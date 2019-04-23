Подлодку — носитель «Посейдона» спустили на воду

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Первую атомную подводную лодку «Белгород», которая будет экспериментальным носителем беспилотной системы «Посейдон», спустили на воду на «Севмаше». Об этом сообщает РИА Новости.
Подлодку — носитель «Посейдона» спустили на воду
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Отмечается, что из-за особой секретности проекта снимать подлодку на фото и видео было запрещено.

В феврале в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал об успешной работе над «Посейдоном». 

Ранее источник сообщил о запланированных на лето 2019 года заводских ходовых испытаниях «Посейдона». 

6 февраля, по данным источника, прошли подводные испытания ядерной энергетической установки аппарата.

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