Соединённых Штатов.

Также, по словам Мюллера, в настоящее время ФБР ведёт расследование в отношении экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, которого обвиняют в даче ложных показаний относительно своих переговоров с российским послом Сергеем Кисляком.

На следующий день о вмешательстве России в «инфраструктуру выборов» заявил и комитет по разведке cената США, который контролируют республиканцы.

Более того, некоторые республиканцы, например, член комитета нижней палаты конгресса Дэвин Ньюнс, считают, что «вмешательство Москвы» осуществлялось со стороны демократов. Так, по мнению Ньюнса, досье экс-агента британской разведки Кристофера Стила было подготовлено при поддержке источников в России, которые якобы намеревались предотвратить приход Дональда Трампа к власти.

С точки зрения Владимира Брутера, утверждение о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы в США успело стать догмой, которую никто не рискует оспорить. Можно лишь по-разному интерпретировать итоги и цели «вмешательства».

Reuters

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«Они не могут сказать, что Россия не вмешивалась в выборы. Это и есть проблема американской политической элиты, — утверждает политолог. — Никто из истеблишмента не может отрицать, что США — самая лучшая страна, что они — единственные, кто может быть гегемонами в мире, и то, что Россия вмешивалась в американские выборы. Всё это вещи, которые просто не могут стать темой дискуссии».

Поэтому возможность существенного улучшения российско-американских отношений в ближайшее время маловероятна, считает эксперт.

«Демократическая партия действительно виновата в обострении отношений с Россией. При Обаме она сделала всё, чтобы их испортить, — подчёркивает Брутер. — А что касается Трампа и его администрации, то они не сделали ничего, чтобы их исправить. На мой взгляд, вина лежит на обеих сторонах».

Александр Домрин также считает, что как противника Россию рассматривают и демократы, и значительная часть республиканцев.

«Трамп частично прав, поскольку большинство в нижней палате американского конгресса у демократов. И они делают всё, чтобы торпедировать инициативы президента, направленные на оздоровление отношений с Россией, — подчёркивает Домрин. — Но и республиканцы не лучше. Трамп достаточно независим. Это человек, которым Республиканская партия управлять не может. Но и президент также не управляет республиканцами».