Путин ратифицировал соглашение о расширении пункта ВМФ России в Тартусе

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о расширении пункта ВМФ России в Тартусе.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота в районе порта Тартус», — говорится в документе.

26 декабря Совет Федерации ратифицировал соглашение о расширении пункта ВМФ.

Соглашение применяется с даты его подписания и действует в течение 49 лет с возможностью автоматического продления на 25-летние периоды.