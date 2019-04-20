Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет
- РИА Новости
«Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан и на 49 лет порт Тартус перейдёт в эксплуатацию российского бизнеса», — цитирует его РИА Новости.
Борисов добавил, что соответствующее решение было принято в ходе заседания межправкомиссии в декабре 2018 года.
Вице-премьер считает, что это придаст серьёзную динамику товарообороту между Россией и Сирией.
«Я надеюсь, что это будет играть в пользу в первую очередь сирийской экономики», — отметил он.
В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о расширении пункта ВМФ России в Тартусе.