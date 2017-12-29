Путин ратифицировал соглашение о расширении пункта ВМФ России в Тартусе

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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о расширении пункта ВМФ России в Тартусе.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота в районе порта Тартус», — говорится в документе.

26 декабря Совет Федерации ратифицировал соглашение о расширении пункта ВМФ.

Соглашение применяется с даты его подписания и действует в течение 49 лет с возможностью автоматического продления на 25-летние периоды.

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