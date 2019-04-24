«100 000 тонн дипломатии»: посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Действия двойной авианосной группы ВМС США в Средиземном море призваны показать Москве, что она должна изменить своё поведение на мировой арене, если хочет улучшить отношения с Вашингтоном. Такое заявление сделал посол США в России Джон Хантсман во время визита на борт авианосца USS Abraham Lincoln. По его словам, каждый из кораблей этого типа представляет из себя 100 000 тонн международной дипломатии. В свою очередь, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго отметил, что военные должны предоставлять политическим лидерам опции для ведения переговоров с позиции силы. Эксперты считают, что подобные высказывания укладываются в стиль выстраивания отношений, который сегодня предлагает Запад. При этом российская сторона укрепляет свой оборонный потенциал на фоне недружественных шагов западных стран.

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.

«Дипломатические связи и диалог, а также мощная оборона, которую обеспечивают эти корабли, показывают России, что если она действительно хочет улучшить отношения с Соединёнными Штатами, ей следует прекратить вести свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», — отметил посол.

«Каждый из авианосцев, действующих сейчас в Средиземном море, представляет из себя 100 000 тонн международной дипломатии», — добавил Хантсман.

Двойная авианосная ударная группа во главе с кораблями USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis — атомными авианосцами типа Nimitz — с 23 апреля проводит манёвры в акватории Средиземного моря. К работе с американскими кораблями подключены в том числе испанский фрегат Méndez Núñez, французские авианосец Charles De Gaulle и фрегат Forbin, а также датский фрегат Niels Juel.

В состав авианосной группировки войск входят десять кораблей, более 130 самолётов и около 9 тыс. моряков и морских пехотинцев, сообщили в пресс-службе ВМС США. Там отметили, что два американских авианосца совместно выполняют свои задачи в Средиземном море впервые с 2016 года. После завершения манёвров USS John C. Stennis направится на базу ВМС США в Норфолке, а USS Abraham Lincoln — в Сан-Диего.

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По словам командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго, двойная авианосная группа представляет серьёзную силу, позволяющую гарантировать выполнение поставленных перед ней задач.

«В эпоху конкуренции великих держав, особенно в морской сфере, одна авианосная группа предоставляет огромную оперативную гибкость и манёвренность. Две ударные авианосные группы, действующие вместе (при одновременном взаимодействии с нашими союзниками и партнёрами по НАТО) обеспечивают беспрецедентное сдерживание против односторонней агрессии», — заявил Фогго.

Он также отметил, что деятельность таких крупных войсковых группировок наглядно демонстрирует приверженность Вашингтона «безопасности и стабильности в регионе».

«Крайне важно, чтобы мы предоставили нашим гражданским лидерам опции и возможность вести переговоры с позиции стратегической силы, — цитирует Фогго издание Минобороны США Stars and Stripes. — Наше развёртывание и военное присутствие предназначено для сдерживания и защиты. Оно должно предотвратить, а не спровоцировать конфликт».

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго и посол США в России Джон Хантсман на борту авианосца USS Abraham Lincoln

© US Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Matt Herbst

Реальные действия против «страшилок»

Комментируя последние заявления Джона Хантсмана, зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов выразил сожаление в связи с тем, что такой опытный политик, как Хантсман, счёл возможным присоединиться к «сомнительной кампании», которая ставит своей целью психологически подготовить ряд стран к мысли о необходимости создания на Ближнем и Среднем Востоке новой группировки, подобной НАТО.

«Хантсман обвиняет нас в том, что мы наступаем, пробуем доминировать, но возникает вопрос: что вдали от берегов США делает вся эта армада? Общепринятой является концепция органической связи Чёрного моря и Средиземного, для нас Средиземное море является таким же близким бассейном, как и Чёрное. Это особая зона наших интересов. Американцы представляют дело так, что это кусочек мирового океана, где все на равных, но это не так», — полагает эксперт.

«Им надо начинать с себя. Что они делают в Чёрном и Средиземном морях? Это попытка самым бессовестным образом доминировать в мире», — подчеркнул Бакланов.

По словам военного политолога, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, что подобные заявления укладываются в определённый стиль выстраивания отношений, который сегодня предлагает Запад. Причём придерживается этой линии запугивания и давления на Россию не только военное, но и политическое, и дипломатическое руководство западных стран.

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«Всё это надо видеть через призму реальных возможностей. Мы проводим выверенную внешнеполитическую линию. Они разворачивают свои авианосцы, но надо учитывать, что мы заключили контракт по Тартусу. Прекрасный профиль порта позволяет поставить 11 кораблей с ядерными установками, возможен заход и подводных лодок высокого класса. На подобного рода публичные «страшилки» у нас есть реальные действия», — отметил Кошкин в беседе с RT.

В свою очередь, капитан первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин назвал аргумент Хантсмана крайне странным при том, что в прошлом именно с кораблей этого класса взлетали самолёты, бомбившие Сирию, Ливию, Югославию.

«Вчера прозвучал наш адекватный ответ. Конечно, «100 000 тонн миролюбия» у нас не будет, но вчера были заложены четыре новых корабля, два фрегата с усиленным ракетным оружием, спущена на воду атомная подводная лодка «Белгород» — носитель «Посейдона». В принципе, может быть, это так возбудило американского посла. Во всяком случае, приход этих двух авианосных групп — большой повод для нашей эскадры в Средиземном море тренироваться в слежении за ними», — рассказал эксперт.