«Подрывает авторитет американского ВПК»: почему конгресс США планирует запретить продажу F-35 Турции

Если Турция закупит у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, конгресс США запретит продавать Анкаре истребители пятого поколения F-35. Такова суть законопроекта, подготовленного членами комитета палаты представителей по вооружённым силам. Кроме того, и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан пригрозил в этом случае полностью исключить Турцию из программы по созданию истребителя пятого поколения и вывести из страны производственные мощности. Как полагают эксперты, переход турецких вооружённых сил на российский комплекс С-400 подрывает авторитет американского ВПК, а потому Вашингтону остаётся только давить на Анкару, пытаясь «вернуть» её к закупкам собственной продукции.

Американские конгрессмены подготовили законопроект о запрете продажи истребителей пятого поколения F-35 Турции, если она закупит у России ЗРК С-400 «Триумф». Издание Defense News отмечает, что документ был подготовлен тремя членами комитета палаты представителей по вооружённым силам (двое от Республиканской партии и один — от Демократической).

«Использование С-400 вместе с истребителями F-35 поставит под угрозу эти самолёты и используемые в них секретные технологии, скажется на оперативной совместимости союзников по НАТО и, что самое главное, будет представлять серьёзную угрозу для нашей общей безопасности и оборонного потенциала. Этот законопроект — сильный и важный сигнал Турции о том, что принятие на вооружение С-400 неприемлемо и будет иметь последствия», — приводит Defense News слова одного из авторов законопроекта, конгрессмена-демократа Джона Гараменди.

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Одновременно и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил, что его ведомство готовится окончательно исключить Турцию из программы F-35 — на территории страны сейчас производятся некоторые комплектующие для этих истребителей.

«Если Турция будет настаивать на покупке C-400, мы выведем свои производственные мощности из Турции», — заявил Шанахан журналистам после встречи с представителями компаний Lockheed Martin и United Technologies.

По словам руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, на отказе от продажи истребителей Анкаре американская сторона может потерять несколько миллиардов долларов. Однако Вашингтон готов пойти на это из-за опасений, что Россия получит доступ к данным о работе F-35.

«США настаивают на том, чтобы не только Турция, но и другие страны отказывались от покупки российской системы С-400, потому что в российскую систему боевого управления нужно вводить данные «свой-чужой». На этом основании в Пентагоне опасаются, что Россия сможет получить доступ к секретной информации», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Своя безопасность

Отказаться от покупки С-400 США принуждают Турцию на протяжении всего периода переговоров между Москвой и Анкарой. Кроме отмены поставок истребителей F-35, американская сторона угрожала Турции и введением санкций по закону CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций»), как заявлял в начале апреля помощник госсекретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Несмотря на это, Анкара не собирается отказываться от планов по закупке российских комплексов ПРО.

ЗРК С-400 «Триумф»

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

В конце апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что страна продолжит «укреплять свою безопасность, в том числе посредством закупки ЗРК С-400». Турецкий лидер подчеркнул, что ключевую роль в этой ситуации играют соблюдение национальных интересов и «забота о будущем страны».

В свою очередь, Владимир Батюк напомнил, что вместо российского комплекса Вашингтон предлагал Анкаре купить ЗРК Patriot у компании Raytheon, однако переговоры в этом направлении пока не продвинулись.

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«Американский комплекс Patriot вдвое дороже, чем российская система С-400, которая лучше по тактико-техническим характеристикам. США не скрывают, что в данном конкретном направлении Россия вырвалась вперед в гонке вооружений», — отметил Батюк.

30 апреля, выступая на международной оружейной выставке IDEF 2019 в Стамбуле, Эрдоган заявил, что программу производства истребителей F-35 ожидает полный провал, если Турция прекратит в ней своё участие.

В проекте создания F-35 — истребителя пятого поколения — Турция участвует с 2002 года. В рамках этой программы в стране изготавливают детали для фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, что составляет 6—7% агрегатов самолёта. Готовые машины собираются на заводе Lockheed Martin в Техасе.

Патрик Шанахан, комментируя возможное исключение Турции из участия в программе, заявил, что он поручил руководству Lockheed Martin и United Technologies разработать решения, которые позволят «бесперебойно доставлять F-35 другим клиентам».

Проблемный истребитель

Пентагон пытается ввести в строй истребитель-бомбардировщик пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II на протяжении последних нескольких лет. Кроме базового F-35A, в семейство входят ещё два типа этого самолёта: F-35B с укороченным взлётом и вертикальной посадкой — для Корпуса морской пехоты — и палубный F-35C с катапультным взлётом — для ВМС США.

Однако на сегодняшний день этот истребитель испытывает ряд существенных технологических проблем, которые препятствуют его повсеместному принятию на вооружение.

Одними из ключевых проблем F-35 являются неэффективность программного обеспечения (ПО) и высокая стоимость технического обслуживания. ВВС США вынуждены держать достаточно большой штат инженеров, которые фактически вручную обновляют ПО истребителя. Кроме того, эксплуатация самолёта требует наличия специальной дорогостоящей аэродромной инфраструктуры.

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В августе 2018 года американская Организация по надзору за деятельностью правительства (Project On Government Oversight, POGO) опубликовала доклад со ссылкой на документы различных структурных подразделений Пентагона. Значительная часть этих материалов была посвящена проблемам с эксплуатацией F-35.

В них в том числе приводилось высказывание директора по оперативным испытаниям и оценке Пентагона Роберта Бехлера о том, что из-за перебоев в работе ПО на самолёте могут отказывать ракеты класса «воздух — воздух» средней дальности AIM-120, корректируемые бомбы и авиационные пушки.

Пока американский истребитель F-35 — сложная и сырая машина, отметил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«Многие страны, к примеру, Австралия, отказались от покупки F-35 из-за завышенной цены и существующих проблем в системе. Интерес союзников США к этой машине стремительно падает — потенциальных заказчиков отталкивают аварии с самолётами и проблемы в ПО. Но Вашингтон для поддержания уровня продаж прибегает к инструментам политического давления. Например, сегодня США давят на Германию, чтобы она отказалась от истребителей Eurofighter Typhoon в пользу F-35», — рассказал эксперт.

Варианты замены

В общей сложности Анкара должна была получить с 2018 года около 100 истребителей F-35 — по десять машин каждый год в течение десяти лет. Однако США успели поставить Турции всего две машины до того, как сенат наложил запрет на передачу стране остальных самолётов. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может найти себе альтернативного поставщика.

«Есть F-35, но есть и самолёты российского производства. Если мы не сможем купить F-35, Турция будет покупать аналогичные самолёты у других стран. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы не начнём производить собственные машины пятого поколения», — подчеркнул глава турецкой дипломатии.

Истребители Су-57

РИА Новости

© Евгений Биятов

В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью агентству Anadolu заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Анкарой по поставкам российских Cу-57, если турецкая сторона будет исключена из программы F-35.

«Эти российские истребители пятого поколения обладают выдающимися характеристиками, что раскрывает перспективы для экспорта», — отметил Чемезов.

Переход Турции на российский комплекс С-400 и заявления о возможной покупке самолётов Су-57 подрывают авторитет американского ВПК. Вашингтону в данной ситуации остаётся только давить на Анкару политическими методами, пытаясь «вернуть» её к закупкам собственной продукции, считает Юрий Кнутов.

«Если Турция окончательно отвернётся от США в данном вопросе, то это будет сигналом, что блок НАТО начинает раскалываться. Российское оружие дешевле и гораздо лучше, чем американское. А самолёт F-35 — дорогостоящая игрушка, которая не представляет военной ценности и не способна решать возложенные на неё задачи», — резюмировал эксперт.