Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет

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Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что морской порт Тартус в Сирии будет арендован Россией на 49 лет для транспортно-экономического использования. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.
Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет
  • РИА Новости

«Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан и на 49 лет порт Тартус перейдёт в эксплуатацию российского бизнеса», — цитирует его РИА Новости.

Борисов добавил, что соответствующее решение было принято в ходе заседания межправкомиссии в декабре 2018 года.

Вице-премьер считает, что это придаст серьёзную динамику товарообороту между Россией и Сирией.

«Я надеюсь, что это будет играть в пользу в первую очередь сирийской экономики», — отметил он.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о расширении пункта ВМФ России в Тартусе.

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