Подлодку — носитель «Посейдона» спустили на воду
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Отмечается, что из-за особой секретности проекта снимать подлодку на фото и видео было запрещено.
В феврале в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал об успешной работе над «Посейдоном».
Ранее источник сообщил о запланированных на лето 2019 года заводских ходовых испытаниях «Посейдона».
6 февраля, по данным источника, прошли подводные испытания ядерной энергетической установки аппарата.