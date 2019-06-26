YouTube удалил видео о намерении Google предотвратить победу Трампа на выборах
- Reuters
В настоящее время ролик недоступен на видеохостинге, однако его можно посмотреть на сайте Project Veritas.
В нём Дженнай рассказывает, что компания усердно работает над тем, чтобы «предотвратить» повторение результатов выборов 2016 года. Речь идёт об алгоритмах, которые будут менять выдачу в поисковике, чтобы компания сама решала, какие новости показывать пользователям, а какие нет.
«Мы все провалились в 2016 году... Мы быстро поняли, что там произошло и как мы можем это предотвратить в будущем... Мы тестируем наши алгоритмы, чтобы 2016 год не повторился», — говорит топ-менеджер.
Помимо записи разговора скрытой камерой, расследование включает в себя внутреннюю документацию компании. Она посвящена разработке алгоритмов, которые занимаются продвижением политической повестки, а также системе распространения новостных сообщений.
Комментируя видеозапись, Дженнай заявила, что «неточно выразилась», сообщает онлайн-портал Medium. По её словам, видео специально смонтировано так, чтобы ввести в заблуждение, а выводы расследования являются «чепухой».