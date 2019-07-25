«Я назвал бы это вмешательством в американские выборы»: сотрудник Google рассказал о манипулировании результатами поиска

Google и другие технологические компании манипулируют алгоритмами поисковой выдачи исходя из своих политических взглядов. Об этом рассказал старший программист корпорации Грег Коппола. По его словам, такие организации срослись с Демократической партией США, а конкретно — в Google сложилась атмосфера неприязни к президенту Дональду Трампу. Инженер считает такой дисбаланс «вмешательством в выборы». Ранее в американском конгрессе прошли слушания, где также отмечалось, что технологические гиганты могут влиять на политику, оказывая поддержку тем или иным кандидатам.

Корпорация Google и другие технологические компании напрямую влияют на результаты поиска в сети, манипулируя алгоритмами выдачи контента. Об этом в интервью организации Project Veritas («Проект «Истина») рассказал старший инженер-программист Google Грег Коппола, который занимается искусственным интеллектом и сервисом Google Assistant.

«Я очень обеспокоен, видя, как крупные технические компании и крупные СМИ, по сути, срослись с политической партией, с Демократической партией», — заявил Коппола.

По его словам, нельзя отрицать политическую ангажированность Google и списывать определённые результаты на машинное обучение и работу искусственного интеллекта, поскольку алгоритмы пишутся конкретными людьми, которые могут контролировать этот процесс.

«Знаете, я смотрю на поиск, на Google News — и вижу, как это работает, вижу, как руководители Google отправляются в конгресс и говорят, что нет ни манипуляций, ни политической мотивации. А я совершенно уверен, что это не соответствует действительности», — отметил программист.

Речь, в частности, идёт о главе Google Сундаре Пичаи, который в декабре 2018 года, давая показания в конгрессе США, заявил, что у алгоритмов компании нет «политической предвзятости». Комментируя эти слова, Коппола отметил, что ангажированность не затрагивает некоторые сервисы Google, однако нельзя говорить, что её нет вообще.

«Насколько плохо обстоят дела, замечает, наверное, любой, кто поддерживает кого-то, кроме демократов, выступает сторонником Трампа или как-то отклоняется от той линии, которую продвигают CNN и The New York Times... На каждый запрос, скажем, о Дональде Трампе Google News собирает горстку сайтов — и все они ярые противники президента Трампа. Я назвал бы это вмешательством в американские выборы», — заявил собеседник Project Veritas.

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Он пояснил, что в нынешних реалиях есть крайне ангажированное отношение к ряду сайтов. В частности, наиболее частым источником в выдаче Google News становится CNN.

«20% всех поисковых запросов о Дональде Трампе... всех результатов таких запросов — из CNN, притом что в интернете множество разных сайтов. CNN — это то, что Дональд Трамп и многие его сторонники назовут фейковыми новостями. Становится интересно, как же так получилось», — отметил Коппола.

Программист добавил, что, когда он начинал работу в Google пять лет назад, никто в компании не говорил о политике, однако, по мере того как набирала обороты предвыборная кампания 2016 года, начала формироваться своеобразная антитрамповская коалиция.

«Демократы и СМИ заняли такую позицию, что всякий, кто симпатизирует Дональду Трампу, — расист, даже нацист. И это везде подхватили: так считали, по сути, все технологические компании, все в Нью-Йорке, все в компьютерной области», — рассказал Коппола.

«Над тем, чтобы продвигались определённые новостные сайты, работает небольшое число людей. Думаю, из нашей организации в 100 тыс. человек потребуется всего пара, чтобы позаботиться о том, чтобы продукт работал определённым образом», — добавил он.

Сотрудник технологического гиганта отметил, что существующая система (Google, Демпартия США и их союзники в СМИ) не расположена к тому, чтобы люди задавали вопросы: эти силы нацелены на навешивание ярлыков и выдерживание определённой линии. Причём политическая повестка крупных технокомпаний опасна именно тем, что она скрыта, добавил Коппола.

«У нас был долгий период, когда у поисковых систем и социальных медиа не было политической предвзятости. И мы по-своему привыкли к мысли о том, что тот результат, который Google выдаёт первой строкой, наверное, и есть нужный нам ответ, — пояснил программист. — Подавляющее большинство считает значимее и вернее тот материал, который в поисковике Google идёт выше другого. У нас не было времени, чтобы усвоить тот факт, что технологические компании могут преследовать свои цели. Обсуждать это мы начинаем только сейчас».

Reuters

© Stephen Lam

В частности, на прошлой неделе в конгрессе США прошли слушания с участием авторитетного учёного Роберта Эпштейна, который уже несколько лет проводит исследования и делает публикации о влиянии технологических корпораций на человеческий выбор и поведение.

«Интернет создал утончённые формы влияния, которые могут кардинально влиять на результаты выборов и управлять всем, что мы говорим, думаем и делаем... Google решает, какие веб-страницы включить в поисковую выдачу и как их ранжировать. Как это происходит — одна из самых охраняемых тайн в мире», — писал Эпштейн в своём материале «Новый контроль сознания» в феврале 2016-го.

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Во время слушаний в юридическом комитете сената 16 июля 2019 года Эпштейн заявил, что политическая ангажированность технологических гигантов, таких как Google, Facebook и Twitter, может оказать серьёзное влияние на грядущую президентскую кампанию.

«Если все эти компании в 2020 году будут поддерживать одного кандидата, то смогут оказать влияние на 15 млн избирателей — без их ведома и не оставив при этом никаких документальных следов, которые могли бы изучить уполномоченные органы», — сказал учёный.

Комментируя эту ситуацию, Коппола отметил, что, в принципе, в Google заинтересованы в бережном отношении к данным пользователей, однако у конкретных сотрудников компании есть доступ к определённому «репутационному списку» с рейтингом достоверности новостных сайтов.

«Мы находимся на очень важном этапе человеческой истории. Какое-то время наша технологическая сфера была политически нейтральной, но сейчас она занимает чью-то сторону в политической борьбе. А любое сращивание (интересов. — RT) крупных корпораций и политических партий может быть опасным. Мы видим, как технологические компании используют свою власть, чтобы манипулировать людьми», — заявил сотрудник Google.

«В более широком смысле время решать: мы управляем технологиями или технологии — нами?» — добавил Коппола.

«Я не верю в политическую нейтральность технологических гигантов, и это необходимо учитывать, если мы хотим сохранить демократию. Будут ли наши выборы и дальше что-то значить? Будем ли мы и дальше думать сами или отныне победителей на выборах будут определять крупнейшие технологические компании?» — заключил программист.