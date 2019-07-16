«Практически религиозная аксиома»: почему кандидат в президенты США обвинила Россию в разжигании расового скандала

Скандал вокруг игроков в американский футбол, которые преклоняли колена во время исполнения гимна США в знак протеста против полицейской жестокости в отношении чернокожих, подогревался «русскими ботами». Такое мнение выразила одна из кандидатов в президенты США от Демократической партии Камала Харрис. Подобное заявление выглядит весьма странно, ведь многие американские СМИ широко освещали эту тему. Эксперты считают, что в Соединённых Штатах начал формироваться новый класс политиков, которые ищут простые ответы на любые вопросы и неспособны мыслить аналитически.

В политическом истеблишменте Соединённых Штатов Америки в очередной раз заговорили о «российских ботах». Связано это с тем, что набирает обороты стартовый этап президентской кампании. Так, 26—27 июня Демократическая партия США провела дебаты своих представителей, которые намереваются стать основными конкурентами Трампа от демократов на предстоящих президентских выборах в 2020 году.

Итоги этого мероприятия негативно отразились на бывшем вице-президенте Джо Байдене, который потерял одного из крупнейших спонсоров. Причиной этого послужили заявления сенатора от штата Калифорния и бывшего окружного прокурора города Сан-Франциско Камалы Харрис. В частности, она упрекнула Байдена в нетвёрдой позиции по вопросу расового равенства и указала на его заявление о том, что на посту сенатора ему удавалось сотрудничать со своими коллегами, поддерживающими сегрегацию.

Развивать данную тему Харрис продолжила, выступая в эфире радиопередачи The Breakfast Club. При этом она не преминула приплести к этому вопросу «российских ботов».

«Они тестируют разные подходы, чтобы столкнуть американцев лбами и заставить их обвинять друг друга. Угадайте, какая тема вызывает больше всего шума? Расовая», — заявила Харрис.

В этой связи кандидат в президенты США вспомнила о чернокожем игроке в американский футбол Колине Капернике, который получил широкую известность за пределами Национальной футбольной лиги (НФЛ). В августе 2016 года спортсмен перед одним из матчей преклонил колена во время исполнения американского гимна. Таким образом он выразил протест против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам. В дальнейшем аналогичные жесты стали делать и другие игроки НФЛ.

Архивное фото от 12 сентября 2016 года. Игроки клуба НФЛ «Сан-Франциско» Колин Каперник и Эрик Рид преклонили колено во время исполнения американского гимна

© Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP

«Помните, сколько шума поднялось из-за Колина Каперника и ситуации с преклонением колен? Многие умные люди говорили, что на самом деле эту тему раздули русские боты», — указала член Демократической партии.

Между тем Харрис не уточнила, кого она имеет в виду под «умными людьми». При этом политик заявила, что она якобы уже чувствует, что стала мишенью для атак со стороны «российских ботов».

Заявления о том, что тему с преклонением колен игроками НФЛ раздули «российские боты», выглядит по меньшей мере странно. Дело в том, что американские средства массовой информации уделили этому вопросу много внимания. По состоянию на 16 июля на сайте телекомпании CNN было опубликовано свыше 660 материалов, посвящённых скандалу с Каперником. На сайте газеты The New York Times — почти 1200 упоминаний, на интернет-портале Fox News — 1350 статей и новостей.

«Соединённые Штаты — это большая страна с обширным политическим ландшафтом и множеством вопросов, по которым у американцев нет единства. Но не забывайте, что любой спор в США — это результат заговора, который координируется с другого конца земного шара. Кроме того, если вас искренне волнует какой-то вопрос, то вы всего лишь пешка в шахматной партии Кремля», — констатировал корреспондент RT Калеб Мопин.

Напомним, что в мае завершилось расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы 2016 года, которое вёл офис специального прокурора Министерства юстиции США Роберта Мюллера. В документе говорится об операции, якобы осуществлённой частной компанией из России, в рамках которой граждане РФ «притворялись американцами» в социальных сетях, чтобы повлиять на общественное мнение в преддверии президентских выборов, победу на которых одержал Дональд Трамп.

При этом в Москве неоднократно опровергали необоснованные и не подтверждённые фактами заявления Вашингтона по этому вопросу.

«Хочу заявить предельно чётко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира. В этом состоит наше ключевое отличие от США и ряда их союзников, которые, например, поддержали переворот на Украине в феврале 2014 года», — заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera.

Глава государства, комментируя доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, указал, что его офису «не удалось собрать факты просто потому, что их не существует».

«Не нужно думать — ответы есть сразу на все вопросы»

Как заметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, американские демократы по-прежнему придерживаются тактики обвинения России во всех имеющихся в США проблемах.

«Во-первых, не нужно думать — ответы есть сразу на все вопросы, если что-то плохое произошло, можно сразу найти виновную сторону. Удобный ход для нынешних американских политиков», — отметил эксперт.

При этом он сообщил, что демократы стали заложниками этого мышления. Кроме того, по его мнению, заявления Харрис свидетельствуют о формировании «нового политического класса, живущего в мире фейков и простых решений».

«Этот новый политический класс не может серьёзно проанализировать какую-то проблему. Их задача — не решать проблему, а сказать что-то быстро здесь и сейчас, неважно, что будет дальше, и при этом не нести ответственность за то, что будет. Это серьёзный вызов для политики одной из крупнейших экономик мира. Из-за этого проблемы могут быть у всего человечества», — добавил Солонников.

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Очередное использование формулировки «российские боты» говорит о том, что американский политический истеблишмент имеет весьма узкое мировосприятие и при этом регулярно эксплуатирует стереотипы. Так считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Фраза «русские сделали это» — для США уже практически религиозная аксиома, которую они не захотели подвергать сомнению даже после того, как Роберт Мюллер сказал им прямым текстом, что ничего не было. Россияне не принимали участия в победе Трампа и не влияли на него. Тем не менее миф по-прежнему бытует и является краеугольным камнем политической культуры нынешней Америки. Это прискорбно, особенно в условиях, когда СМИ воздействуют на громадное количество людей. Любая вымышленная история может стать «историческим фактом», и вытравить её из ума большого количества людей уже не представляется возможным. Это и используют наши американские партнёры, — сказал Мухин. — В конце концов окажется, что они живут в каком-то вымышленном мире, не имеющем ничего общего с реальностью. И это может обернуться печальными последствиями для самих США».