Подлодку — носитель «Посейдона» спустили на воду

Первую атомную подводную лодку «Белгород», которая будет экспериментальным носителем беспилотной системы «Посейдон», спустили на воду на «Севмаше». Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что из-за особой секретности проекта снимать подлодку на фото и видео было запрещено. В феврале в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал об успешной работе над «Посейдоном». Ранее источник сообщил о запланированных на лето 2019 года заводских ходовых испытаниях «Посейдона». 6 февраля, по данным источника, прошли подводные испытания ядерной энергетической установки аппарата.